என் மிசா கைதை எவனுக்கும் நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை; வட்டியோடு திருப்பித் தருவோம்: மு.க.ஸ்டாலின் அதிரடி
"திமுக தந்தது ரியல் ஆட்சி. தவெக நடத்துவதோ ரீல்ஸ் ஆட்சி. இவர்கள் கட்சிக்கு தமிழக ரீல்ஸ் கழகம் என்றுதான் பெயர் வைத்திருக்க வேண்டும்" என
Published : September 19, 2026 at 10:13 PM IST
சென்னை: தனது மிசா கைதை யாருக்கும் நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும், தனது தியாகத்துக்கு மதிப்பெண் போட யாருக்கும் தகுதி கிடையாது எனவும் திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
திமுக சார்பில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி திமுக முப்பெரும் விழா கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். அறிஞர் அண்ணா, தந்தை பெரியாரின் பிறந்த நாள் மற்றும் திமுக தொடங்கப்பட்ட நாள் ஆகியவற்றை இணைத்து முப்பெரும் விழாவாக திமுக ஆண்டுதோறும் கொண்டாடடி வருகிறது.
அந்த வகையில், இன்று மாலை சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது. இதில் திமுக தலைவரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க. ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். வழக்கம் போல அல்லாமல் இன்று அவரது பேச்சு மிக காட்டமாகவே இருந்தது. மு.க.ஸ்டாலினின் உரை பின்வருமாறு:
ஒரு இயக்கம் 75 ஆண்டுகள் நிலைத்து நிற்பது சாதாரண சாதனை கிடையாது. அதுவும், 75 ஆண்டுகளை கடந்தும் அந்த இயக்கம் அதே கம்பீரத்தோடு காட்சியளிப்பது மிக அரிதான விஷயம். திமுகவின் இந்த சாதனைக்கு அதன் கொள்கையும், லட்சியமும்தான் காரணம். நாம் பார்க்காத வெற்றியும் இல்லை; நாம் பார்க்காத தோல்வியும் இல்லை.
எதிரியை கணிக்கவில்லை
எதிரி யார் என்று சரியாகக் கணித்துப் பணியாற்றியிருந்தால், நமக்கு இந்தத் தோல்வியே ஏற்பட்டிருக்காது. ஆட்சி அமைத்துள்ள கட்சிக்கு, பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான இடங்கள் கூட கிடைக்கவில்லை. ஆனால், ஏதோ பெரிய அலை அடித்தது போலவும், தமிழ்நாடே அவர்களின் வருகைக்காக காத்திருந்தது போலவும் 'இமேஜ் பில்டப்' செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். உண்மையில், அவர்களின் ஆட்சி நடப்பதே நம் கூட்டணியில் வென்ற கட்சிகளின் ஆதரவோடுதான்.
இதுதான் மாற்றமா?
ஆனால், ஆதரவு தந்த அந்தக் கட்சிகளையும் நம்பாமல், குதிரை பேரம் நடத்திக் கொண்டிருப்பதுதான் ஆளுங்கட்சியின் லட்சணம். இப்படியொரு பலவீனமான ஆட்சியை அமைத்துள்ள ஒரு கட்சி என்ன செய்ய வேண்டும்? நியாயமாக, மக்கள் நலத்திட்டங்களை செய்து நல்ல பெயர் வாங்கப் பார்க்க வேண்டும். ஆனால் இவர்கள் (தவெக ஆட்சியாளர்கள்) அதையா செய்கிறார்கள்? இப்போது ஆளும் த.வெ.க. அரசின் வேலை என்ன? நம் திராவிட மாடல் ஆட்சியில் கொண்டு வந்த திட்டங்களை நிறுத்துவது; இல்லை என்றால் பெயரை மாற்றி ஸ்டிக்கர் ஒட்டுவது. இதுதான் மாற்றமா?
ஷூட்டிங் மூட் முதல்வர்
முதலமைச்சரைப் பொறுத்தவரை, தினமும் 'ஷூட்டிங் மூட்'-இல் தான் இருக்கிறார். சினிமாவில் நடிப்பதை நிறுத்திவிட்டேன் என்று கூறிவிட்டு, யார் இயக்குனர், யார் கேமராமேன் என்று சொல்லாமல் இப்போது மக்கள் முன்பு நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். முதலில் பஞ்ச் டயலாக், இப்போது ஃபாரின் ஷூட்டிங். எல்லாமே 'ரீல்ஸ்'தான்.
