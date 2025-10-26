'கபடியில் தங்கம்' - கார்த்திகா, அபினேஷுக்கு தலா ரூ.25 லட்சம் வழங்கி முதலமைச்சர் பாராட்டு!

ETV Bharat / state

கண்ணகி நகர் மக்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றித் தர உத்தரவிட்டிருந்ததை நினைவுகூர்ந்து, "உங்க ஏரியாவில் இப்ப பிரச்சினைகள் தீர்ந்திருக்கா?" என்று கார்த்திகாவிடம் கேட்டேன். கடந்த 4 ஆண்டுகளில் பெருமளவில் கண்ணகி நகர் முன்னேறியிருப்பதாக புன்னகையோடு சொன்னார்.

கார்த்திகாவுக்கு ரூ.25 லட்சம் வழங்கிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
கார்த்திகாவுக்கு ரூ.25 லட்சம் வழங்கிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 26, 2025 at 8:35 PM IST

3 Min Read
சென்னை: ஆசிய இளையோர் விளையாட்டு போட்டிகளில் கபடி பிரிவில் இந்தியாவுக்கு தங்கம் வென்று கொடுத்த கார்த்திகா, அபினேஷ் ஆகியோருக்கு தலா ரூ.25 லட்சம் வழங்கி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பாராட்டினார்.

விளையாட்டு துறையில் இந்தியாவிலேயே சிறந்த மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை உருவாக்கவும், அகில இந்திய அளவிலும், பன்னாட்டு அளவிலும் நடைபெறும் பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகள் பங்கு கொண்டு வெற்றி பெறும் வகையில் அவர்களுக்கு உரிய பயிற்சி அளித்தல், உயரிய ஊக்கத்தொகை வழங்குதல், விளையாட்டிற்கான உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்துதல் என பல்வேறு முனைப்பான நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு எடுத்து வருகிறது.

அந்த வகையில் ஆசிய இளையோர் விளையாட்டு போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த கபடி வீரர்கள் அபினேஷ் மோகன்தாஸ் மற்றும் கார்த்திகா ரமேஷ் ஆகியோருக்கு ஊக்கத் தொகையாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலா 25 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலைகளை வழங்கினார்.

அபினேஷுக்கு ரூ.25 லட்சம் வழங்கிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
அபினேஷுக்கு ரூ.25 லட்சம் வழங்கிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பஹ்ரைன் நாட்டின் ரிப்பா நகரில் அமைந்துள்ள ஈசா ஸ்போர்ட்ஸ் சிட்டியில் ஆசிய இளையோர் விளையாட்டு போட்டிகளில் கபடி விளையாட்டு வரலாற்றில் முதன்முறையாக அறிமுகமானது. சுற்றுப்போட்டித் தொடராக (Round Robin) நடைபெற்ற இந்த போட்டிகளில் 7 நாடுகள் பங்கேற்றன. இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறுவதற்கு முன்பு 7 அணிகள் ரவுண்ட் ராபின் வடிவத்தில் போட்டியிட்டன. ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் பிரிவுகள் இரண்டிலும் அசத்தலான ஆட்டங்களுடன் இந்தியா முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

இந்த வெற்றியில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த இரண்டு திறமையான கபடி வீரர்கள் திருவாரூரைச் சேர்ந்த அபினேஷ் மோகன்தாஸ் (ஆண்கள் பிரிவு) மற்றும் சென்னை கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த கார்த்திகா ரமேஷ் (பெண்கள் பிரிவு) ஆகியோர் இந்திய அணியின் வெற்றிக்குக் காரணமான முக்கிய வீரர்களாக திகழ்ந்துள்ளனர்.

திருவாரூர் மாவட்டத்தை சார்ந்த அபினேஷ் மோகன்தாஸ் கடந்த 2019 முதல் 2025 வரை தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் (SDAT) தேர்வில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு தேனியில் உள்ள விளையாட்டு விடுதியில் முறையான பயிற்சி பெற்று தனது திறனில் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளார்.

