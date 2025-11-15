டிச. 6 முதல் தமிழ்நாடு முழுவதும் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு இலவச உணவு! முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு!
முதலமைச்சரின் உணவுத் திட்டம் டிசம்பர் 6ஆம் தேதி முதல் அனைத்து மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
Published : November 15, 2025 at 2:04 PM IST
சென்னை: தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு 3 வேளை உணவு வழங்கும் திட்டத்தை, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.
சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கத்தில், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் பணியாற்றும் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு 3 வேளையும் இலவசமாக உணவு வழங்கும் திட்டம், குடியிருப்பு வீடுகள் வழங்கும் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு புதிய நலத்திட்டங்களை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், “காலையில் விடியும் போது முந்தைய நாளின் குப்பைகள் இல்லாமல் தூய்மையாக இருப்பதற்கு காரணம், இரவு முழுவதும் உழைக்கும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் தான். அப்படிபட்டவர்களுக்கு உணவு வழங்கும் திட்டத்தை தொடங்கி வைப்பதில் பெருமை கொள்கிறேன்.
நாம் என்ன தான் சத்துணவு, டயட், உடற்பயிற்சி என்று இருந்தாலும், ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு அடிப்படையாக இருப்பது தூய்மை தான். சென்னை மாநகரம் வெள்ளம், புயல் போன்ற எந்த பேரிடரையும் எதிர்கொண்டாலும், அதிலிருந்து மீண்டுவர தூய்மைப் பணியாளர்களின் பணி தான் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. இவர்களின் ஒப்பற்ற உழைப்பால் சுற்றுப்புறம் தூய்மையாக உள்ளது. நீங்கள் செய்வது வேலை இல்லை அது சேவை.
இன்று சென்னையில் தொடங்கி வைத்துள்ள தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு உணவு வழங்கும் திட்டம் வரும் டிசம்பர் முதல் அனைத்து மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும்!
🚻 சென்னையின் 200 வார்டுகளிலும் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கான ஓய்வறைகள் கட்டித் தரப்படும்!
தூய்மைப் பணியாளர்களின் மாண்பு காக்கப்பட வேண்டும், வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்து, நலன்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இது தான் சமூகநீதி. இந்த சமூக நீதிப் பயணத்தில் உங்கள் சுயமரியாதையை காத்து அவர்களின் பசியை போக்குவதற்காகத்தான் இந்த முதலமைச்சர் உணவு திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளோம். அதேபோல, அவர்களுக்கு தொடர் உடல் பரிசோதனை, மாற்று வாழ்வாதாரம் உள்ளிட்டவற்றை தடையின்றி வழங்கும் வகையில், ரூ.50 கோடிக்கு அறக்கட்டளை நிதி உருவாக்கப்பட்டு, தூய்மைப் பணியாளர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மெட்ரோ வாட்டர் மற்றும் கழிவுநீர் அகற்று வாரியம் சார்பில், பாதாள சாக்கடை பணிகள் முழுமையாக இயந்திரமாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் நிறைய நலத்திட்டங்கள் செயல்பாட்டில் உள்ளன. இவ்வளவு செய்தாலும் உங்களுக்கான தேவை இன்னும் நிறைய இருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியும். அதையெல்லாம் திராவிட மாடல் அரசு படிப்படியாக மேற்கொள்ளும்.
சென்னையில் உள்ள 200 வார்டுகளிலும் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு பிரத்தியேகமாக 300 சதுர அடியில் உடைமாற்றும் அறை, கழிப்பறை உள்ளிட்ட வசதிகள் கொண்ட ஓய்வறைகள் கட்டப்பட்டு, பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும். மேலும், முதலமைச்சரின் உணவுத் திட்டம் வரும் டிசம்பர் 6 ஆம் தேதி முதல் அனைத்து மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும்” என தெரிவித்தார்.
சென்னையில் உள்ள தூய்மை பணியாளர்கள், மலேரியா தொழிலாளர்கள், நகர்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய தூய்மைப் பணியாளர்கள், மயான பூமி தூய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட 31,373 பேர் இந்த உணவு வழங்கும் திட்டத்தின் மூலம் பயனடையவுள்ளனர். மேலும், தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு உணவு கொண்டு செல்லும் 4 சக்கர மின்வாகனங்களையும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.
தூய்மைப் பணியாளர்கள் பணி புரியும் இடங்களிலேயே நேரடியாக சென்று உணவு வழங்கும் வகையில், இத்திட்டம் துவக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, ஆண்டிற்கு ரூ.60 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது.
தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு காலை, மதியம், இரவு என 3 வேளையும் உணவு வழங்கப்படுகிறது. நாள் ஒன்றுக்கு சென்னையில் மதிய உணவு 285 இடங்கள், இரவு உணவு 61 இடங்கள், காலை உணவு 166 இடங்கள் என 3 வேளையும் 512 இடங்கள் மூலமாக, 29,455 பேருக்கு உணவு வழங்கப்படவுள்ளது.
இத்துடன், தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு சுயதொழில் தொடங்க 3.5 லட்சம் வரை மானியம், பணியின் போது உயிரிழக்கும் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் நிவாரண உதவித் தொகை, மருத்துவ சிகிச்சைக்கான திட்டம், நகர்ப்புறங்களில் 30,000 குடியிருப்புகள், கிராமப்புறங்களில் முன்னுரிமையின்படி தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு வீடு ஒதுக்கீடு, தூய்மைப் பணியாளர்களின் குழந்தைகளுக்கு உயர்கல்வி உதவி திட்டம் என 6 திட்டங்களையும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.