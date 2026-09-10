“தம்பி விஜய், போராளிகளுக்கு தழும்புகள் ஒன்றும் புதிதல்ல”- சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் பேச்சுக்கு மு.க. ஸ்டாலின் பதில்
ஆட்சியில் இல்லாவிட்டாலும், தமிழ்நாட்டின் உரிமைக்காகவும், வளர்ச்சிக்காகவும் மக்களுக்காகவும் தொடர்ந்து சண்டை செய்வோம் என மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 10, 2026 at 9:08 AM IST
சென்னை: சட்டப்பேரவையில் மிசா குறித்து பேசும்போது முதலமைச்சர் விஜய்யின் சைகை ஒன்று உருவக்கேலி செய்வது போல இருந்ததாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்த நிலையில், இன்றைக்கும் அடிவாங்கிய தழும்புகள் இருப்பதாகவும், போராளிகளுக்கு இது ஒன்றும் புதிதல்ல என்றும் தி.மு.க தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் பதிலளித்து வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
செப்டம்பர் 7ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில், காவல்துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான பதிலுரையில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், தி.மு.க மீது அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். அப்போது, முன்னாள் முதலமைச்சரும், தி.மு.க தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் குறித்து பேசுகையில், மிசா கைது குறித்தும் பேசினார்.
கண்டனத்திற்குள்ளான விஜய் உடல்மொழி
அப்போது, விஜய்யின் சைகை ஒன்று மு.க. ஸ்டாலினை உருவக்கேலி செய்வது போல இருந்ததாக தி.மு.க, வி.சி.க, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் உள்பட பல அரசியல் கட்சியினரும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். ஆனால், தனது உடல்மொழி எதேச்சையானது எனவும், யாரையும் புண்படுத்தும் நோக்கம் இல்லை எனவும் முதலமைச்சர் விஜய் விளக்கமளித்தார்.
இந்நிலையில், தி.மு.க தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று (10.9.2026) தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார். அதில், முதலமைச்சரின் பேச்சு குறித்தும், மிசா கொடுமைகள் குறித்தும் பேசியுள்ளார்.
அந்த பதிவில், “அண்மையில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத்தில் நடந்த சில சர்ச்சைகள், தமிழ் மக்களுக்கும் நம்முடைய உடன்பிறப்புகளுக்கும் கோபத்தையும் அதிருப்தியையும் உண்டாக்கியிருப்பதை நான் உணர்கிறேன். அதுவும், இந்த சர்ச்சையில் முக்கியமாக என்னுடைய சிறை வரலாறும் இருப்பதால், நான் அதைப்பற்றி கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன்.
மிசா கொடுமை
தம்பி விஜய், நீங்கள் சொன்னது உண்மைதான். பொய் எல்லாம் இல்லை. எமர்ஜென்சி காலத்தில், அதை எதிர்த்து தலைவர் கருணாநிதி மெரினா கடற்கரையில் மிகப்பெரிய கூட்டத்தைக் கூட்டி, மிசா சட்டத்தைக் கடுமையாக விமர்சித்ததைத் தொடர்ந்து, அப்போதிருந்த ஒன்றிய அரசாங்கம் 30.01.1976 அன்று தி.மு.க ஆட்சியைக் கலைத்தார்கள்.
ஆட்சியைக் கலைத்த அடுத்த நொடி, மிசா சட்டத்தில் என்னைக் கைது செய்வதற்காகக் கோபாலபுரம் வீட்டிற்குக் காவல்துறையினர் வந்தார்கள். அன்றைக்கு நான் வீட்டில் இல்லை. ‘பையன் பிரச்சாரத்திற்குச் சென்றிருக்கிறான், நாளைக்கு வந்துவிடுவான். வந்ததும் நானே தொலைபேசியில் அழைக்கிறேன், வந்து கைது செய்து கொள்ளுங்கள்’ என்று தந்தை கருணாநிதி சொல்லி அனுப்பிவிட்டார். அடுத்த நாள் நான் வந்ததும் அவரே காவல்துறையினரை வரச்சொல்லி, கைது செய்யச் சொல்லிவிட்டார்.