உதவாக்கரை ஆட்சி
பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டத்தை ரத்து செய்ததன் மூலமாக, தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை ஏறக்குறைய 25 ஆண்டு காலம் பின்னுக்குத் தள்ளிவிட்டார்கள். இதுவே நம் திராவிட மாடல் ஆட்சி தொடர்ந்திருந்தால், இந்நேரம் மகளிருக்கு உரிமைத் தொகையாக 2,000 ரூபாய் கிடைத்திருக்கும். அனைத்துக் குடும்பங்களுக்கும் 8,000 ரூபாய் இல்லத்தரசி கூப்பன் கிடைத்திருக்கும். 25 லட்சம் உழவர்களுக்குப் புதிய மின்சார மோட்டார்கள் வழங்கியிருப்போம். ஆனால், மக்களுக்கு உதவாத இந்த உதவாக்கரை ஆட்சியில் என்ன நடக்கிறது?
தமிழகம் முதலிடத்தில் உள்ளது
நான்கு மாதங்களுக்கு முன்னால் அரிசி, பருப்பு, சர்க்கரை எல்லாம் என்ன விலைக்கு விற்றன. இன்று என்ன விலைக்கு விற்கின்றன? விலைவாசி உயர்வே இந்த ஆட்சியின் லட்சணத்தைச் சொல்லப் போதுமானது. நம் ஆட்சியில் தமிழ்நாடு பொருளாதார வளர்ச்சியில் முதலிடத்தில் இருந்தது; ஆனால், தவெக ஆட்சியில் விலைவாசி உயர்வில் முதன்மை மாநிலமாக ஆகப்போகிறோம்.
'நெற்றியில் என்ன நிற பொட்டு?'
முதலமைச்சரைப் பொறுத்தவரைக்கும், அவரது குறைகளை பற்றி மக்கள் பேசக்கூடாது என்பதற்காக அமைச்சரவை முதல் ஊடகங்கள் வரை டைவர்ஷன் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதிலும், இப்போது நாட்டிற்கு அவசியமான செய்தி என்ன தெரியுமா? "முதலமைச்சர் இன்று கோட் போட்டார்", "வெள்ளிக்கிழமையா... பட்டு வேட்டி – பட்டு சட்டை!", "நெற்றியில் என்ன நிறப் பொட்டு?", "கையில் என்ன கயிறு?", "ஜோசியர் இன்று என்ன சொல்லியிருக்கிறார்?" இதுதான் இன்றைக்குச் செய்திகளாகிவிட்டன. இதையெல்லாம் பார்ப்பதற்கே மிகவும் அருவருப்பாக - அசிங்கமாக இருக்கிறது.
மின்வெட்டு vs அரிவாள் வெட்டு
இன்றைக்கு தவெக ஆட்சியில் இரண்டே இரண்டுக்கு நடுவில்தான் போட்டியே... ஒன்று மின்வெட்டு! இன்னொன்று அரிவாள் வெட்டு. பட்டப்பகலில் கொலைகள், துப்பாக்கிச் சூடுகள், ஆளுங்கட்சியினரே போதைப்பொருட்களை விற்பனை செய்வது, பாலியல் வன்கொடுமைகளில் ஈடுபடுவது என குற்றவாளிகளின் வேட்டைக்காடாக தமிழ்நாடு மாறியிருக்கிறது. த.வெ.க. ஆட்சியில் சட்டமும் இல்லை, ஒழுங்கும் இல்லை. ஆனால், முதலமைச்சராக இருப்பவருக்கு இதைப் பற்றியெல்லாம் துளிகூடக் கவலையே இல்லை.
எதற்காக லண்டன் பயணம்?
கடந்த வாரம் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக வெளிநாட்டுக்குப் பயணம் செய்ததாக முதலமைச்சரே சொன்னார். இதற்கு முன்னால் நான் வெளிநாட்டுக்குப் பயணம் செய்தபோது என்ன பேசினார்? "சி.எம். சார்... வெளிநாட்டு முதலீடா? வெளிநாட்டில் முதலீடா?" என்று மேடையில் கத்தினார். அவர் அளவிற்கு நான் இறங்கி வரத் தயாராக இல்லை. இப்போது, நான் அல்ல; தமிழ்நாட்டு மக்கள் அவரைப் பார்த்து, "சி.எம். சார்... இந்தியாவில் இருக்கும் நிறுவனத்திற்கு எதுக்கு லண்டனில் போய் கையெழுத்து போடுகிறீர்கள்?" என்று சத்தமாகக் கேட்கிறார்கள்.
