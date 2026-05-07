ஒரே தொனியில் பேசும் ஸ்டாலின், எடப்பாடி பழனிசாமி; திமுக அதிமுக கூட்டணி உறுதி ஆகிறதா?
நடைபெற்ற முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் எந்தவொரு கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், ஆட்சி அமைக்க தவெக கடினமாக முயன்று வருகிறது.
Published : May 7, 2026 at 11:03 PM IST
சென்னை: திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினும், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் தங்களது கட்சி எம்எல்ஏக்கள் மத்தியில் ஒரே தொனியில் பேசி வருவதால், திமுக - அதிமுக கூட்டணி உறுதியாகிறதா? என்ற எதிர்பார்ப்பு தமிழக அரசியல் அரங்கில் எகிறி உள்ளது.
நடைபெற்ற முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுக, திமுக தோல்வி அடைந்துள்ள நிலையில் கட்சி ஆரம்பித்த 2 ஆண்டுகளில் 108 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை பெற்று நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் தனி பெரும் கட்சியாக உயர்ந்துள்ளது.
இருந்தாலும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான 118 இடங்கள் இல்லாத நிலையில் கடந்த இரு தினங்களாக பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளிடமும் தவெக பேசி ஆட்சி அமைக்க முயற்சித்து வருகிறது.
ஆட்சி அமைப்பதில் சிக்கல்
நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் யாரும் எதிர்பாராத வண்ணம் 108 இடங்களை தனித்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றிருந்தாலும், ஆட்சி அமைப்பதற்கு தேவையான பெரும்பான்மை இல்லாத நிலையில் நேற்று தமிழக பொறுப்பு ஆளுநரை சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க விஜய் உரிமை கோரினார். ஆட்சி அமைப்பதற்கான பெரும்பான்மை இல்லாத காரணத்தினால் ஆட்சி அமைக்க அழைக்க முடியாது என்று ஆளுநர் தெரிவித்த நிலையில் இன்று மீண்டும் இரண்டாவது முறையாக ஆளுநரை சந்தித்து பேசி இருந்தார் விஜய்.
தவெகவுடன் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைக்க கைகோர்த்துள்ள நிலையில், சிபிஎம், சிபிஐ மற்றும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியுடன் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது, மூன்று கட்சிகளும் தற்போது வரை உறுதியான நிலைப்பாட்டை தெரிவிக்காத நிலையில், சுமூகமான முடிவு நாளை எட்டப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
திமுக - அதிமுக கூட்டணி?
தவெக ஆட்சி அமைக்க போராடி வரும் நிலையில், நேற்று மாலையில் இருந்து கடந்த 50 ஆண்டுகளாக எதிரெதிர் துருவங்களாக அரசியல் களத்தில் செயல்பட்டு வரும் திமுகவும் அதிமுகவும் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின.
புதிய கட்சியை எதிர்ப்பதற்காக இரண்டு திராவிட கட்சிகளும் ஒன்று சேர்ந்து ஆட்சி அமைக்க உள்ளதாக வெளியான தகவல்களுக்கு பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்து வரும் நிலையில் அதனை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக பல்வேறு சம்பவங்களும் நடைபெற்று வருகிறது.
அவசர முடிவுகளை எடுக்க ஸ்டாலினுக்கு அதிகாரம்
சட்டமன்றத் தேர்தல் தோல்வியை தொடர்ந்து, திமுகவின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று மாலை நடைபெற்றது, இந்தக் கூட்டத்தில் தேர்தல் தோல்வி, சட்டமன்ற குழு தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் விவாதிக்கப்பட்டாலும் மிக முக்கியமான நான்கு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
அதில் அரசியல், நிர்வாக நிலைமைகளை ஆராய்ந்து அவசர முடிவுகளை உடனடியாக எடுக்கும் அதிகாரத்தை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு வழங்கி திமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இது திமுக மற்றும் அதிமுக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையை உறுதி செய்யும் சமிக்ஞையாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
கட்சியின் நலன் கருதி முடிவு - எடப்பாடி
சட்டமன்றத் தேர்தலில் 50க்கும் குறைவான இடங்களில் வெற்றி பெற்று படுதோல்வியை சந்தித்துள்ள அதிமுகவின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் ஏற்கனவே சென்னையில் நேற்று நடைபெற்றது. இந்த நிலையில், வெற்றி பெற்ற அதிமுக எம்எல்ஏக்களில் பெரும்பாலானோர் தவெகவுடன் சேர வலியுறுத்தி வரும் நிலையில், புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள தனியார் சொகுசு விடுதியில் அதிமுகவின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில் இன்று நேரடியாக அங்கு சென்ற அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, அங்கேயே அக்கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தையும் நடத்தி இருக்கிறார், அதில் கட்சியின் நலன் கருதி நான் ஒரு முடிவை எடுத்துள்ளேன். அதற்கு அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என பேசி உள்ளார்.
