வைத்திலிங்கத்தால் அதிமுகவில் சுயமரியாதையோடு இருக்க முடியவில்லை - மு.க. ஸ்டாலின் ஓபன் டாக்

சோழ மன்னன் சிபி சக்கரவர்த்தி மடியில் விழுந்த புறா போல், தானும் முதல்வரின் மடியில் விழுந்திருப்பதாக ஒரத்தநாடு முன்னாள் எம்.எல்.ஏ வைத்திலிங்கம் கூறியிருக்கிறார்.

விழாவில் பேசும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்
விழாவில் பேசும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 27, 2026 at 8:58 AM IST

1 Min Read
தஞ்சாவூர்: ஒரத்தநாடு முன்னாள் எம்எல்ஏவும், ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் தீவிர ஆதரவாளராகவும் விளங்கி வந்த வைத்திலிங்கம் திமுகவில் இணைந்துள்ள நிலையில், அவரால் அதிமுகவில் சுயமரியாதையோடு இருக்க முடியவில்லை என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

ஓபிஎஸ் உள்ளிட்ட அவருடைய ஆதரவாளர்களை அதிமுகவில் சேர்க்கவே முடியாது என்று அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துவிட்டதால், ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் மாற்று கட்சிகளில் தொடர்ந்து இணைந்து வருகின்றனர். அந்த வரிசையில் ஒரத்தநாடு எம்எல்ஏ வைத்திலிங்கம், கடந்த 21ஆம் தேதி தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தார்.

இந்த சூழலில், மாற்றுகட்சியினர் 10 ஆயிரம் பேர் திமுகவில் இணையும் விழாவை வைத்திலிங்கம் ஏற்பாடு செய்திருந்தார். தஞ்சாவூர் மாவட்டம் செங்கிபட்டியில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு திமுகவில் புதிதாக சேர்ந்தவர்களுக்கு சால்வை அணிவித்து வரவேற்றார்.

இந்நிகழ்ச்சியில் வைத்திலிங்கம் பேசுகையில், “இன்றைக்கு திராவிட இயக்கத்தை அழிக்க முடியாது என்பதற்கு சான்றாக நமது முதலமைச்சர் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் எதற்கும் துணிந்து ‘என்னுடைய உயிர் திராவிடம் தான்’ என்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அதனால்தான், சோழ மன்னன் சிபி சக்கரவர்த்தி மடியில் விழுந்த புறா போல் நான் அவர் மடியில் விழுந்திருக்கிறேன்” என்று பேசினார்.

அவரைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசுகையில், “மறைந்த எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோரின் தலைமையில் வைத்திலிங்கம் சிறப்பாக பணியாற்றியதுடன், அவர்களுக்கு விசுவாசமாக இருந்து அனைவரையும் கவரக்கூடிய வகையில் விளங்கினார். ஆனால் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா மறைவிற்கு பிறகு, அதிமுக கட்சி என்பது உடைந்து சின்னாபின்னமாகியது. அதன் பிறகு, சட்டமன்றத்தில் வைத்திலிங்கம் அமர்ந்திருக்கும் போதெல்லாம அவர் முகத்தில் சோகம் இருந்துகொண்டே இருக்கும்.

எதையோ பறிகொடுத்தது போல் உட்கார்ந்திருப்பார். வேண்டா வெறுப்பாக சில கேள்விகளை கேட்பார். நம்மால் சுயமரியாதையோடு இருக்க முடியவில்லையே என்ற எண்ணம் அவரிடத்திலே இருந்திருக்கிறது. இருந்தாலும், நமது கட்சிக்கு அவர் லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸ்டாக வந்திருக்கிறார்.

மீண்டும் திராவிட மாடல் அரசு உதயமாகி ஏற்கனவே செய்திருக்கிற சாதனைகளை விஞ்சக்கூடிய அளவுக்கு மேலும் பல சாதனைகளை படைக்கும் வகையில் நமது பணி இருக்க வேண்டும். வெல்வோம் 200, படைப்போம் வரலாறு, வெல்வோம் ஒன்றாக” என்றும் பேசினார். இந்நிகழ்ச்சியில் துணைப் பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி, அமைச்சர்கள் நேரு, கோவி.செழியன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

