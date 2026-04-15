ETV Bharat / state

Exclusive: மதச்சார்பற்ற கொள்கையில் உறுதியாக இருக்கும் ஒப்பற்ற மு.க.ஸ்டாலின்- ஆர்.டி.சேகர்

"நான் பெரம்பூர் தொகுதியில் 3-ஆவது முறையாக போட்டியிடுகிறேன். மக்களுக்கு என் தொலைபேசி எண் தெரியும்; நான் தொகுதி மக்களுடன் இணக்கமான தொடர்பில் இருக்கிறேன்" என்று பெரம்பூர் திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி.சேகர் தெரிவித்தார்.

ஆர்.டி.சேகர், பெரம்பூர் திமுக வேட்பாளர்
ஆர்.டி.சேகர், பெரம்பூர் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 15, 2026 at 8:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

-By. எஸ். உசேன்

சென்னை: மதச்சார்பற்ற கொள்கையில் உறுதியாக இருக்கும் ஒப்பற்ற தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தான் என்று பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி.சேகர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் 23-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும், வேட்பாளர்களும் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இதில், சென்னை பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய், அதிமுக கூட்டணி சார்பில் பாமக வேட்பாளர் திலகபாமா, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் வெற்றித்தமிழன் ஆகியோருடன் திமுக சார்பில் அந்த தொகுதியின் எம்எல்ஏ ஆர்.டி.சேகர் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார்.

பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் வீடு வீடாகச் சென்று தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ஆர்.டி.சேகர், பிரச்சாரத்திற்கு மத்தியில் ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுகவிற்கு மக்கள் ஆதரவு நன்றாக உள்ளது. கடந்த தேர்தலின் போது அளித்த வாக்குறுதிகளை, திட்டங்களை நிறைவேற்றி உள்ளேன். பெரம்பூர் தொகுதியில் மேம்பாலப் பணி முடியும் தருவாயில் உள்ளது.

கொடுங்கையூர் குப்பை கிடங்கை பையோமைனிங் முறையில் 630 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சீரமைத்து 20 ஆயிரம் டன் குப்பையை அகற்றி 80 ஏக்கர் நிலத்தை மீட்டுள்ளோம். அந்த இடத்தில் தொழிற்பூங்கா அமைக்கப்படும்.

பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி.சேகர் பிரத்யேக பேட்டி (ETV Bharat Tamilnadu)

இஸ்லாமியர்கள், கிறிஸ்துவர்கள், இந்துக்களுக்கு மயானத்திற்காக தலா 3 ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கீடு செய்து, கட்டுமானப் பணிகள் முடிந்துள்ளன. பெரம்பூர் தொகுதிக்குள் செல்லும் 3 கால்வாய்களில் வெள்ளத்தடுப்பு சுவர் கட்டப்பட்டுள்ளது. மழைநீர் வடிகால்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 22.2 கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு கழிவுநீர் பிரதான குழாயை மாற்றும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. 11 கிலோ மீட்டர் அளவுக்கு குடிநீர் செல்லும் குழாயை மாற்றியுள்ளோம். எனவே, மக்கள் என்னை மீண்டும் எம்எல்ஏவாக தேர்ந்தெடுத்து சட்டமன்றத்துக்கு அனுப்பி வைப்பார்கள் என்று எனக்குத் தெரியும்.

எருக்கஞ்சேரியில் இருந்து வியசார்பாடி வரை போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைக்கப்படும். மூலக்கடையில் இருந்து தங்க சாலை வரை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும்" என்று அவர் தெரிவித்தார்.

பெரம்பூர் எம்எல்ஏவாகிய நீங்கள் தொகுதி பக்கமே வரவில்லை என்று பாமக வேட்பாளர் திலகபாமா கூறிய குற்றச்சாட்டு குறித்து கேட்டதற்கு, "ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் ஒவ்வொரு தொகுதியில் போட்டியிடுபவர்களுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல விரும்பவில்லை. நான் பெரம்பூர் தொகுதியில் 3-ஆவது முறையாக போட்டியிடுகிறேன். மக்களுக்கு என்னுடைய தொலைபேசி எண் தெரியும். அவர்கள் எந்த நேரமும் என்னைத் தொடர்பு கொள்ளலாம். நள்ளிரவில் மின்தடை ஏற்பட்டாலும் என்னிடம் தான் கூறுவார்கள். நான் தொகுதி மக்களுடன் இணக்கமான தொடர்பில் இருக்கிறேன்" என்று ஆர்.டி.சேகர் பதில் அளித்தார்.

பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் சினிமா நட்சத்திரம் போட்டியிடுவதால் உங்களுக்கு போட்டி கடுமையாக இருக்குமா? சிறுபான்மையினர் வாக்குகள் பிரியுமா? என்ற கேள்விக்கு, "சிறுபான்மையினரின் பாதுகாவலர் மு.க.ஸ்டாலின் மட்டுமே. இது அனைத்து சிறுபான்மை மக்களுக்கும் தெரியும். அது போல தமிழக அரசியல் மட்டும் அல்ல, இந்திய அரசியலில் சமூக நீதியை பாதுகாத்து அனைத்து மக்களுக்கும் எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற மதச் சார்பாற்ற கொள்கையில் உறுதியாக இருக்க கூடிய ஒப்பற்ற தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்தான். இதுவும் மக்களுக்கும் தெரியும்" என்று அவர் பதில் அளித்தார்.

TAGGED:

MK STALIN
DMK
திமுக
முக ஸ்டாலின்
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.