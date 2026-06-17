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'அதிகரிக்கும் அக்கிரமங்கள்': ஆட்சி குறித்து வரும் செய்திகளை முதலமைச்சர் படிக்க வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின்

தவெக ஆட்சி எதை கொள்முதல் செய்கிறதோ இல்லையோ... அடுத்த கட்சி ஆட்களையும், எம்எல்ஏக்களையும் தொடர்ச்சியாக கொள்முதல் செய்து வருகிறது என உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்தார்

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 17, 2026 at 4:45 PM IST

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சென்னை: நாட்டில் நடக்கும் அக்கிரமங்கள் எல்லாம் செய்திகளாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆட்சி குறித்து வரும் செய்திகளை படித்து முதலமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

திமுக முன்னாள் பொருளாளரும், உயர்நிலை செயல் திட்ட குழு உறுப்பினருமான ஆற்காடு வீராசாமி மற்றும் வடசென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் திமுக அயலக அணி தலைவருமான கலாநிதி வீராசாமி இல்லத் திருமண விழா சென்னை வானகரத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு மணமக்கள் வி.கே.சித்தார்த், எஸ்.ஆஷ்­ரயா காயத்­ரியை வாழ்த்தினர்.

இந்நிகழ்வில், மு.க.ஸ்டாலின் மனைவி துர்கா ஸ்டாலின், திமுக இளைஞரணி செயலாளரும், சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான உதயநிதி ஸ்டாலின், துணைப் பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி, முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட திமுக மூத்த நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது சிறப்புரையாற்றிய மு.க.ஸ்டாலின், “'மிசா' சட்டத்தில் நான் கைது செய்யப்பட்டு ஓராண்டு காலம் சிறையில் இருந்த போது எங்களோடு சிறையில் இருந்தவர் ஆற்காடு வீராசாமி. அதை பற்றியெல்லாம் கொஞ்சமும் கவலைப்படாமல் நாங்கள் சிறையில் தெம்போடு திராணையோடு இருந்ததற்கு ஆற்காட்டார்தான் காரணம் என சொல்லிக் கொள்ள கடமைப்பட்டுள்ளேன். திமுகவின் பொருளாளராகவும், தலைவராகவும் நான் பொறுப்பேற்பதற்கு வழி காட்டியாக இருந்தவர்.

ஒரு தேர்தல் தோல்விக்கே இன்றைக்கு ஒரு கட்சி காணாமல் போய் விடுகிறது. ஆனால் 75 ஆண்டு காலம் கொள்கைக்காக பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கக் கூடிய இயக்கம் திமுக. ஆட்சியில் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் மக்களுக்காக பாடுபடக்கூடிய இயக்கம் திமுக.

சோசியல் மீடியாக்களை பார்க்கும் போது கோட் போட்டு வந்தார், மதிய உணவை கொண்டு வந்தார், வாட்ச் கட்டிக் கொண்டு வந்தார். செஸ் விளையாண்டார். இவை தான் செய்திகளாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால், நாட்டில் நடக்கின்ற அக்கிரமங்கள் குறித்து வரும் செய்திகளை ஆட்சியாளர்கள் படிக்க வேண்டும்.

தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இருக்கக் கூடியவர் தயவு செய்து உங்களை பற்றி, உங்கள் ஆட்சியை பற்றி வரக் கூடிய செய்திகளை படியுங்கள். படித்து அதிலுள்ள உண்மையை கண்டுபிடித்து, நடவடிக்கை எடுங்கள்” என வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், “கலைஞரோடு எப்போதும் பயணித்தவர் ஆற்காட்டார். கலைஞருடன் அதிக நேரம் பேசக் கூடியவர், கலைஞரின் அனைத்து நிகழ்ச்சியிலும் பங்கு கொண்டவர். இன்றைய இளைய தலைமுறைக்கும் வழிகாட்டியாக செயல்பட்டு வருகிறார். எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வருகிறதோ, அந்த கட்சியின் கரை வேட்டியை கட்டிக் கொண்டு சுற்றும் ஆட்களை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் 'சோபா மாடல்' ஆட்சியில் அதை அதிகமாகவே பார்க்கிறோம்.

தவெக ஆட்சி எதை கொள்முதல் செய்கிறதோ இல்லையோ... அடுத்த கட்சி ஆட்களையும், அடுத்த கட்சி எம்எல்ஏக்களையும் தொடர்ச்சியாக கொள்முதல் செய்து கொண்டு வருகிறது. இப்படிப்பட்ட சூழலிலும் ‘ஒரே கொடி ஒரே லட்சியம்’ என்று பயணிப்பவர் ஆற்காடு வீராசாமி. இப்படிப்பட்ட மோசமான ஆட்சிக்கு வாக்களித்துவிட்டோமே என்று மக்கள் நினைக்கிறார்கள். சோபா மாடல் ஆட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டிய நாள் வெகுதொலைவில் இல்லை” என விமர்சித்தார்.

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அதன் பின்னர் பேசிய கனிமொழி, “திமுக மட்டுமின்றி அனைவரின் அன்பையும் பெற்றுள்ளவர் ஆற்காடு வீராசாமி. நாடாளுமன்றத்தில் எதை பேசினாலும் நம் கழகத்தின் கொள்கையை கொண்டு தெளிவாகப் பேசுபவர் கலாநிதி வீராசாமி. ஆனால், இன்று பல அரசியல்வாதிகள் வாய் திறந்து பேசுவதே கிடையாது. பேசினாலும் பேசாமல் இருந்திருக்கலாம் என்று நினைக்க வைக்கிறார்கள்” என்றார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேசிய போது, “இதே மஹாலில் தான் நான் அதிமுக பொதுக்குழுவில் கலந்து கொண்ட போது, என் மீது தண்ணீர் பாட்டிலை வீசி வெளியேற்றினார்கள். அப்போது இதே இடத்தில் தான் என் சிரிப்பு தொலைந்து போனது. தொலைந்து போன என் சிரிப்பை மீட்டுத் தந்தவர் மு.க.ஸ்டாலின்” என்றார்.

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MK STALIN
CM VIJAY
மு க ஸ்டாலின்
முதலமைச்சர் விஜய்
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