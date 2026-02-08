ETV Bharat / state

''பாஜக அரசு திட்டமிட்டு நிதி நெருக்கடியை உருவாக்கி வருகிறது'' - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு

அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் எங்களுக்கும் பக்க பலமாக இருங்கள். உங்களுக்கு பக்கபலமாக நாங்கள் இருக்கிறோம். உங்களின் கனவுகளை நிச்சயமாக திராவிட மாடல் அரசு 2.0விலும் தொடர்ந்து நிறைவேற்றுவோம்.

நன்றி அறிவிப்பு மாநாட்டில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
நன்றி அறிவிப்பு மாநாட்டில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 8, 2026 at 10:00 PM IST

சென்னை: பாஜக அரசு திட்டமிட்டு நிதி நெருக்கடியை செயற்கையாக உருவாக்கி வருவதாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு கடந்த ஜனவரி 3 ஆம் தேதி உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் (TAPS) குறித்த அறிவிப்பை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டார். இந்த உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டத்தால் தமிழகம் முழுவதும் 675000 அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பயன்பெறுவார்கள் என, கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பு சார்பில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு நன்றி அறிவிப்பு மாநாடு சென்னை, நந்தனம் ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் நடைபெற்றது.

இதில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு பேசியதாவது:

முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் ஆட்சி அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களின் நலன்களைப் பாதுகாக்கும் பொற்காலமாக இருந்தது. அரசு ஊழியர்களுக்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி செய்த சாதனைகள், சீர்திருத்தங்களை கூற இந்த மாநாடு போதாது. அரசு அலுவலர்களின் ரகசிய ஏடு நீக்கம். ஈட்டிய விடுப்பை சரண் செய்து பணமாக பெறும் வசதி, அரசு ஊழியர்களின் வாரிசுகளுக்கு கருணை அடிப்படையில் பணி, மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம், மத்திய அரசு பஞ்சப்படி வழங்கும் மாநில அரசும் உயர்த்தி வழங்கியது.

அரசு கொள்கை பிடிப்புடன் செய்யும் திட்டங்களை மக்களிடம் கொண்டு சென்று சேர்ப்பவர்கள் அரசு ஊழியர்கள். ஆசிரியர்கள். நீங்கள் செய்வது பணி என்று கூற மாட்டேன். நீங்கள் செய்வது தொண்டு. ஆசிரியர்களால் தான் இந்தியாவில் பள்ளிக்கல்வியில் 2 ஆவது சிறந்த மாநிலமாக தமிழ்நாடு விளங்குகிறது. ஆசிரியர்கள் நலனை பாதுகாக்கும் அரசு திராவிட மாடல். நாட்டிற்கு முன்னோடியான திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறோம். கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் முதல் அரசு பணியாளர்கள் தங்கள் ஈட்டிய விடுப்பை பணமாக பெற்றுக்கொள்ளும் முறையை மீண்டும் அமுல்படுத்தி உள்ளோம். நாட்டிலேயே வேறு எங்கும் இல்லாத புதிய திட்டமாக அரசுப் பணியாளர் விபத்தில் மரணம் அடைந்தால் ஒரு காேடியும், விபத்தில் காயம் அடைந்தால் 10 லட்சமும் ஆயுள்காப்பீட்டுத் தொகையாக வழங்கி இருக்கிறோம்.

அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் முன்பணம் உயர்த்தி வழங்கி உள்ளோம். வீடு கட்டுவதற்கு முன்பணம் அதிகரித்து வழங்கி உள்ளோம். சத்துணவு பணியாளர்கள், கிராம உதவியாளர்கள் உள்ளிட்டோரின் ஊதியத்தை உயர்த்தி உள்ளோம். பணி ஓய்வின் போது வழங்கப்படும் தொகையை உயர்த்தி உள்ளோம். பகுதிநேர ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு மதிப்பெண்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களின் 20 ஆண்டுகால கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் வகையில் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தின் பலன்களை அளிக்கக்கூடிய உறுதி அளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தினை செயல்படுத்தி உள்ளோம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒன்றிய அரசு தமிழ்நாட்டிற்கான நிதிப்பகிர்வை குறைப்பதுடன் ஒன்றிய அரசின் திட்டங்களுக்கான நிதியையும் குறைத்து, ஒழுங்காக வழங்குவதில்லை.

