ஜூலையில் இன்னும் பிரமாண்டமான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும் - மு.க.ஸ்டாலின்
இயற்கை வேளாண்மைக்கு முக்கியத்துவம் தொடங்கி, வேளாண்மையில் அறிவியலை பயன்படுத்துவது வரையிலான நம்முடைய முன்னெடுப்புகளால், உழவர் வாழ்வில் உதயசூரியனின் ஒளி பரவுகிறது என மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : February 17, 2026 at 5:24 PM IST
சென்னை: 2026 தேர்தலில் வெற்றி பெற்று, ஜூலை மாதம் இன்னும் பிரமாண்டமான நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்வோம் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் பிப்ரவரி முதல் மார்ச் மாதத்திற்கு இடைப்பட்ட காலத்தில், மாநில நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படுவது வழக்கம். ஆனால், இந்த ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரவுள்ளதால், திமுக அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதன்படி, காலை 9.30 மணிக்கு நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். அதைத் தொடர்ந்து, அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே பன்னீர்செல்வம் இடைக்கால வேளாண் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். வழக்கம்போல் இந்த முறையும் காகிதம் இல்லாத பட்ஜெட்டாகவே தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
“இதுதான் வளர்ச்சி! தமிழ்நாடுதான் இந்தியாவுக்கான மாடல்” என்று அனைவரும் பாராட்டிடும் ஐந்தாண்டு சாதனைகளின் தொகுப்பாக, இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்திருக்கிறார் மாண்புமிகு @TThenarasu அவர்கள்!— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) February 17, 2026
ஒன்றிய அரசின் ஓரவஞ்சனைகளை மீறி, அவர்களது வஞ்சகங்களைத் திறமையாகக் கையாண்டு,… pic.twitter.com/IGH6qAkNcx
இந்த நிலையில், மாநில இடைக்கால பட்ஜெட் குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவரது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், “ 'இதுதான் வளர்ச்சி! தமிழ்நாடு தான் இந்தியாவுக்கான மாடல்' என்று அனைவரும் பாராட்டும் ஐந்தாண்டு சாதனைகளின் தொகுப்பாக, இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்திருக்கிறார் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு. ஒன்றிய அரசின் ஓரவஞ்சனைகளை மீறி, அவர்களது வஞ்சகங்களைத் திறமையாக கையாண்டு, வளர்ச்சியில் சாதனை படைத்திருக்கும் ஐந்தாண்டுகளை நிறைவு செய்கிறோம்.
ஜூலை மாதம் திராவிட மாடல் 2.0-வில் புதிய அறிவிப்புகளுடன் இன்னும் பிரம்மாண்டமான சாதனைகளுக்கு அடித்தளமிடும் நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்வோம். நமது திராவிட மாடல் அரசின் சாதனைகளில் சிலவற்றையும், ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசு செய்துவரும் ஓரவஞ்சனைகளில் சிலவற்றையும் உங்களின் பார்வைக்கு பகிர்கிறேன்” என பதிவிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் முதன்முறையாக வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்யத் தொடங்கிய நமது #DravidianModel அரசில், தொடர்ந்து ஐந்தாவது வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்திருக்கிறார் மாண்புமிகு @MRKPanneer அவர்கள்!— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) February 17, 2026
மூன்று வேளாண் சட்டங்கள் - நூறு நாள் வேலைத்திட்ட முடக்கம் என… pic.twitter.com/sQy8iGJuVQ
மேலும், “தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் முதன்முறையாக வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்யத் தொடங்கிய நமது திராவிடம் மாடல் அரசில், தொடர்ந்து ஐந்தாவது வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்திருக்கிறார் அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம். மூன்று வேளாண் சட்டங்கள், 100 நாள் வேலைத்திட்ட முடக்கம் என நாடு முழுக்க வேளாண் பெருமக்கள் அல்லல்பட்டிருந்தாலும், தமிழ்நாட்டில் அந்த இருள் பரவாதவாறு உழவர்களின் தோளோடு தோள் நின்று காத்திருக்கிறோம்.
ஐந்தாண்டுகளும் குறித்த நேரத்தில் மேட்டூர் அணையைத் திறந்து நிலம் நனைத்தது போல், திட்டங்களாலும், சாதனைகளாலும் உழவர்களின் உள்ளங்களை மகிழ்ச்சியால் நிறைத்திருக்கிறோம். இயற்கை வேளாண்மைக்கு முக்கியத்துவம் தொடங்கி, வேளாண்மையில் அறிவியலைப் பயன்படுத்துவது வரையிலான நம்முடைய முன்னெடுப்புகளால், உழவர் வாழ்வில் உதயசூரியனின் ஒளி பரவுகிறது” எனவும் பதிவிட்டுள்ளார்.