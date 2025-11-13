ETV Bharat / state

அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 3% உயர்வு - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அதிரடி உத்தரவு

அகவிலைப்படி உயர்வால் சுமார் 16 லட்சம் அரசு அலுவலர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன்பெறுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (@mkstalin X page)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 13, 2025 at 2:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை 55 இருந்து 58 சதவீதமாக உயர்த்தி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், “தமிழ்நாட்டு மக்கள் நலனில் அன்பும், அக்கறையும் கொண்டு பல சீரிய முன்னோடி நலத் திட்டங்களைத் தீட்டி தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. மக்களுக்காக வகுக்கப்படும் பல்வேறு நலத் திட்டங்களைத் தீட்டுவதிலும், அத்திட்டங்களை முழுமையாக மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் வகையில் களப் பணியாற்றுவதிலும் முக்கியப் பங்கு வகிப்பவர்கள் அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள்.

அத்தகைய அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் நலனை, இந்த (திமுக) அரசு கருத்தில் கொண்டு, மாநில அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பயன்பெறும் வகையில் முக்கிய அறிவிப்பை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ளார். அதாவது, 01.07.2025 முதல் மாநில அரசுப் பணியாளர்களுக்கும் ஒன்றிய அரசு அறிவித்துள்ள அகவிலைப்படிக்கு இணையாக உயர்த்தி வழங்கிட உத்தரவிட்டுள்ளார். இதனால் தற்போது 55 சதவீதமாக உள்ள அகவிலைப்படி, 3 சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டு 01.07.2025 முதல் 58 சதவீதமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.

இந்த அகவிலைப்படி உயர்வால், சுமார் 16 லட்சம் அரசு அலுவலர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன்பெறுவார்கள். இதனால் ஆண்டு ஒன்றுக்கு அரசுக்கு ரூபாய் 1,829 கோடி கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும். இருந்தாலும், அரசு அலுவலர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் நலன் கருத்தில் கொண்டு, இதற்கான கூடுதல் நிதியை அரசு ஒதுக்கீடு செய்யும்” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: உலகக் கோப்பை வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுருக்கு சென்னையில் உற்சாக வரவேற்பு!

அதாவது, அரசு ஊழியர்களுக்கு ஆண்டிற்கு 2 முறை அகவிலைப்படி உயர்வு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு மத்திய அரசு அகவிலைப்படியை உயர்த்தியுள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு ஊழியர்களுக்கும் அகவிலைப்படியை உயர்த்த வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலக சங்கத்தினர் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

மத்திய அரசு தனது ஊழியர்களுக்கு கடந்த 1.7.2025 முதல் அகவிலைப்படியினை 3 சதவீதம் உயர்த்தி, 55 சதவிகிதத்திலிருந்து 58 சதவீதமாக வழங்கியுள்ளது. இந்த 3 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வானது, தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்பாகவே அறிவிக்கப்படும் என அரசு ஊழியர்களும், ஆசிரியர்களும் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த நிலையில், தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

GOVT EMPLOYEES DA HIKE
அரசு ஊழியர்கள்
அகவிலைப்படி உயர்வு
ஆசிரியர்கள் அகவிலைப்படி உயர்வு
DA HIKE FOR TN GOVT EMPLOYEES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

அழிந்துவரும் சோழவந்தான் வெற்றிலை விவசாயம் - அரசின் ஆதரவை எதிர்பார்த்திருக்கும் விவசாயிகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.