ரீல்ஸ் வெறி
அதைவிட இன்னொரு பெரிய கொடுமை என்ன தெரியுமா? தொழில்துறை அமைச்சர் இல்லாமல், தொழில்துறை செயலாளர் இல்லாமல் முதலீடுகளை ஈர்க்கப் போயிருக்கிறார் முதலமைச்சர். இதுதான் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் லட்சணமா?அதுமட்டுமல்ல, ரீல்ஸ் வெறி பிடித்த ஆளுங்கட்சியினரால் நூற்றாண்டு புகழ்பெற்ற சட்டமன்றம்கூடத் தனது மாண்பை இழந்து இப்போது நிற்கிறது.
'எவனுக்கும் அருகதை இல்லை'
மிசாவைப் பற்றிப் பேசுபவர்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புவது ஒன்றே ஒன்றுதான்: "என் மிசா கைதை உங்கள் எவனுக்கும் நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை. என்னுடைய தியாகத்திற்கு மதிப்பெண் போட உங்கள் எவனுக்கும் தகுதி கிடையாது. என் மிசா வரலாற்றை, அண்ணன் சிட்டிபாபு தனது சிறை டைரியில் பதிவு செய்திருக்கிறார். அதுதான் காலத்தால் அழிக்க முடியாத கல்வெட்டு. அதுமட்டுமல்ல, சிறைச்சாலைச் சித்திரவதைகளைப் பற்றி விசாரிக்க, எம்.ஜி.ஆர் அமைத்த இஸ்மாயில் கமிஷனின் அறிக்கை இருக்கிறது.
'தமிழக ரீல்ஸ் கழகம்'
சாட்சி எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறேன். அனைவரும் வந்து சொன்னார்கள். படிக்கத் தெரிந்தவன் அதையெல்லாம் எடுத்துப் படிக்கட்டும். வாக்களித்த மக்கள் வாக்குறுதிகளைப் பற்றி கேட்டால், அவதூறு பரப்பி ரீல்ஸ் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்கள் கட்சிக்கு நியாயமாக 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' என்று இல்லாமல், 'தமிழக ரீல்ஸ் கழகம்' என்றுதான் பெயர் வைத்திருக்க வேண்டும். தி.மு.க. தந்தது ரியல் ஆட்சி! இவர்கள் நடத்துவது ரீல்ஸ் ஆட்சி. ஒரு முறை மக்கள் ஏமாந்திருக்கலாம். தொடர்ந்து ஏமாறுவார்கள் என்று நினைத்தால், ஏமாறப்போவது இப்போது இருக்கும் முதலமைச்சர்தான்.
'எதிரிகள்தான் மாறுகிறார்கள்'
அவதூறுகளைப் பரப்பி, கொச்சையாகப் பேசி, திமுகவை அவமானப்படுத்தலாம், பலவீனப்படுத்தலாம் என்று நினைத்துப் பலர் செயல்படுகிறார்கள். இதையெல்லாம் 78 வருடங்களாக நாங்கள் பார்த்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம். கேட்டுக் கேட்டுப் புளித்துப் போன இந்த அவதூறுகளைப் பரப்பும் எதிரிகள்தான் மாறிக் கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர, நாங்கள் உறுதியாக நிலைத்து நின்று கொண்டுதான் இருக்கிறோம்.
வட்டியோடு திருப்பிக் கொடுப்போம்
தன்னை விட இயக்கமும் கொள்கையும்தான் பெரிது என்று நினைக்கிறவர்கள்தான் எங்கள் உடன்பிறப்புகள். நாங்கள் வட்டியும் முதலுமாகத் திருப்பித் தர காத்திருக்கிறோம். நேரம் விரைவிலேயே வரும்.விரைவில் இரண்டு தொகுதி இடைத்தேர்தல் வரப்போகிறது! இது முறையாக வரும் தேர்தலா? இல்லை, திணிக்கப்பட்ட தேர்தல்! எவ்வளவு அகம்பாவம் இருந்தால், வேறு கட்சியில் வெற்றி பெற்ற உறுப்பினர்களை விரலில் வைத்த மை ஈரம் காய்வதற்கு முன்னால் ராஜினாமா செய்ய வைத்திருப்பார்கள்?
'மானங்கெட்ட மாற்றம்'
அதுமட்டுமல்ல, வெட்கமே இல்லாமல் இப்போது அவர்களையே தங்களுடைய சின்னத்தில் மீண்டும் நிற்க வைத்திருக்கிறார்கள். கேட்டால் – குதிரை பேரம் இல்லையாம்; தூய ஆட்சியாம். இதுதான் இவர்களின் மானங்கெட்ட மாற்றமாம். பொதுவாகச் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மரணமடைந்தால்தான் இடைத்தேர்தல் வரும். முதல்முறையாக ஜனநாயகம் மரணமடைந்து இடைத்தேர்தல் வருகிறது. இதைத்தான் நம் உடன்பிறப்புகள் ஆட்சியின் தோல்விகளோடு சேர்த்து, இரண்டு தொகுதியிலும் வீடு வீடாகச் சென்று பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும்.
