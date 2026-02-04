தமிழ்நாட்டுக்கு மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்காதது ஏன்? காரணங்களை அடுக்கிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்
Published : February 4, 2026 at 9:49 PM IST
விழுப்புரம்: தமிழ்நாட்டுக்கு ஒன்றிய அரசு நிதி ஒதுக்காததற்கு பல்வேறு காரணங்களை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பட்டியலிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் முதியோர் உதவித்தொகை மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு திட்டத்தில் உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பித்த 1.80 லட்சம் பேருக்கு ஒரே நேரத்தில் ஆணைகள் வழங்கும் விழா விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் சிப்காட் அருகே நடைபெற்றது. விழாவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு, ''உங்களுடன் ஸ்டாலின்'' திட்டத்தின் மூலம் ஒரு லட்சத்து 80 ஆயிரம் பயனாளர்களுக்கு சமூக பாதுகாப்பு திட்டத்தில் நலத்திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து, திண்டிவனம் புதிய பேருந்து நிலையம், மாவட்ட அரசுத் தலைமை மருத்துவமனை என்று விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ரூ.390 கோடி மதிப்பில் 199 முடிவடைந்த திட்டங்களை தொடங்கி வைத்து ரூ.254 கோடியில் 24 புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார்.
இதன் பிறகு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியதாவது:
ஒரு காலத்துல திந்திரிவனம் என அழைக்கப்பட்டது தான் இன்றைய திண்டிவனம். திந்திரி என்றால் புளி. புளிய மரங்கள் அதிகம் இருந்த பகுதி என்பதால் அது காரணப்பெயராக வந்தது. சோழர்கள் காலத்திலும், பல்லவர் காலத்திலும், நாயக்க மன்னர்கள் காலத்திலும், வர்த்தக நகரமாக இருந்த திண்டிவனம், செஞ்சி கோட்டை, மயிலம் முருகன் கோவில், மேல்மலையனூர் அங்காளம்மன் கோவில் என்று பல சிறப்புகளை கொண்ட மாவட்டம் விழுப்புரம் மாவட்டம்.
தலைநகர் சென்னைக்குள் வர வாசலாக இருக்கக்கூடிய திண்டிவனத்தில் இந்த மாபெரும் விழாவில் கலந்துகொள்வதில் நான் பெரு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பெருமைப்படுகிறேன். கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலின்போது தொலைநோக்கு பார்வையோட தேர்தல் அறிக்கையில் வாக்குறுதிகளில் பெரும்பாலானவற்றை நிறைவேற்றியும், தேர்தல் வாக்குறுதியில் சொல்லப்படாத பல திட்டங்களை முத்திரை திட்டங்களாகச் செய்து கொடுத்தோம். தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய கனவுகளை நிறைவேற்றிக்கொண்டு இருக்கிறோம். திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தைப் பொறுத்தவரைக்கும் சட்டங்களையும், பெரிய பெரிய திட்டங்களையும் நிறைவேற்றுவது மட்டும் அல்ல. தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய தேவைகளையும் நிறைவேற்றணும்.
2021 ல் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்னாள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய 234 தொகுதிகளுக்கும் நான் வந்து உங்களுடைய குறைகளை கேட்டு, கோரிக்கைகளை மனுக்களாக வாங்கி இருக்கிறேன். இந்த பயணத்துல கோரிக்கை மனுக்களை மட்டும் வாங்கவில்லை. தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய நம்பிக்கையையும் பெற்று திராவிட மாடல் அரசை அமைத்தோம். அந்த மனுக்களை எல்லாம் 100 நாட்களுக்குள் தீர்த்து வைக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் பொறுப்பேற்ற முதல் நாளிலேயே, உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் என்ற ஒரு புது துறையை உருவாக்கினேன்.
