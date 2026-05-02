திமுகவின் 'ஹெல்ப் டெஸ்க்' சேவையை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

HELP DESK சேவை மையத்திற்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் 500 மாணவர்கள் பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளதாக திமுக மாணவரணி செயலாளர் வீரமணி ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார்.

Published : May 2, 2026 at 4:26 PM IST

சென்னை: புதிதாக கல்லூரியில் சேரும் மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டவும், உதவும் நோக்கிலும் திமுக மாணவர் அணி சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 'HELP DESK' (உதவி மையம்) சேவை திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.

உயர் கல்வியில் சேரும் மாணவர்களுக்கு தேவையான தகவல்களை வழங்கி, அவர்களுக்கு உதவும் நோக்கில் இந்த Help Desk சேவை தொடங்கப்படுகிறது. விண்ணப்பம் நிரப்புதல், கல்லூரி தேர்வு மற்றும் உயர் கல்வி ஆலோசனைகளை வழங்குதல் ஆகியவற்றிற்கு ஆலோசனைகளும் இதன் மூலம் வழங்கப்படுகிறது.

திமுக மாணவர் அணி சார்பில் நடைபெறும் இந்த முயற்சி, கல்வி சார்ந்த வழிகாட்டுதல்களை மாணவர்களுக்கு எளிதாகக் கொண்டு சேர்க்கும் நடவடிக்கையாக அமைந்துள்ளதாக திமுக மாணவர் அணியினர் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த நிலையில், இன்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் 'HELP DESK' சேவையை சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் தொடங்கி வைத்தார்.

இது குறித்து திமுக மாணவரணி செயலாளர் வீரமணி ஜெயக்குமார் பேசுகையில், “2026-27 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான திமுக மாணவர் அணி சார்பில் உதவிட 'ஹெல்ப் டிஸ்க்' சேவையை ஏற்படுத்தியுள்ளோம். 12-வது படித்து முடித்து கல்லூரியில் சேரும் மாணவர்களுக்காக திமுக மாணவரணி சார்பில் இத்திட்டம் துவக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக முதலமைச்சருக்கு நன்றி. 12ஆம் வகுப்பு முடித்து கல்லூரியில் சேர விரும்பும் மாணவர்களுக்கு தமிழ் மாணவர் மன்றம் சார்பில் வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்படும். கல்வி ஒன்றே அழியாது சொத்து என்று கூறிக் கொண்டே, முதலமைச்சர் கல்விக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார்.

இந்தியாவிலேயே கல்வித் துறையில் தமிழ்நாடு முதன்மை மாநிலமாக விளங்கி வருகிறது. நான் முதல்வன், தமிழ் புதல்வன் உள்ளிட்ட திட்டங்களுக்காக மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்படும். திமுக மாணவரணி மிகவும் வலுவாக உள்ளது. கட்சிப் பாரபட்சமில்லாமல் அனைத்து மாணவர்களும் பயன்பெறும் வகையில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது. தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்த பணியில் 500 மாணவர்கள் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்” இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் தலைவர் கொங்கு ஈஸ்வரன், “நானும் எங்கள் கட்சியின் பொள்ளாச்சி சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளர் நித்தியானந்தம் உள்ளிட்டோர் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்து, அவர் மீண்டும் முதலமைச்சர் ஆவதற்கான வாழ்த்துகளை முன்னதாக தெரிவித்துக் கொண்டோம். திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறுவது உறுதி என்பதை களத்தில் பார்த்தோம். கருத்துக் கணிப்புகளை தாண்டி இன்னும் அதிகப்படியான தொகுதிகளில் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும். தனிப்பெரும்பான்மையோடு திமுக ஆட்சி அமைக்கும், அப்படிப்பட்ட கள நிலவரங்களை தான் களத்தில் பார்த்தோம்.

தமிழ்நாட்டின் ஐந்தாண்டுக் கால வளர்ச்சி தொடர வேண்டும் என்றால், திமுக ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று மக்கள் விரும்புகிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் திமுக ஆட்சியின் திட்டங்களால் பயனடைந்துள்ளனர். திமுக தனிப்பெரும்பான்மையோடு ஆட்சி அமைக்கும் என்பதில் ஐயமுமில்லை” என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “டெல்லி காங்கிரஸ் தலைமை கருத்துக்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கருத்துகள் முக்கியமானது. கிரிஷ் சோடங்கர் சொல்வது போன்ற நிலை தமிழ்நாட்டில் வராது. கிரிஷ் சோடங்கர் தன்னுடைய சொந்த கருத்துக்களை சொல்லி வருகிறார். அதிமுக தலைமை பலவீனமாக இருப்பதால், அந்த வாக்குகள் தவெக-விற்கு செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக கூட்டணியை விரும்பாதவர்கள் உள்ளனர். அவர்களும் தவெகவுக்கு வாக்களித்திருக்கலாம்” என்றார்.

