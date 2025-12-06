கல்லூரி மாணவர்களுக்கு விலையில்லா லேப்டாப்... தேதியை அறிவித்தது தமிழக அரசு!
வரும் பிப்ரவரி இறுதிக்குள் 10 லட்சம் மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்க அரசு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
Published : December 6, 2025 at 1:52 PM IST
சென்னை: கல்லூரி மாணவ - மாணவிகளுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டத்தை டிசம்பர் 19ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கிறார்.
தமிழ்நாட்டில் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் படித்த மாணவர்களுக்கு 'விலையில்லா லேப்டாப்' வழங்கும் திட்டத்தை அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு கொண்டு வந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, 2019ஆம் ஆண்டு வரை மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கப்பட்டடு வந்தது.
இதற்கிடையே, கொரோனா தொற்றுப்பரவல் காரணமாக கடந்த 5 ஆண்டுகளாக பள்ளி மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கப்படவில்லை. கரோனா தொற்று குறைந்த பின்னர், தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி அமைந்தது. அதன் பின்னர், மாணவர்களுக்கு விலையில்லா லேப்டாப் வழங்கப்படவில்லை. இந்நிலையில், இந்த திட்டம் மீண்டும் தொடங்கப்படும் எனவும், ரூ.20 லட்சம் மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கப்படும் எனவும் கடந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு வெளியானது.
இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு மின்னணுவியல் கழகம் (ELCOT), சில விதிமுறைகளை வகுத்துள்ளது. அதன்படி, லேப்டாப் வழங்கும் நிறுவனம் ஒரு வருட உத்தரவாதம் (warranty) மற்றும் குறைந்தபட்சம் 3 வருட சேவையை (Service) மாணவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும். இன்டெல் நிறுவனத்தின் i3 ஜெனரேஷனின் 1210 U, 1215 U, 1220 P ஆகிய புராசஸர்களும், ஏஎம்டி (AMD) நிறுவனத்தின் R3 7320U, R3 7330U, R3 7335U ஆகிய புராசஸர்கள் அல்லது இவற்றிற்கு இணையான திறன் கொண்ட புராசஸர்களுடன் மடிக்கணினி இருக்க வேண்டும்.
அதுமட்டுமின்றி, 14 அங்குலம் அல்லது 15.6 அங்குலம் அளவு கொண்ட திரை இருக்க வேண்டும். 8 ஜிபி டிடிஆர் 4 ஜிபி ரேம் மற்றும் 256 ஜிபி எஸ்எஸ்டி (SSD) ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்க வேண்டும். ப்ளூடூத் 5.0 வெர்ஷன், குறைந்தது ஐந்து மணிநேரமாவது தாங்கும் 4 அல்லது 6 செல்கள் அடங்கிய லித்தியம் அயன் பேட்டரி, 720 பிக்சல் எச்டி கேமரா, விண்டோஸ் 11 இயங்குதளம், குறைந்தது 3 யுஎஸ்பி போர்டுகள் (ஏதேனும் ஒன்று 3.0 வெர்ஷனில் இருப்பது அவசியம்), கீபோர்டில் தமிழ் எழுத்துகள் வேண்டும் ஆகிய வரைமுறைகளை தமிழ்நாடு மின்னணுவியல் கழகம் (ELCOT) தெரிவித்திருந்தது.
மேற்குறிப்பிட்ட விதிமுறைகளின் படி, குறைந்த விலையில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் நிறுவனங்களுக்கு லேப்டாப் விநியோக அனுமதி வழங்கப்படும் என அரசு தெரிவித்திருந்தது. இதில் முதற்கட்டமாக, 10 லட்சம் லேப்டாப்களை கொள்முதல் செய்ய Acer, Dell, HP ஆகிய 3 நிறுவனங்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஆணை வழங்கியது.
இதையடுத்து, லேப்டாப்களை கொள்முதல் செய்வதற்கான நடவடிக்கையை அரசு மேற்கொண்டது. இந்நிலையில், கல்லூரி மாணவ மாணவிகளுக்கு விலையில்லா லேப்டாப் வழங்கும் திட்டத்தை, டிசம்பர் 19ஆம் தேதி சென்னை வர்த்தக மையத்தில் வைத்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்க உள்ளார். மேலும், பிப்ரவரி இறுதிக்குள் 10 லட்சம் பேருக்கு லேப்டாப் வழங்கும் பணியை முடிக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.