எம்எல்ஏக்களை ஏலம் எடுத்து முதல்வரானவர் பழனிசாமி; சீர்காழி பரப்புரை ஸ்டாலின் காட்டம்
திமுக தவைவரும் முதல்வருமான ஸ்டாலின், சீர்காழி தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் இன்று தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டார்.
Published : April 7, 2026 at 11:00 PM IST
மயிலாடுதுறை: கூவத்தூரில் எம்.எல்.ஏ.க்களை ஏலம் எடுத்து முதல்வரானவர் பழனிசாமி என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடுமையாக விமர்சித்தார்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே சூரக்காடு பகுதியில் நடைபெற்ற மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் தேர்தல் பிரச்சாரப் பொதுகூட்டத்தில் தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் இன்று கலந்து கொண்டார்.
அப்போது, மயிலாடுதுறை மற்றும் நாகப்பட்டினம் ஆகிய இரண்டு மாவட்டத்தில் உள்ள மயிலாடுதுறை, பூம்புகார், சீர்காழி(தனி), நாகப்பட்டினம், கீழுவேளூர்(தனி), வேதாரண்யம் ஆகிய 6 சட்ட மன்ற தொகுதிகளில் போட்டியிடும் கூட்டணியின் ஆறு வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்து வைத்து பொதுமக்களிடையே வாக்கு சேகரித்தார்.
அப்போது அவர், 7வது முறையாக திமுக அரசு அமைய திராவிடமாடல் 2.0 ஆட்சி அமைய உங்கள் ஊரில் பெண் எடுத்த உரிமையோடு உங்கள் ஊர் மருமகனாக வாக்குகேக்க வந்திருக்கிறேன். மதசார்ப்பற்ற முற்போக்குகூட்டணி வேட்பாளர்களை வெற்றிபெற செய்ய வேண்டும் என்று உரிமையோடு வாக்கு கேட்டார்.
உங்கள் ஊர் மருகமனாக இருந்தாலும் வெறும்கையோடு வாக்குகேட்க வரவில்லை என்று கூறிய அவர், 5 வருடமாக ஏராளமான திட்டங்களை நிறைவேற்றிகொடுத்த உரிமையோடு உங்கள் ஆதரவை கேட்டுவந்திருக்கிறேன் என்றஉ வாக்காளர்களிடம் கூறினார்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் மயிலாடுதுறை நகராட்சியில் புதிய பேருந்து நிலையம், ஆட்சியர் அலுவலகம், தாலுகா அலுவலகம் புதிய கட்டடங்கள், ரூ.48 கோடி மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனை கூடுதல் கட்டடம், சீர்காழி அரசு மருத்துவமனையில் தீவிரசிகிச்சை பிரிவு கட்டடம், பூம்புகாரில் சுற்றுலா வளாகம் மேம்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளை செய்திருக்கிறோம் என்று திமுக ஆட்சியில் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட பல்வேறு நலத்திட்டங்களை பட்டியலிட்டார்.
கூவத்தூரில் எம்.எல்.ஏ.க்களை ஏலம் எடுத்து முதல்வரானவர் பழனிசாமி என்று கடுமையாக விமர்சித்த ஸ்டாலின், முதலமைச்சர் பதவிக்கு அவர் தகுதி இல்லை என்று தோற்கடித்தீர்கள். ஆனால், எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூட தகுதி இல்லை என்பதை போ்ன்று நடந்துர் கொள்கிறார். தன்னுடைய தராதரம் இல்லாத பேச்சால் தன்னையும், தனது கட்சியையும் மக்களிடம் அசிங்கப்படுத்திகொண்டு இருக்கிறார். 2026 தேர்தல் முடிவுகள் பழனிச்சாமி என்ற அசிங்கத்தை அரசியலில் இருந்து துடைத்தெரிய வேண்டும் என்று ஸ்டாலின் ஆவேசமாக பேசினார்.
ஒன்றிய பாஜக அரசு மும்மொழி கொள்கையை கட்டாயமாக்க பார்க்கிறது. எஃப்சிஆர்ஏ சட்டத்தை கொண்டுவர பார்க்கிறார்கள். தொகுதி மறுவரையை செய்ய துடிக்கிறார்கள். இவற்றையெல்லாம் நாம் கண்டித்து ஏன் என்று கேட்கிறோம். இந்தியாவில் இருக்கும் எல்லா தலைவர்களும் இதை கேட்கிறார்கள். ஆனால் பாஜக உடன் கூட்டணி வைத்திருக்கும் பழனிச்சாமியிடம் இதற்கெல்லாம் பதில் இல்லை என்று ஸ்டாலின் காட்டமாக விமர்சித்தார்.