அவசர நிலையில் தான் எடுக்கும் முடிவுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ள அதே வேளையில், எடப்பாடி பழனிச்சாமியோ, 'நான் ஒரு முடிவு எடுத்துள்ளேன்' என்று அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளார்.
உறுதியாகும் திமுக - அதிமுக கூட்டணி?
திமுக அதிமுகவும் கூட்டணி என அரசியல் களம் பரபரத்துக் கிடக்கும் நிலையில், திமுக தலைவர் ஸ்டாலினும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் ஒத்த அர்த்தத்தை தரக்கூடிய வகையில் பேசி இருப்பது மேலும் பல்வேறு யூகங்களை கிளப்பியுள்ளது மட்டும் இல்லாமல் இரண்டு பேருமே கூட்டணியை உறுதிப்படுத்துகின்ற வகையிலேயே பேசி இருப்பது தமிழக அரசியல் களத்தை மேலும் பரபரப்பாகியுள்ளது.
திமுக - அதிமுக ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்புள்ளதா?
திமுக 59 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் அதிமுக 4 7 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் வைத்துள்ள நிலையில், திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் 2 , கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக தலா 2, தேமுதிக 1 என 68 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு உள்ளது.
இதேபோல் அதிமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் பாமக 4, பாஜக மற்றும் அமமுக தலா 1 என மொத்தம் 52 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு என ஒட்டுமொத்தமாக திமுக அதிமுக கூட்டணி கட்சிகளின் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 121 ஆக உள்ள நிலையில் பாஜக அங்கம் வகிக்கும் அதிமுகவை திமுக ஏற்காத நிலையில் 120 என பலம் உள்ளது.
பாமகவுடன் இணையுமா?
திமுக, அதிமுக ஒருவேளை இணையும் பட்சத்தில் அந்தக் கூட்டணியில் உள்ள பாமக உடன் இணைந்து விடுதலைச் சிறுத்தையும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் இணைந்து பயணிக்குமா என்ற மிகப்பெரிய கேள்வி உள்ள நிலையில் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேற அதிகபட்சமாக வாய்ப்பு இருப்பதாகவே பார்க்கப்படுகிறது. அப்படி கம்யூனிஸ்டுகள் மற்றும் விசிக வெளியேறும் பட்சத்தில், 114 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு மட்டுமே உள்ள நிலையில் ஆட்சி அமைப்பது சாத்தியமில்லாத நிலையில் திமுக மற்றும் அதிமுக இந்த முடிவை எடுக்குமா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.
விசிக, கம்யூ கட்சிகள் நாளை முடிவு
பரபரப்பான அரசியல் சூழலுக்கு மத்தியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் உயர்நிலைக் கூட்டமும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் நிர்வாக மற்றும் செயற்குழு கூட்டமும் நாளை நடைபெறும் நிலையில் கூட்டத்திற்கு பின்னர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை ஆதரிப்பது தொடர்பாக மூன்று கட்சிகளும் அறிவிக்க உள்ளன. இந்த நிலையில் திமுக மற்றும் அதிமுக கூட்டணி உறுதியாகும் பட்சத்தில் இந்த மூன்று கட்சிகளும் தவெகவையே ஆதரிக்க அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.