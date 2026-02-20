''தோழமை சக்திகளுடன் சிண்டு முடியும் எதிர்க்கட்சிகளின் சூழ்ச்சிக்கு இடம் தரக்கூடாது'' - திமுகவினருக்கு ஸ்டாலின் அறிவுரை

ETV Bharat / state

உரையாற்றிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
Published : February 20, 2026 at 11:06 PM IST

சென்னை: தோழமை சக்திகளுடன் சிண்டு முடியும் எதிர்க்கட்சிகளின் சூழ்ச்சிக்கு இடம் தரக்கூடாது என்று திமுகவினருக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுரை கூறியுள்ளார்.

சென்னை நந்தனம் ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி சார்பில் 'Loading 2.0 FirewallZ 2026' என்ற பெயரில் நிர்வாகிகள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி அமைச்சர் டி.ஆர்.பி ராஜா தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் திமுக தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார். மேலும், தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் பலர் கலந்துகொண்டனர்.

இந்த கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆற்றிய உரை:

இந்தியாவிலேயே பூத் லெவலில் டிஜிட்டல் ஏஜெண்டுகளை வைத்திருக்கும் அரசியல் இயக்கம் என்றால் திமுக தான். ஐ.டி விங் என்றால் ஆன்லைன் வேலை மட்டும் தான் பார்ப்பார்கள் என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், ஆஃப்லைனிலும் கலக்குவார்கள் என்று நீங்கள் நிரூபித்துக் கொண்டு இருக்கிறீர்கள். நம்முடைய ஆன்லைன் செயல்பாடுகள் இன்னும் வேகமாக அமைய வேண்டும் என்று இன்றைக்கு நாம் எல்லாம் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம்.

திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணியினருடன் அமைச்சர் டி.ஆர்.பி ராஜா
நவீன தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி வரலாற்றை எழுதுவதே நாம் தான். அப்படிப்பட்ட நம்மை களங்கப்படுத்தி, தமிழ்நாட்டுக்குள் நுழைந்து விடலாம், தமிழ்நாட்டை சிதைத்துவிடலாம் என்று நம்முடைய எதிரிகள் நினைக்கிறார்கள். அதற்கு அவர்கள் பயன்படுத்தும் ஆயுதம் தான், அவதூறுகள். எனவே, அந்த அவதூறுகளுக்கு மட்டுமே பதில் சொல்லிக் கொண்டு இருக்காமல், சோஷியல் மீடியாவிற்கான அஜெண்டாவையும் நாம் தான் செட் செய்ய வேண்டும். டிஃபென்ஸ் மட்டுமே ஆடிக் கொண்டு இருக்கக் கூடாது; அவ்வப்போது அட்டாக்கிங் மோடுக்கும் செல்ல வேண்டும்.

திமுகவிற்கு வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி உறுதி. வாக்கு வித்தியாசம் எவ்வளவு என்பதை தான் அறிந்துகொள்ள காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். அனைத்து ஊரிலும் தினமும் திமுகவின் செயல்பாடுகள், திட்டங்கள், சாதனைகள் தான் பேசுபொருளாக இருக்க வேண்டும். தேர்தல் வரைக்கும் இடைவெளியே விடாதீர்கள். இன்றைக்கு நாம் எதிர்கொண்டு வீழ்த்த வேண்டிய முதல் விஷயமே ‘ஃபேக் நியூஸ்’ தான்.

திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணியினருடன் அமைச்சர் டி.ஆர்.பி ராஜா
தமிழ்நாட்டுக்குள் எப்படியாவது கலவரத்தை உண்டு பண்ண வேண்டும். அந்த கலவரத் தீயில் குளிர் காய வேண்டும் என்று எதிரிகள் நினைக்கிறார்கள். இந்த பொய் செய்திகள் எனும் சவால்களை நாம் முறியடித்தாக வேண்டும். பொய் செய்திகளை பரப்புவதற்கென்றே நிறைய ‘ரைட் விங்’ அக்கவுண்ட்களை பாஜக நடத்திக்கொண்டு வருகிறார்கள். அதில் பாதி அதிகாரப்பூர்வ பக்கங்கள், மீதியெல்லாம் மீம்ஸ் பேஜ் போன்று இருக்கும் பக்கங்கள்.

காமெடியாக பதிலடி கொடுங்கள். கிண்டலாகப் பேசுங்கள். எதுவாக இருந்தாலும் பொறுமையாக டீல் செய்யுங்கள்.
“அவர்களுக்கு வந்தால் ரத்தம், நமக்கு வந்தால் தக்காளி சட்னி” என்ற நினைப்பில் தான் செய்தி சேனல்களும், தேர்தல் ஆணையமும் கூட செயல்படுகிறது.

அதனால், நீங்கள் பயன்படுத்தும் ஒவ்வொரு சொல்லையும், உருவாக்கும் ஒவ்வொரு கன்டென்டையும் பொறுப்புடன் உருவாக்குங்கள். நம்முடைய எதிரிகளுக்கு இருக்கும் ஊடக சொகுசு நமக்கு என்றைக்குமே இருந்தது கிடையாது. அதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். தோழமைச் சக்திகளுடன் சிண்டு முடியும் வேலைகளில் எதிர்க்கட்சியினர் ஈடுபடுவார்கள். எதிர்க்கட்சிகளின் சூழ்ச்சிக்கு இடம் தரக்கூடாது. இவ்வாறு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசினார்.

