ETV Bharat / state

மு.க. ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

திமுக வேட்பாளரும், முதலமைச்சருமான மு.க. ஸ்டாலினை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் சந்தான கிருஷ்ணன் களமிறக்கப்பட்டுள்ளார். தவெக சார்பில் வி.எஸ். பாபுவும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் செளந்தரபாண்டியனும் களத்தில் இருக்கின்றனர்.

கொளத்தூர் தொகுதி
கொளத்தூர் தொகுதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 3:04 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: இன்றைய தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளுக்காக ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே காத்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் போட்டியிடும் கொளத்தூர் தொகுதி கள நிலவரம் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.

கடந்த 2008-இல் நடைபெற்ற தொகுதி சீரமைப்பின் போது வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் இருந்து பிரிந்து உருவானதுதான் கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி.

இங்கு கடந்த 2011 முதல் மு.க. ஸ்டாலின் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று வருகிறார். மு.க. ஸ்டாலின் களமிறங்கியதால் விஐபி அந்தஸ்தை பெற்றுவிட்டது கொளத்தூர் தொகுதி. தொடர்ந்து, மூன்று முறை இத்தொகுதியை கைப்பற்றிய அவர், தற்போது 4வது முறையாக இங்கு களம் கண்டுள்ளார்.

கிட்டத்தட்ட திமுகவின் கோட்டையாக பார்க்கப்படும் கொளத்தூர் தொகுதியில் மொத்த வாக்காளர்கள் 2,07,251 பேர். இவர்களில் 85.91 சதவீத்தினர் வாக்களித்துள்ளனர்.

இந்த தொகுதியில் திமுக வேட்பாளரும், முதலமைச்சருமான மு.க. ஸ்டாலினை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் சந்தான கிருஷ்ணன் களமிறக்கப்பட்டுள்ளார். தவெக சார்பில் வி.எஸ். பாபுவும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் செளந்தரபாண்டியனும் களத்தில் இருக்கின்றனர்.

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நிற்பதால் எப்படியும் அவர்தான் வெற்றி பெறப் போகிறார் என்ற எண்ணம் பிற கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு உள்ளதை கண்கூடாக பார்க்க முடிந்தது. மற்ற தொகுதிகளில் எதிர்க்கட்சிகள் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டதை போல இங்கு பரப்புரை செய்யவில்லை.

எனினும், எடப்பாடி பழனிசாமியும், விஜய்யும் கொளத்தூர் தொகுதியில் பிரச்சாரம் செய்யும் போது, இங்குள்ள குறைகளை சுட்டிக்காட்ட தவறவில்லை. ஒரு முதலமைச்சரின் தொகுதியில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் இல்லை என்ற குற்றச்சாட்டு பிரதானமாக முன் வைக்கப்பட்டது. இதனையும் ஒரு குற்றச்சாட்டாக எதிர்க்கட்சிகள் முன்வைத்தன.

குறிப்பாக, சொல்லும்படியாக உயர் கல்வி நிறுவனங்களும், ஐடி நிறுவனங்களும் இங்கு இல்லை. எனவே, இந்த தேவைகளுக்காக மக்கள் சென்னையின் மத்திய பகுதிக்கும், புறநகர் பகுதிகளுக்குமே செல்ல வேண்டியுள்ளது.

தற்போதைய கள நிலவரத்தை வைத்து பார்க்கும் போது, கொளத்தூர் தொகுதி மீண்டும் ஸ்டாலின் வசமே செல்ல வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இருந்தபோதிலும், விஜய்க்கு இங்கு ஓரளவுக்கு செல்வாக்கு இருப்பதால் தவெக வேட்பாளர் கணிசமான அளவு வாக்குகளை பிரிப்பார் எனக் கூறப்படுகிறது.

வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியுள்ல நிலையில், யாருக்கு கொளத்தூர் தொகுதியில் வெற்றி என்பது சில மணிநேரங்களில் தெரியவந்துவிடும்.

TAGGED:

கொளத்தூர் தொகுதி
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
முக ஸ்டாலின் தொகுதி
KOLATHUR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.