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சிறையில் எனக்குப் பல கொடுமைகள் நடந்தன. எங்களைக் கொண்டுபோய் அடைத்ததே தொழுநோயாளிகள் இருக்கும் இடத்தில்தான். 10 பேரை ஒரு சிறிய அறைக்குள் அடைத்து வைத்தார்கள். அந்த அறைக்குள்ளேயே ஒரு பானையில்தான் அத்தனை பேரும் சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும். அந்த இடமே மிகவும் துர்நாற்றமாக இருக்கும். அங்கேதான் நாங்கள் தூங்க வேண்டும்.
இரவில் தூங்க விடாமல் காவல்துறையினர் லத்தியால் அடிப்பார்கள், பூட்ஸ் காலால் மிதிப்பார்கள். இன்னொரு பக்கம் ஆயுள் தண்டனைக் கைதிகளை வைத்து வேறு எங்களைக் கொடூரமாக அடிப்பார்கள். அவர்கள் அடித்ததில் என் கூட இருந்த அருமை அண்ணன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிட்டி பாபு சிறையிலேயே இறந்துபோனார்.
தாடையில் தழும்பு
அவர்கள் அடித்ததில் என் தாடை எலும்பெல்லாம் உடைந்தது. நீங்கள் கூட இப்படி கைவைத்துத் தாடையைக் காண்பித்தீர்கள் அல்லவா? அது சரிதான். இன்றைக்கும் நான் அடிவாங்கிய தழும்புகள் எனக்கு இருக்கின்றன, நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை. பொதுவாழ்க்கையில் இருப்பவர்களுக்கு, முக்கியமாகத் தமிழர்களுக்காகவும் - தமிழ்நாட்டிற்காகவும் போராடுகிறவர்கள் நிறைய பேருக்கு இதுபோன்ற அடக்குமுறைகள் நடந்திருக்கின்றன. போராளிகள் எல்லாம் இதைத் தாண்டித்தான் வந்திருக்கிறோம்.
வீட்ல என்னை meet பண்ணப்ப சொன்னதை மறந்துட்டீங்களா தம்பி விஜய்? https://t.co/kzpwXi14L8— M.K.Stalin (@mkstalin) September 10, 2026
எதிர்த்துப் போராடுவதும், அதன் விளைவுகளைச் சந்திப்பதும் எங்களுக்கு ஒன்றும் புதிது இல்லை. நீங்கள் கொள்கைத் தலைவராகச் சொல்லும் அறிஞர் அண்ணா காலத்திலிருந்து திமுகவின் வரலாறே இதுதான். அந்த வரலாற்றில் நானும் இருக்கிறேன் என்பது எனக்குப் பெருமையான ஒரு விஷயம்தான். யார் என்ன கொச்சைப்படுத்தினாலும் வரலாற்றை மாற்ற முடியாது. அது காலத்திற்கும் அப்படியேதான் இருக்கும்.
நூலகத்தில் என் வரலாறு
சந்தேகம் என்றால் நீங்கள் சட்டமன்றத்தில் ஒரு நூலகம் இருக்கிறது என்று சொன்னீர்கள் அல்லவா? அங்கே அனைத்து ஆவணங்களும் இருக்கும். அங்கே சென்று என்னுடைய போராட்ட வரலாற்றை நீங்கள் படித்துப் பாருங்கள். உண்மை என்னவென்று புரியும். இரண்டாவதாக, சர்க்காரியா கமிஷன் பற்றியும் - எங்கள் தலைவர் கலைஞர் பற்றியும் தவறான தகவலைப் பேசியிருக்கிறீர்கள். ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளைச் சொல்லியிருக்கிறீர்கள்.
சர்க்காரியா கமிஷன் அமைக்கப்பட்டதற்குப் பிறகு, ஒன்றியத்திலும் மாநிலத்திலும் பலமுறை ஆட்சி மாறிவிட்டது. இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளில் ஏதாவது உண்மை இருந்திருந்தால் கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கும். இத்தனை வருடங்களாக அரசியலுக்காகக் கலைஞர் மீது காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டவர்கள் சொன்ன பொய்யான குற்றச்சாட்டையே நீங்களும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்.