இந்த துறை மூலம் மக்களிடம் இருந்து வாங்கிய 4 லட்சத்து 57 ஆயிரத்து 645 மனுக்களுக்கு 100 நாட்களில் தீர்வு கண்டோம். அந்த 100வது நாளில் அதாவது ஆகஸ்ட் 2021, ஆகஸ்ட் 15 ஆம் நாள் தலைமைச்செயலகத்தில் சிறப்பு விழா நடத்தி 32,283 பேருக்கு பட்டா, 30455 பேருக்கு சமூக பாதுகாப்பு திட்ட ஓய்வூதியம் வழங்கினோம். 19664 வளர்ச்சி திட்ட பணிகளுக்கான ஒப்புதல் ஆணையும், 9444 வீடுகள் கட்டுவதற்கான நிதி உதவியையும், 554 கோடியே 27 லட்சம் ரூபாய் செலவிலான உட்கட்ட வசதிகளை ஏற்படுத்துவதற்கான ஆணைகளையும் வழங்கினோம்.
2021 நவம்பரில் முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவு, முதலமைச்சர் உதவி மையம் மற்றும் உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் ஆகிய மூன்று துறைகளை ஒருங்கிணைத்து ''முதல்வரின் முகவரி'' என ஒரு புதிய துறையை உருவாக்கினோம். நான் பெருமையோடு சொல்கிறேன். இந்த துறை மூலம் 2021 மே மாதத்தில் இருந்து தற்போது வரைக்கும் ஒரு கோடியே 49 லட்சம் மனுக்களுக்கு தீர்வு கண்டிருக்கிறோம். என்னை பொறுத்தவரையில அரசு என்பது 24 மணி நேரமும் மக்களுக்காக செயல்பட வேண்டும். மக்களுக்கு தேவையற்ற அலைச்சல் இருக்கக்கூடாது. நிர்வாகம் எளிமையாகவும், விரைவாகவும், வெளிப்படை தன்மையாகவும் செயல்பட வேண்டும்.
2023 நவம்பர் முதல் 2025 மார்ச் வரை மூன்று கட்டங்களாக மக்கள் நலத்திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும். இப்படி தமிழ்நாடு முழுவதும் 4835 முகாம்களை நடத்தி, 23 லட்சத்து 50 ஆயிரம் மனுக்களுக்கு தீர்வு ஏற்படுத்திக் கொடுத்து இருக்கிறோம். ''உங்களுடன் ஸ்டாலின்'' என்ற புதிய திட்டத்தை தொடங்கி 10000 முகாம்களை நடத்த உத்தரவிட்டோம். இந்த திட்டத்தை தொடங்கிய உடன் இதனை செயல்பட விடக்கூடாது என்று சில பேர் உச்ச நீதிமன்றம் வரை போனார்கள். இந்த மாவட்டத்தை சார்ந்தவங்களுக்கு உச்ச நீதிமன்றமே ஃபைன் போட்டு அனுப்பியது. யாரு? அவரை எல்லாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை. உங்களுக்கே தெரியும். அதையெல்லாம் கடந்து தான் இந்த திட்டம் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்களில் ஊரகப் பகுதிகளில் 15 துறைகளை சார்ந்த 45 சேவைகளையும், நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் 13 துறைகளை சார்ந்த 43 சேவைகளை வழங்கினோம். மக்களும் நம்பிக்கையோடு வந்து தங்கள் கோரிக்கை மனுக்களை எல்லாம் கொடுத்தார்கள். இப்படி பெறப்பட்ட 38 லட்சத்து 50,000 மனுக்களில் இதுவரைக்கும் 38 லட்சத்து 44,000 மனுக்களுக்கு இறுதி செய்திருக்கிறோம்.