சென்னை கண்ணகி நகர் அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் பயின்று வரும் கார்த்திகா ரமேஷ் தேசிய அளவிலான SGFI, Khelo India மற்றும் Federation Nationals உள்ளிட்ட போட்டிகளில் மொத்தம் 11 முறை தமிழ்நாட்டிற்காக விளையாடி, அதில் 8 பதக்கங்களை வென்ற சிறப்புடைய திறமையான விளையாட்டு வீராங்கனை ஆவார். மேலும் அவர் 5 முறை தமிழ்நாடு அணித்தலைவராக (Captain) பொறுப்பேற்று அணியை வழிநடத்தி உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

அவர் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்திய விளையாட்டு திறமைக்காக, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் (SDAT) உயரிய ஊக்கத் திட்டமான High Cash Incentive (HCI) மூலம் 2 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி பெற்றுள்ளார். இளையோர் பெண்கள் இந்திய கபடி அணி துணை அணி தலைவராக பணியாற்றி இந்திய அணியை வெற்றி பாதைக்கு வழிநடத்தும் தலைமைத்திறனை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

ஆசிய அரங்கில் இவர்கள் பெற்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சாதனையை அங்கீகரிக்கும் விதமாக, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலா ரூ.25,00,000/- (இருபத்தைந்து லட்சம்) என மொத்தம் ரூ.50,00,000/- (ஐம்பது லட்சம்) ஊக்கத்தொகை வழங்கினார். முதலமைச்சர் உத்தரவின்படி, ரூ.15,00,000/- உயரிய ஊக்கத்தொகை (HCI) மற்றும் மாநிலத்திற்கும், நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்த்த தமிழ்நாட்டின் கபடி நட்சத்திரங்களின் சிறந்த சாதனையை கௌரவிக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு சாம்பியன்ஸ் அறக்கட்டளையிலிருந்து கூடுதலாக ரூ.10,00,000/- வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிகழ்வின்போது துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் முனைவர் அதுல்ய மிஸ்ரா, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய உறுப்பினர் செயலர் ஜெ.மேகநாதரெட்டி, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் பயிற்சியாளர்கள் மா.ராஜேஷ், மா.நாகராஜன் மற்றும் கபடி வீரர்கள் அபினேஷ் மோகன்தாஸ், கார்த்திகா ரமேஷ் ஆகியோரது பெற்றோர்கள் உடனிருந்தனர்.

இதுகுறித்து தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ''பஹ்ரைனில் நடைபெற்ற ஆசிய இளையோர் விளையாட்டு போட்டியில் தங்கம் வென்ற நம் கபடி வீரர்கள் கண்ணகி நகர் கார்த்திகா மற்றும் திருவாரூரைச் சேர்ந்த அபினேஷ் மோகன்தாஸ் ஆகியோர் சென்னை திரும்பியதும், நேராக எனது இல்லத்துக்கு அழைத்து பாராட்டி, இருவருக்கும் தலா 25 லட்ச ரூபாய் உயரிய ஊக்கத்தொகை வழங்கினேன்.

கண்ணகி நகருக்கு நான் சென்றபோதெல்லாம் அங்கு வசிக்கும் மக்கள் என்னிடம் வைத்த கோரிக்கைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றித் தர உத்தரவிட்டிருந்ததை நினைவுகூர்ந்து, "உங்க ஏரியாவில் இப்ப பிரச்சினைகள் தீர்ந்திருக்கா?" என்று கார்த்திகாவிடம் கேட்டேன். கடந்த 4 ஆண்டுகளில் பெருமளவில் கண்ணகி நகர் முன்னேறியிருப்பதாக புன்னகையோடு சொன்னார்.

இதையும் படிங்க: பாமக செயல் தலைவராக மகளை நியமித்தது ஏன்? - மருத்துவர் ராமதாஸ் விளக்கம்!

கார்த்திகா, அபினேஷ் சில உதவிகளை என்னிடம் கேட்டிருக்கிறார்கள். அவற்றையும் நிறைவேற்றித் தருவோம். நேற்று நான் Bison Kaalamaadan-இல் கண்ட மணத்தி கணேசன் தொடங்கி, இன்று அபினேஷ், கார்த்திகா வரை எளிய பின்புலங்களில் இருந்து சாதிக்கும் ஒவ்வொரு வீரர் வெற்றியிலும் சமூகநீதி மண்ணான தமிழ்நாடு பெருமை கொள்கிறது'' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