அமலாக்கத்துறை ஏவல்
அதுமட்டுமில்லாமல், அமலாக்கத்துறை எழுதிய கடிதத்தை எடுத்துக்கொண்டு, அதில் எங்கள் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் இருப்பதாகச் சொல்கிறீர்கள். அமலாக்கத்துறை குற்றம்சாட்டிய 95 சதவீத வழக்குகளில், இதுவரைக்கும் குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்படாமல், குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். பெரும்பாலும் அரசியல் பழி வாங்கலுக்காகவே அமலாக்கத்துறை ஏவப்படுகிறது என்பது இங்கு இருக்கும் அனைவருக்குமே நன்றாகத் தெரியும்.
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உங்களுக்குத் தெளிவாகச் சொல்ல வேண்டுமென்றால், உங்கள் கூட்டணியில் இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர்கள் மீது கூட அமலாக்கத்துறை பல வழக்குகளைப் போட்டிருக்கிறது. இதெல்லாம் ஒன்றிய அரசைக் கொள்கை எதிரியாகச் சித்தரிக்கும் உங்களுக்கு எப்படித் தெரியாமல் போனது?
தம்பி விஜய்
முதலமைச்சர் தம்பி விஜய், நான் உங்களிடம் கேட்பது ஒன்றே ஒன்றுதான். தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்திற்க்கென்று ஒரு மாண்பும் மரியாதையும் இருக்கிறது. பல பெரும் தலைவர்கள், மாமனிதர்கள் தமிழ்நாட்டைச் செதுக்கிய இடம் அது. அந்தப் பொறுப்பு இப்போது உங்களுக்கும் இருக்கிறது.
சட்டமன்றத்தில் சட்டம்-ஒழுங்குப் பிரச்சினை, மக்கள் நலத் திட்டங்கள், தமிழ்நாட்டை மென்மேலும் எப்படி முன்னேற்றப் பாதைக்குக் கொண்டு செல்வது, தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை எப்படிப் பாதுகாப்பது என்பதை எல்லாம் விவாதம் செய்யுங்கள். அதுதான் தமிழ்நாட்டிற்கும், தமிழ் மக்களுக்கும் நல்லது. அதை விட்டுவிட்டுத் தேவையில்லாத சர்ச்சைகளைச் சட்டமன்றத்தில் பேச வேண்டாம் என்பதுதான் என்னுடைய கோரிக்கை.
நீங்கள் முதலமைச்சரானதும் என்னைச் சந்திக்க என் வீட்டிற்கு வந்தீர்கள். அப்போது நான் உங்கள் கரம் பிடித்து வரவேற்றேன். அப்போது நாம் பேசும்போது நீங்கள் என்னிடம், “தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் உங்களை மிகவும் விமர்சித்துப் பேசிவிட்டேன், I am sorry Sir” என்று சொன்னீர்கள்.
கண்ணியம் வேண்டும்
அதற்கு நான், “பரவாயில்லை Brother, அதையெல்லாம் நான் மனதில் வைத்துக் கொள்ளவில்லை. நீங்கள் இப்போது ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சர், இனி யாரைப் பற்றிப் பேசும்போதும் அந்தக் கண்ணியத்தோடு பேசுங்கள்” என்று சொன்னேன். அதையெல்லாம் நீங்கள் மறந்துவிட்டீர்கள் போல!
திரும்பவும் சொல்கிறேன், ஒரு முதலமைச்சருக்கான கண்ணியத்தோடு உங்களுடைய வார்த்தைகளும் உடல்மொழியும் இருக்க வேண்டும். நாம்தான் மக்களுக்கு முன்னுதாரணம், அதை மறந்துவிடாதீர்கள். நீங்கள் வகிக்கும் பெரிய பொறுப்பை உணர்ந்து நீங்கள் செயல்பட வேண்டும்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், 100 நாட்களுக்கும் மேலான த.வெ.க ஆட்சி குறித்தும், தேர்தல் வாக்குறுதியில் நிறைவேற்றப்படாத திட்டங்கள் குறித்தும் கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், ஆட்சி இழப்பை தி.மு.க என்றைக்கும் தோல்வியாக நினைத்தது இல்லை என்று கூறிய மு.க ஸ்டாலின், ஆட்சியில் இல்லாவிட்டாலும், தமிழ்நாட்டின் உரிமைக்காகவும், வளர்ச்சிக்காகவும் மக்களுக்காகவும் தொடர்ந்து சண்டை செய்வோம், அது தான் திமுகவின் வரலாறு, அது எப்போதும் மாறாது என்று கூறியுள்ளார்.