ஜிஎஸ்டி மாற்றங்களால் மாநிலத்தின் வரி வருவாய் குறைந்துக் கொண்டே வருகிறது. இந்த சூழ்நிலையிலும், எல்லா துறையிலும் நலத்திட்டங்களை செய்ய வேண்டும். வருமானம் குறைவு, செலவு அதிகம் என்பது தான் நம்முடைய நிலை. பெட்டி இருக்கு, பூட்டு இருக்கு, சாவி இருக்கு. ஆனால் பெட்டி காலியாக இருக்கிறது என்று அண்ணா சாென்னார். ஒன்றிய பாஜக அரசு நிதி நெருக்கடியை திட்டமிட்டு செயற்கையாக உருவாக்கி வருகிறது. அரசியல் ரீதியாக மட்டுமல்லாமல் நிர்வாக ரீதியாகவும் சமாளித்து தான் அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றி இருக்கிறோம். பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் 22 ஆண்டுகளாக வைக்கப்பட்டு வருகிறது.

அதிமுக ஆட்சியில் இந்த உரிமை பறிக்கப்பட்டது. வியர்வை துளி சிந்தியதை பறித்தது அதிமுக ஆட்சி. ஆனால் அனைவரையும் அரவணைக்கும், கருணை வடிவமான திமுக ஆட்சி இப்போது. அரசு ஊழியர்களுக்கு முழுமையாக எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதால் தமிழ்நாடு உறுதி அளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டத்தை அறிவித்தோம். அதன் மூலம் மாநில அரசு அலுவலர்கள் பெற்ற ஊதியத்தில் கடைசி மாதம் ஊதியத்தில் 50% ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படும். இதற்கு பணியாளர்களின் 10% பங்களிப்புடன் கூடுதலாக வழங்கக்கூடிய மீதி தொகையை தமிழக அரசு ஏற்கும். 50 விழுக்காடு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கும் அகவிலைப்படி வழங்கப்படும்.

ஓய்வூதியதாரர்கள் இறந்து விட்டால் அவர் பெற்று வந்த ஓய்வூதியத்தில் 60 விழுக்காடு குடும்ப ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படும். அரசு அலுவலர்கள் ஓய்வு பெறும்பாேது பணி காலத்தில் இறந்து விட்டால் அவரின் பணிக்காலத்திற்கு ஏற்ப 25 லட்சத்திற்கு மிகாமல் பணிக்கொடை வழங்கப்படும். தமிழ்நாடு உறுதி அளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியம் செயல்படுத்துவதற்கு முன்பாக ஓய்வுப் பெற்றவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் இன்றி பணி ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு சிறப்பு கருணை ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். இதை கருணை ஓய்வூதியம் என, சொல்லாமல் உங்களின் உழைப்பிற்கான உரிமைத் தொகை என்றே வழங்குவோம்.

இந்தத் திட்டத்தை அறிமுகம் செய்ததால் ஓய்வூதியம் நிதியத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு 13 ஆயிரம் காேடி அளிக்க வேண்டும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆண்டிற்கு 11 ஆயிரம் கோடி அரசின் பங்களிப்பாக வழங்க வேண்டும். இந்த தொகை ஒவ்வொரு ஆண்டும் உயரும். அரசு தற்போது சந்தித்து வரும் கடுமையான நிதி நெருக்கடியிலும் அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் நலன்களை காக்க வேண்டும் என்பதால் அத்தனை செலவுகளை அரசே ஏற்கும் என்று உறுதி அளிக்கிறேன்.

அரசு ஊழியர்கள் குடும்பங்களுக்கு ஓய்வூதிய திட்டத்தின் சிறப்புகளை எடுத்து கூற வேண்டும். எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியில் இருந்தபோது அரசு ஊழியர்கள் பற்றி எப்படி பேசினார்? விளம்பரம் காெடுத்தார்? என நான் நினைவூட்ட வேண்டியதில்லை. ஒட்டுமாெத்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எதிராக கூட்டணி அமைத்துள்ளவர்கள் அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டும் ஆதரவாக இருப்பார்களா? என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள். ஆனால் நாங்கள் அப்படி இல்லை.

எங்களைப் பொறுத்தவரை செய்வதைத் தான் சொல்வோம் சொல்வதைத் தான் செய்வோம். செய்து உங்களின் பாராட்டுகளை பெறுவோம். நான் உறுதியாக சொல்கின்றேன். உங்களின் கனவுகளை நிச்சயமாக திராவிட மாடல் அரசு 2.0விலும் தொடர்ந்து நிறைவேற்றுவோம். அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் எங்களுக்கும் பக்க பலமாக இருங்கள். உங்களுக்கு பக்கபலமாக நாங்கள் இருக்கிறோம். இவ்வாறு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.

