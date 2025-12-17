ETV Bharat / state

100 நாள் வேலை திட்டத்தின் பெயர் மாற்றம்: ''அமித் ஷாவுக்கு ஆமாம் சாமி போட போகிறாரா பழனிசாமி?'' - ஸ்டாலின் கேள்வி

குனிந்து கும்பிடும் போடும் உங்களது கட்சிக்கு “அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்” என்ற பெயர் எதற்கு? என்று நான் கேட்கவில்லை. தமிழ்நாட்டு மக்கள் கேட்கிறார்கள்'' என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (@mkstalin X Page)
சென்னை: 100 நாட்கள் வேலை திட்டம் தொடர்பான புதிய மசோதா குறித்த அதிமுகவின் நிலைப்பாடு என்ன? என்று, எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

இதுகுறித்து தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், " பச்சைத்துண்டு போட்டுக்கொண்டு பச்சைத் துரோகம் செய்பவருக்கு மீண்டும் விவசாயிகள் கண்ணில் தெரியவில்லையா? கிராமப் புற ஏழை மக்களின் வயிற்றிலேயே அடிக்கும் விக்சித் பாரத் ஊரக வாழ்வாதாரம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு உறுதிச் சட்ட முன்வடிவு குறித்து, எதிர்க்கட்சி அதிமுகவின் நிலைப்பாடு என்ன?

குடியுரிமை திருத்த சட்டம், 3 விவசாய சட்டங்கள் போல, இதிலும் அமித் ஷாவுக்கு ஆமாம் சாமி போட்டு ஆதரவு தரப்போகின்றாரா பழனிசாமி? மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதிச் சட்டத்தில் காந்தியடிகளின் பெயரை அகற்றி விட்டு, சொன்னால் வாய் சுளுக்கிக் கொள்ளும்படி இந்தியில் பெயரிட்டு இருக்கிறார்கள்.

இந்தித் திணிப்பை எதிர்த்து வென்ற பேரறிஞர் அண்ணாவின் பெயரைக் கட்சியின் பெயரில் வைத்துக் கொண்டு, இதை எதிர்க்கக் கூடவா தயக்கம்? திட்டத்துக்கான நிபந்தனை எல்லாம் ஒன்றிய அரசின் கட்டுப்பாட்டில். நிதிக்கு மட்டும் மாநில அரசு பங்களிப்பை தர வேண்டும் என்பதை அதிமுக எந்தவித எதிர்ப்பும் இன்றி ஏற்றுக்கொள்கிறதா? ஜெயலலிதா இதற்கு ஒப்புக்கொண்டு இருப்பாரா?

வறுமையை ஒழித்த சாதனைக்கு தண்டனையாக தமிழ்நாட்டில் நூறு நாள் வேலைத்திட்டமே நின்றுபோகும் ஆபத்தை எதிர்நோக்கி உள்ளோம். இதற்கு எப்படி முட்டு கொடுக்கப் போகின்றார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்? இவ்வளவு குனிந்து கும்பிடும் போடும் உங்களது கட்சிக்கு, “அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்” என்ற பெயர் எதற்கு? நான் கேட்கவில்லை. தமிழ்நாட்டு மக்கள் கேட்கிறார்கள்.'' என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கிராமப்புற மக்களுக்கு ஆண்டுக்கு 100 நாட்கள் வேலை வழங்கும் மத்திய அரசின் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தின் பெயரை மாற்றி, வளர்ந்த பாரத ஊரக வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதாரம் உறுதியளிப்பு சட்டம் எனப்படுகிற VP-G RAMG புதிய மசோதாவை மக்களவையில் மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான் சில தினங்களுக்கு முன் அறிமுகம் செய்திருந்தார்.

இந்த மசோதாவுக்கு நாடு முழுவதும் எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில், இதுதொடர்பாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் நிலைப்பாடு என்ன? என தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