எண்ண முடியாத கொலைகள்
அரசாங்கமே இன்றைக்குச் செயலிழந்து போயிருக்கிறது. காலையில் கூடச் பத்திரிகைகளில் பார்த்திருப்பீர்கள்; ஒரே நாளில் 8 கொலைகள்! அதுவும் மக்கள் நடமாட்டம் இருக்கும் பகுதிகளில். இரட்டைக் கொலைகள், ஆணவக் கொலைகள், லாக்கப் படுகொலைகள், டாஸ்மாக் தகராறு கொலைகள், விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தில் கொலைகள் என ஒவ்வொரு நாளும் விடிந்தால் எண்ண முடியாத அளவிற்கு கொலைகள் நடக்கின்றன.
திமிர்த்தனத்திற்கு பாடம்
ஊடகங்களைச் சந்தித்து பதில் சொல்ல மாட்டேன் என்று முதலமைச்சர் திமிராக இருக்கிறார். இந்தத் திமிர்த்தனத்திற்கும் ஆணவத்திற்கும் பாடம் புகட்டும் வாய்ப்புதான் இந்த இடைத்தேர்தல். அதனால், மதுராந்தகம், தாராபுரம் வாக்காளப் பெருமக்களே, ஆளுங்கட்சிக்குத் தக்க பாடம் புகட்ட திமுகவுக்கு வாக்களியுங்கள்.
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்னும் பேரியக்கம் காலத்திற்கு ஏற்றாற்போல மாற்றம் கண்டதால்தான் 78 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகத் திமுக அதே வலிமையோடு இருக்கிறது. அதற்கு இன்னும் வலிமை கூட்டத்தான் கழக மறுசீரமைப்புச் செய்யத் தொடங்கியுள்ளோம். இவ்வாறு மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.
மாயாவியுடன் மோதுகிறோம் - துரைமுருகன்
திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் பேசுகையில், "நாம் களத்தில் நிற்கிறோம். நாம் எத்தனையோ தேர்தலை சந்தித்து இருக்கிறோம். எத்தனையோ தேர்தல்களில் வெற்றி பெற்று இருக்கிறோம், தோல்வி அடைந்திருக்கிறோம். தேர்தலில் அது சகஜம். ஏனென்றால் இதுவரை நம்முடைய எதிரியுடன் மோதினோம். ஆனால் தற்போது ஒரு மாயாவியுடன் மோதி இருக்கிறோம். இது தமிழ்நாட்டில் பரவிருக்கிறது. இது நெடுநாள் இருக்காது.
திராவிட இயக்கமும் வளமான அடிதலத்தை போட்டு இருக்கிறார்கள். நீங்கள் அனைவரும் உறுதிமொழி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த களம் நமக்கு ஒரு முக்கியமான களமாகும். உதயநிதி ஸ்டாலின் என்பவர் ஒரு வீரமிக்க எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருக்கிறார். அவர் நின்று கொண்டிருப்பது அவருடைய களம். திமுக காரன் என்றால் சாதாரணமானவன் அல்ல. இரும்பை நரம்பாக்கி கொண்டவன். திமுக வீரனை எந்த கொம்பனாலும் அசைக்க முடியாது" என துரைமுருகன் பேசினார்.
விருதுகள்
முன்னதாக, இந்த நிகழ்ச்சியில் பலருக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. அதன் விவரம்: பெரியார் விருது - கு. செல்லப்பா (கழக விவசாய அணி துணைச் செயலாளர்), பேரறிஞர் அண்ணா விருது: சேலம் ஜி.கே. சுபாஷ் - (சேலம் மத்திய மாவட்ட அவைத் தலைவர்) கலைஞர் விருது: திருச்சி சிவா, M.P. (கழக துணைப் பொதுச்செயலாளர் & மாநிலங்களவை குழுத் தலைவர்), பாவேந்தர் விருது: டாக்டர் கனிமொழி என்.வி.என். சோமு (கழக மருத்துவ அணித் தலைவர்), பேராசிரியர் விருது: மிசா எஸ். அகமது தம்பி (தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினர்), மு.க. ஸ்டாலின் விருது: நா. இளையராஜா (இளைஞர் அணி துணைச் செயலாளர்), முரசொலி செல்வம் விருது: ப. திருமாவேலன் (மூத்த பத்திரிகையாளர் / எழுத்தாளர்)