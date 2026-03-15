கரீப் பருவ நெல் கொள்முதல் இலக்கை உயர்த்தி நிர்ணயம் செய்ய மோடிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம்

கரீப் பருவ நெல் கொள்முதல் இலக்கினை 23.50 லட்சம் மெட்ரிக் டன்னிலிருந்து 47.50 லட்சம் மெட்ரிக் டன்னாக நிர்ணயம் செய்திட மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
Published : March 15, 2026 at 10:50 AM IST

சென்னை: கரீப் பருவ நெல் கொள்முதல் இலக்கினை உயர்த்தி நிர்ணயம் செய்ய வலியுறுத்தி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

நடப்பு சம்பா பருவத்தில் நெல் சாகுபடி தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய உயர்வை எட்டியுள்ளது. புதிய சாதனை அளவை படைத்துள்ள இந்த சூழ்நிலையில், கரீப் பருவ கொள்முதல் அளவிற்கான இலக்கினை உயர்த்திடக் கோரி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு சனிக்கிழமை கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

அதில், “தமிழ்நாடு ஒரு முக்கிய நெல் உற்பத்தி மாநிலம். 2025 - 2026 ஆம் ஆண்டின் கரீப் பருவத்தில் 20.50 லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் நெல் பயிரிடப்பட்டுள்ளது. நடப்பாண்டில் மேட்டூர் அணை பாசனத்திற்காக உரிய நேரத்தில் திறக்கப்பட்டதுடன், சாதகமான தட்பவெப்ப நிலைகள் காரணமாக அதிக பரப்பளவில் நெல் பயிரிடப்பட்டதாலும், மேம்படுத்தப்பட்ட பயிர் மேலாண்மை முறைகள், சிறந்த பாசன கட்டமைப்பு வசதி மற்றும் விவசாயிகள் அதிக மகசூல் தரும் நெல் ரகங்களைப் பயிரிட்டது ஆகிய காரணிகளால் மாநிலத்தின் நெல் உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தித்திறனில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிலையை தமிழ்நாடு அடைந்துள்ளது.

இதனை முன்னறிந்து தான் 17.11.2025 அன்று இந்திய பிரதமருக்கு எழுதிய கடிதத்தில், அரிசி கொள்முதல் இலக்கை 16.00 லட்சம் மெட்ரிக் டன்களிலிருந்து (LMTs), பருவ இறுதியில் கொள்முதல் செய்யப்படும் அளவிற்கேற்ப திருத்தி அமைக்குமாறு கோரியிருந்தோம்.

மேலும், நடப்புப் பருவத்தில், 12.03.2026 தேதி நிலவரப்படி, தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகமும் (TNCSC), இந்திய தேசிய கூட்டுறவு நுகர்வோர் கூட்டமைப்பும் (NCCF) இணைந்து 36.63 லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல்லைக் கொள்முதல் செய்துள்ளன. இது 2024 - 2025 ஆம் ஆண்டு KMS பருவத்தின், இதே காலகட்டத்தில் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட 24.17 லட்சம் மெட்ரிக் டன்னோடு ஒப்பிடுகையில், நடப்பாண்டில் கொள்முதல் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.

நடப்பு பருவத்தில் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட 36.63 லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல்லிலிருந்து, சுமார் 24.91 லட்சம் மெட்ரிக் டன் அரிசி அரவை செய்யப்படும். ஒன்றிய அரசால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 16 லட்சம் மெட்ரிக் டன் அரிசி கொள்முதல் இலக்கானது, தற்போதைய கொள்முதல் அளவின்படி ஏற்கனவே அடையப்பட்டது” என்பதை குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: மூளைச்சாவு அடைந்த 22 வயது இளைஞரின் உடல் உறுப்புகள் தானம்: 6 பேருக்கு மறுவாழ்வு

மேலும், “நெல் கொள்முதல் சராசரியாக நாளொன்றுக்கு சுமார் 50,000 மெட்ரிக் டன் என்ற விகிதத்தில் தொடர்ந்து இருந்து வருவதால் எதிர்வரும் நாட்களிலும், இதேநிலை நீடிக்கலாம். அதனால், மொத்த நெல் கொள்முதல் அளவு 47.50 லட்சம் மெட்ரிக் டன்னை எட்டும்.

இதன் காரணமாக, சுமார் 32.00 லட்சம் மெட்ரிக் டன் அரிசி அரவை செய்யப்பட்டு, பெறப்படும் நிலை ஏற்படும். தனது முந்தைய கடிதத்தில், தான் ஏற்கனவே கோரியிருந்தவாறு, கொள்முதல் நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து முன்னெடுத்து செல்லவும், விவசாயிகளுக்கு உரிய நேரத்தில் பணம் வழங்குவதை உறுதி செய்யவும், கரீப் பருவத்தில் 2025 - 2026 ஆண்டிற்கான தமிழ்நாட்டின் அரிசி கொள்முதல் இலக்கை முன்னுரிமை அடிப்படையில் 16.00 லட்சம் மெட்ரிக் டன்களிலிருந்து 32.00 லட்சம் மெட்ரிக் டன்களாக மாற்றியமைத்திடத் தேவையான உத்தரவுகளை வழங்க வேண்டும்” என அந்த கடிதத்தில் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

