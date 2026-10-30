தவெக நிர்வாகிகளை கட்டுப்படுத்தினாலே தமிழ்நாட்டில் பாதி குற்றங்கள் குறைந்துவிடும் - மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சனம்
"பெண்களை தவெக காப்பாற்ற வேண்டிய நிலை இல்லாமல், தவெகவிடமிருந்து பெண்களை காப்பாற்ற வேண்டிய நிலைதான் இருக்கிறது" என மு.க.ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : October 30, 2026 at 4:08 PM IST
சென்னை: தவெக நிர்வாகிகளை கட்டுப்படுத்தினாலே தமிழ்நாட்டில் சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சனை பெருமளவு குறையும் என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தவெக அரசை கடுமையாக விமர்சித்து இன்று வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். அதில் பேசிய அவர், "தமிழக மக்களாகிய உங்களிடம் எப்போது வீடியோ வழியாக பேசினாலும் எப்படி இருக்கிறீர்கள்? என்று கேட்பேன். ஆனால் தற்போது அப்படி கேட்க கூடிய நிலையில், தமிழ்நாடு இல்லை. அப்படி கேட்டால் என்ன கிண்டல் பண்றீங்களா? என நீங்கள் கேட்பீர்கள் என்பதும் எனக்கு தெரியும்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பின்மை, வரலாறு காணாத விலைவாசி உயர்வு ஆகியவற்றை கண்டித்து மாநிலம் முழுவதும் அக்-31-இல் திமுக மகளிரணி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது. இந்த அரசை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்த வேண்டிய தேவை தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது.
சினிமாவில் ஹீரோவாக இருந்தவர், நிஜத்திலும் அப்படித்தான் இருப்பார் என நினைத்து சில லட்சம் பேர் செய்த தவறு, தற்போது மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த மக்களையும் பாதித்துள்ளது. தவெக ஆட்சியமைப்பதற்கு முன்பாக மாநிலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை, குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. போதைப்பொருள் குற்றங்கள் ஆகியவற்றை மட்டும்தான் தவெகவின் அனைத்து கூட்டங்களிலும் விஜய் பேசி வந்தார். இந்த குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துதான் அவர் ஆட்சிக்கும் வந்தார்.
சொந்த புத்தியும் இல்லாமல், சொல் புத்தியும் இல்லாமல் சட்டம்-ஒழுங்கைச் சீரழித்துவிட்ட சோப்ளாங்கி த.வெ.க. அரசு! நாளை @DMKWomensWing நடத்தவுள்ள ஆர்ப்பாட்டம், தறிகெட்டு ஓடும் த.வெ.க. அரசுக்கான Wake-up call! முதலமைச்சரையும் தூங்கி வழியும் ஆட்சி நிர்வாகத்தையும் எழுப்ப முயற்சிப்போம்! ஆளத் தெரியாத அரசுக்குப் பாடம் புகட்டுவோம்! #TVKfails— M.K.Stalin (@mkstalin) October 30, 2026
ஆனால், இப்போது பட்டப்பகலில் முக்கிய சாலைகளில் கொடூர கொலைகள், பாலியல் வன்கொடுமைகள், தனியாக வசிக்கும் முதியோர்களை கொலை செய்து நகைகளை கொள்ளையடித்தல் போன்ற சம்பவங்கள் சர்வ சாதாரணமாக நடக்கிறது.
சிறுமிகள் தொடர்ந்து காணாமல் போகிறார்கள். குற்றவாளிகளுக்கு தவெக அரசு மீது கொஞ்சம் கூட பயமில்லை, தங்களுக்கான ஆட்சியாக இந்த ஆட்சியை (தவெக ஆட்சி) குற்றவாளிகள் கொண்டாடுகின்றனர். தலைநகர் சென்னையிலேயே அடையாறு, மயிலாப்பூர், தரமணி என மிக முக்கிய இடங்களிலேயே கொலைகள் நடக்கின்றன. ஜாமீனில் வெளிவரக்கூடியவர், காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்திட்டு வரும் வழியிலேயே அரிவாளால் ஓட ஓட விரட்டி கொலை செய்யப்படுகின்றனர். நீதிமன்ற வளாகத்திலேயே வெட்டிக் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள்.
பல மாவட்டங்களில் இரட்டை கொலை நடக்கிறன்றன. கொலை செய்துவிட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் போடுகிறார்கள். புழல் சிறையிலேயே கைதிகள் தப்பியோடுகின்றனர். தேனி மாவட்ட சிறையில் ஓரே இரவில் முதன்மை வாயிலை சிறந்து 17 கைதிகள் சாவகாசமாக தப்பிச்செல்கிறார்கள். சாலையின் நடுவே கொலை செய்துவிட்டு, எந்த பயமுமின்றி பைக், ஆட்டோக்களில் ஏறி குற்றவாளிகள் செல்கின்றனர். இந்த காட்சிகளையெல்லாம் முதல்வர் பார்க்கிறாரா? இல்லையா? என்பது கூட நமக்குத் தெரியவில்லை. இந்தச் செய்திகள் அவரின் காதுகளுக்கு செல்கிறதா? என்பதும் சந்தேகமாக இருக்கிறது. ஏனெனில், தமிழ்நாட்டில் இது எதுவுமே நடக்காதது போலத்தான் முதல்வரின் செயல்பாடுகள் உள்ளன.
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எல்லா கட்சிகளும் அறிக்கைகள், கண்டனங்கள், போராட்டங்களை மேற்கொள்கின்றன. ஆனால், முதல்வரிடம் இருந்து எந்த பதிலும் இல்லை. சினிமா படப்பிடிப்புக்களில் கேரவன்களில் மணிக்கணிக்கில் இருப்பதுபோல, யாராவது அணுக முடியாத அளவுக்கு முதல்வர் இருக்கிறார். காவல்துறைக்கு முதல்வர்தானே பொறுப்பு, அவர் பதில் சொல்ல வேண்டும் அல்லாவா? அதிகாரிகளுடன் உரிய ஆய்வுக்கூட்டம் நடத்தி உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் அல்லவா? ஆனால், இது எதுவுமே நடப்பதில்லை. எல்லா துறைகளுக்கும் ஒருசில அமைச்சர்கள்தான் பதில் சொல்கின்றனர். அனையும் பொறுப்பற்ற பதில்களாகத்தான் இருக்கின்றன. ஆட்சிக்கு வந்து ஆறு மாதங்கள் ஆனபோதிலும், எல்லாவற்றுக்கும் திமுகதான் காரணம் என சொல்வதுதான் இவர்களிடம் இருக்கும் ஒரே பதில். இதில் கவலைப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், பாதிக்கு பாதி குற்ற சம்பவங்களில் தவெகவினரே சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றனர்.
சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்ற முதல்வர் வெளியில் எங்கும் செல்லவேண்டிய தேவையில்லை. தன்னுடைய கட்சியில் இருப்பவர்களை கட்டுப்படுத்தினாலே பெருமளவு குற்றங்கள் குறையும். பெண்களை தவெக காப்பாற்ற வேண்டிய நிலை இல்லாமல், தவெகவிடமிருந்து பெண்களை காப்பாற்ற வேண்டிய நிலைதான் இருக்கிறது.
பொதுவாக எல்லா கட்சிகளிலும் சில களைகள் இருக்கலாம். ஆனால், களைகளெல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்ந்திருக்கும் கட்சியாக தவெக விளக்குகிறது. இந்த ஆட்சிக்கு விரைவில் மக்கள் நல்ல பாடம் புகட்டுவார்கள்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.