திராவிட மாடல் அரசினுடைய வரலாற்றில் பெருமையோடு நிலை நிறுத்தக்கூடிய அளவுக்கு ஏராளமான திட்டங்களில் முதலமையானது என்னவென்று கேட்டீர்கள் என்றால், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம். அந்த திட்டத்தை பொறுத்தவரைக்கும் சொல்லணும்னா, 1 கோடியே 13 லட்சத்து 75,000 மகளிர் பயன்பெற்று வந்த இந்த திட்டத்தில், தங்களுக்கு உரிமைத் தொகை வழங்க வேண்டும் என்று ஏராளமான மகளிர் கோரிக்கை வைத்தார்கள். அவர்கள் கோரிக்கை மனுக்களை எல்லாம் பரிசீலித்து, கொஞ்சம் இருந்த விதிகளைக் கூட தளர்த்தி, இலங்கைத் தமிழர்கள் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 14,000 சகோதரிகள் உட்பட 16 லட்சத்து 94,339 சகோதரிகளுக்குக் கூடுதலாக கடந்த இரண்டு மாதங்களாக அந்த உரிமைத் தொகையை வழங்கிக்கொண்டு இருக்கிறோம்.
நாம ஒரு பக்கம் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக திட்டமிட்டு வந்தால் இன்னொரு பக்கம் ஒன்றிய பாஜக அரசும் அதனுடைய கூட்டாளிகளும் தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சியை கெடுக்க, அனைத்து செயல்களையும் தொடர்ந்து செய்துகொண்டு இருக்கிறார்கள். அதுக்கு சமீபத்திய உதாரணம் தான் ஒன்றிய அரசு வெளியிட்டு இருக்கக்கூடிய பட்ஜெட் நிதிநிலை அறிக்கை. இந்த பட்ஜெட்ல தமிழ்நாட்டுக்கு எதுவும் இல்ல. இதுவரைக்கும் ஒப்புக்காவாத திருக்குறளாவது சொல்லிட்டு வந்தாங்க. இந்த ஆண்டு அதுகூட இல்ல. பேருக்குக்கூட தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த வளர்ச்சி திட்டமும் இல்லை. நம்முடைய பல்லாண்டு கோரிக்கைகள் எதுவும் இல்லை.
பொதுவாதேர்தல் நடக்கிற மாநிலங்களுக்கு அந்த ஆண்டு பட்ஜெட்ல பணம் ஒதுக்குவது பாஜகவுடைய தந்திரமாக இருக்கும். பீகார், ஆந்திரா, ஒடிசான்னா அந்த மாநிலங்களுக்கு எல்லாம் அப்படித்தான் நிதி ஒதுக்கினார்களா என்றால் அதுவும் கிடையாது. இப்ப, தமிழ் மீதும், தமிழர்கள் மீதும், தமிழ்நாட்டின் மீதும் அவங்களுக்கு அவ்வளவு வெறுப்பு. நன்றாக யோசித்து பாருங்கள். இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு தான் இரண்டாவது பெரிய பொருளாதார நாடாக இன்றைக்கு இருக்கிறது.
நாட்டிலேயே அதிகமாக நகரமயமான மாநிலம் தமிழ்நாடு தான். அதிக தொழிற்சாலைகள் கொண்ட மாநிலமுமாக தமிழ்நாடு தான் இருக்கிறது. இந்தியாவுடைய வளர்ச்சிக்காக நாம இந்த அளவுக்கு கடுமையாக உழைத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட மாநிலத்தில் புதிய நெடுஞ்சாலைகள், ரயில்வே வழித்தடங்கள், மெட்ரோ ரயில் என்று ஏராளமான உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் ஒன்றிய அரசுக்கு வரி வருவாயை வாரி வழங்குகிற நமது மாநிலத்துக்கு மிக மிக மிக சொற்பமான பங்கை தான் திருப்பி தருகிறார்கள்.
11 ஆண்டுகளாக சிறப்பு திட்டங்களை அறிவிக்காமல் ஏமாற்றுகிறார்கள். ஏன் இப்படி? ஒருவேளை தேர்தலுக்குள்ளே முன்கூட்டியே அவர்களுக்கு தெரிஞ்சு, எப்படியும் தோற்கதானே போறோம். இவங்களுக்கு எதுக்கு நிதி ஒதுக்க வேண்டும். அப்படி என்று நினைதது இருக்கலாம். அது தான் உண்மை. நாம தான் வெற்றி பெறப்போகிறோம். அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது. அடுத்தும் உங்க ஆதரவோடு திராவிட மாடல் 2.0 அரசு அமையும்" என்றார்.