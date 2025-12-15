ETV Bharat / state

வடசென்னை கீர்த்தனாவுக்கு ரூ.1 கோடி - காசிமாவுக்கு ரூ.50 லட்சம் வழங்கி மு.க.ஸ்டாலின் பாராட்டு

கேரம் உலகக் கோப்பை போட்டியில் பதக்கம் வென்ற தமிழக வீராங்கனைகளுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஊக்கத்தொகை வழங்கி பாராட்டினார்

ஊக்கத்தொகை வழங்கிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
கீர்த்தனாவுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 15, 2025 at 6:49 PM IST

சென்னை: மாலத்தீவில் நடைபெற்ற 7 ஆவது கேரம் உலகக் கோப்பை போட்டியில் பதக்கம் வென்ற தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த வீராங்கனைகளுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் ஊக்கத்தொகை காசோலை வழங்கி பாராட்டி வாழ்த்தினார்.

நாட்டிலேயே விளையாட்டு துறையில் சிறந்த மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை உருவாக்கிடவும், அகில இந்திய அளவிலும் பன்னாட்டு அளவிலும் நடைபெறும் பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகள் பங்கு கொண்டு வெற்றி பெறும் வகையில் உரிய பயிற்சி அளித்தல், உயரிய ஊக்கத்தொகை வழங்குதல், விளையாட்டிற்கான உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்துதல் என பல்வேறு முனைப்பான நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு எடுத்து வருகிறது.

அந்த வகையில் மாலத்தீவில் 2.12.2025 முதல் 6.12.2025 வரை நடைபெற்ற 7 வது கேரம் உலகக் கோப்பை போட்டியில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த கீர்த்தனா, காசிமா, மித்ரா ஆகியோர் பதக்கங்கள் வென்றனர். கீர்த்தனாவுக்கு 1 கோடி ரூபாயும், காசிமாவுக்கு 50 லட்சம் ரூபாயும், மித்ராவுக்கு ரூ.40 லட்சம் என மொத்தம் ரூ.1 கோடியே 90 லட்சம் வழங்குவதாக தமிழ்நாடு அரசால் அறிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து கீர்த்தனா மற்றும் காசிமா ஆகியோருக்கு ஊக்கத்தொகைக்கான காசோலைகளை இன்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கி வாழ்த்தினார். மேலும் அடுத்தடுத்து வரும் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று நாட்டிற்கு மென்மேலும் பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார்.

7ஆவது கேரம் உலக போட்டியில் பதக்கங்கள் வென்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த காசிமாவுக்கு ரூ.50 லட்சம் வழங்கிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
7ஆவது கேரம் உலக போட்டியில் பதக்கங்கள் வென்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த காசிமாவுக்கு ரூ.50 லட்சம் வழங்கிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதே போல் இந்தியன் ஸ்குவாஷ் அகாடமியின் சார்பில் 9.12.2025 முதல் 14.12.2025 வரை சென்னையில் நடைபெற்ற SDAT ஸ்குவாஷ் உலகக் கோப்பை 2025 போட்டியில் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணியைச் சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள் - ஜோஷ்னா சின்னப்பா, அபே சிங், அனஹத் சிங், வேலவன் செந்தில்குமார், ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் இயக்குநர் சைரஸ் போன்சா மற்றும் பயிற்றுநர்கள் ஹரிந்தர் பால் சிங், ஆலன் சோய்சா ஆகியோர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.

மேலும் டெல்லியில் 9.12.2025 அன்று நடைபெற்ற 3-வது CII Sports Business Awards 2025-ல் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்திற்கு வழங்கப்பட்ட சிறந்த மாநிலத்திற்கான (THE BEST STATE PROMOTING SPORTS DEVELOPMENT AWARD) விருதினை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் காண்பித்து வாழ்த்து பெறப்பட்டது. இந்த நிகழ்வின் போது துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அதுல்ய மிஸ்ரா, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய உறுப்பினர் செயலர் ஜெ.மேகநாத ரெட்டி, விளையாட்டு வீரர்களின் பெற்றோர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.

