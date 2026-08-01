மின் கட்டணம் தொடர்பாக பொய்யான தகவல்களை மு.க.ஸ்டாலின் பரப்புகிறார் - அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
காவிரி விவகாரத்தில் மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டிற்கு எதிராக செயல்படுவது கண்டனத்திற்குரியது என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 1, 2026 at 3:56 PM IST
திருநெல்வேலி: மின்சார கட்டணம் உயர்வு தொடர்பாக முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தவறான தகவல்களை பரப்புகிறார் என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
நெல்லையில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில் மின்சாரம் மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் இன்று (ஆகஸ்ட் 01) பங்கேற்றார். அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “தமிழகத்தில் மின்சார கட்டண உயர்வு தொடர்பாக முன்னாள் முதலமைச்சரும், தி.மு.க. தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் தவறான தகவலை தெரிவித்துள்ளார்.
மூன்று லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட புகார்கள் வந்துள்ளதாக அவர் கூறியிருப்பது உண்மையல்ல. பொதுமக்களிடமிருந்து அவ்வாறு எந்தப் புகாரும் வரவில்லை. மாறாக, மின் கட்டண உயர்வு தொடர்பாக நிர்வாக ரீதியாக தானாக முன்வந்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
நேற்று ஆய்வு செய்யப்பட்ட 10 ஆயிரம் இணைப்புகளில், 50 இணைப்புகளில் மட்டுமே கட்டண மாற்றம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதுவும், வீடுகள் பூட்டப்பட்டிருந்த காரணத்தினால் ஏற்பட்ட மாற்றமே தவிர வேறு காரணம் இல்லை. வாட்ஸ்அப் மூலம் கிடைத்த தவறான தகவலை அடிப்படையாகக் கொண்டு முன்னாள் முதலமைச்சர் பொதுமக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் பேசியுள்ளார்.
தனிப்பட்ட புகார்கள் ஏதேனும் இருந்தால், சம்பந்தப்பட்ட மின்வாரிய அலுவலகத்தில் தெரிவித்தால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். முன்னாள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் முதல்வராக இருந்தபோதும் எந்த தெளிவும் இல்லாமல், பிறர் கூறுவதை கேட்டு அதில் கையெழுத்திட்டு செயல்பட்டார். இப்போதும் அதேபோன்று செயல்பட வேண்டாம். அனைவருக்கும் விளக்கம் அளிப்பது எங்கள் கடமை. பொதுமக்கள் நலன் கருதியே இதுபோன்ற ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன” என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக பேசியபோது, “ உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகுவதுதான் காவிரி நீரை பெற ஒரே வழி. கர்நாடக அரசு, தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் வழங்கக் கூடாது என்ற ஒரே நோக்கத்துடன்தான் செயல்பட்டு வருகிறது.
தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சியில் இருந்தபோதே நமக்கு இருந்த வலுவான சட்டப்பிடியை நாம் இழந்துவிட்டோம். சென்னை ராஜதானி – மைசூர் ஒப்பந்தத்தின் பலனையும் இழந்துவிட்டோம். மேலும், தீர்ப்பாய உத்தரவை கர்நாடக அரசு நிறைவேற்றவில்லை என்றால், அணையின் செயல்பாட்டை ஆணையம் கைப்பற்றி தண்ணீரை திறக்கலாம் என்ற விதியை முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி நீக்கிவிட்டார். திமுக செய்த தவறுகளுக்கு ஒரே தீர்வு உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடுவதுதான்.
வேறு என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன என்பதை முதலமைச்சர் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்வார். மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர்கூட கர்நாடகத்திற்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு வருகிறார். தமிழகத்திற்கு எதிராக மத்திய அரசின் பிரதிநிதிகளும் பேசுவது கண்டனத்திற்குரியது.
காவிரி விவகாரத்தில் கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்தாலும், பா.ஜ.க. ஆட்சி இருந்தாலும் தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் வழங்கக் கூடாது என்ற ஒரே நிலைப்பாட்டில்தான் இருந்து வருகின்றனர். இரு மாநிலங்களுக்கிடையேயான இந்தப் பிரச்சனையில் மத்திய அரசு சரியான முடிவை எடுக்க வேண்டும்.
ராகுல் காந்தி சொன்னால் தண்ணீர் வந்துவிடும் என்று கூறும் அன்புமணி, காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருந்தபோதுகூட தீர்ப்பாயத் தீர்ப்பை அமல்படுத்த முடியாத நிலையில் இருந்ததை நினைவுகூர வேண்டும். காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்டுவது குறித்து முதலமைச்சர் விரைவில் முடிவு செய்து அறிவிப்பார்.
காவிரியில் இருந்து ஒரு சொட்டு தண்ணீர்கூட தர முடியாது என்று கர்நாடக அரசு கூறியபோதும், சட்டரீதியான முயற்சிகளையே மேற்கொண்டோம். இப்போதும் அதே வழிமுறையையே தமிழ்நாடு அரசு பின்பற்றும்” என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.