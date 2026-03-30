கொளத்தூரில் மீண்டும் களமிறங்கும் ஸ்டாலின் முதல் நாளே வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார்

தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடர்ந்து 4 -வது முறையாக கொளத்தூர் தொகுதியில் களமிறங்குகிறார்.

வேட்பு மனுவை அளிக்கும் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 30, 2026 at 12:45 PM IST

சென்னை: கொளத்தூர் தொகுதியில் தொடர்ந்து நான்காவது முறையாக போட்டியிடும் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், தமது வேட்பு மனுவை இன்று தாக்கல் செய்தார்.

சென்னை, செம்பியம், பேப்பர் மில் சாலையில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த மாநகராட்சி அலுவலக கட்டட வளாகத்தில் தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி சாந்தியிடம் அவர் தனது வேட்பு மனுவை அளித்தார்.

வேட்புமனு தாக்கல் செய்தபின் மு.க ஸ்டாலின் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "நான்காவது முறையும் கொளத்தூர் தொகுதி மக்கள், திமுகவின் வேட்பாளராக, மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் என்னை அமோகமான வாக்கு வித்தியாசத்தில் நிச்சயமாக வெற்றி பெற வைப்பர்கள் என்ற முழு நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறேன்.

தேர்தல் பிரச்சாரம் எப்போதும் போல வலுவாக இருக்கும். கடந்த மூன்று முறை நின்று போட்டியிட்டதை விட 4வது முறை மக்களிடம் அதிக அளவு ஆதரவை பார்க்கிறேன். டெல்லியை எதிர்த்து தமிழ்நாடு போராடுகிறது. தமிழ்நாட்டின் உரிமையை காப்பதற்கான இந்த வெற்றி பெரிய வெற்றியாக அமையும்" என்று ஸ்டாலின் கூறினார்.

