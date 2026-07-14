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'இந்திய வரலாற்றை தெற்கிலிருந்து தொடங்கி எழுதுவோம்': அழைப்பு விடுத்த மு.க. ஸ்டாலின்

மண்ணுக்குள்ளும் ஆழ்கடலுக்குள்ளும் மறைந்திருக்கும் பல கீழடிகளை மேலே கொண்டு வருவோம். இந்திய துணைக்கண்டத்தின் வரலாற்றை தெற்கிலிருந்து தொடங்கி எழுதுவோம்

மு.க. ஸ்டாலின்
மு.க. ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 1:48 PM IST

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சென்னை: திராவிட மாடல் அரசு தொடங்கிய அகழ்வாராய்ச்சி பணிகளை புதிய அரசும் தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் என முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மலையடிப்பட்டி அகழ்வாராய்ச்சியில் கிடைக்கப்பெற்றுள்ள தொன்மையான சான்றுகளை சுட்டிக்காட்டி, இந்திய வரலாற்றை தெற்கிலிருந்து எழுதுவோம் எனவும் அவர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

தென்காசி மாவட்டம் கரிவலம்வந்தநல்லூர் அருகே உள்ள மலையடிப்பட்டியில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து அகழாய்வு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இதில், அந்த பகுதயில் சங்ககாலத்தை சேர்ந்ததாக கருதப்படும் சதுர வடிவ படிக்கிணறு வடிவிலான பெரிய செங்கல் கட்டமைப்பை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்தனர்.

4 மீட்டர் நீளம், 4 மீட்டர் அகலம் கொண்ட இந்த கிணறு உள்ளது. இதில் இறங்குவதற்கு செங்கற்களால் ஆன படிகள் உள்ளன.

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தமிழ்நாட்டில் கண்டெடுக்கப்பட்ட, முற்கால வரலாற்றுக் காலத்தை சேர்ந்த முதல் செங்கல் படிக்கிணறு இதுவே ஆகும். இது, தமிழின் தொன்மைக்கும், தமிழர்களின் பழங்கால நாகரீகத்துக்கும் கூடுதல் சான்றாக கருதப்படுகிறது.

தங்கம் தென்னரசு நெகிழ்ச்சி

இதுதொடர்பாக முன்னாள் திமுக அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், "கழக ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்டு தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் மலையடிப்பட்டி அகழாய்வுகளை பார்வையிட்டேன்.

மேலும், அங்கு கண்டறியப்பட்டுள்ள தொல்பொருட்கள் மற்றும் வரலாற்று சான்றுகள் குறித்து ஆய்வாளர்களிடமும் கேட்டறிந்தேன்.

ஈராயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான செங்கல் படிக்கட்டு கிணறு, கீழடி கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ஒத்த கட்டுமானச் சுவடுகள், கருப்பு-சிவப்பு பானை ஓடுகள், கண்ணாடி மணிகள் உள்ளிட்ட பொருட்களின் கண்டுபிடிப்பு, இப்பகுதியின் தொன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது.

இந்த மலையடிப்பட்டி அகழாய்வு, கீழடி மற்றும் ஆதிச்சநல்லூரைப் போல தமிழ்நாட்டின் தொன்மையான வரலாற்றுக்கு புதிய வெளிச்சம் பாய்ச்சும் அகழாய்வாக அமையும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது" என தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்திருந்தார்.

மு.க. ஸ்டாலின் பெருமிதம்

இந்நிலையில், தங்கம் தென்னரசின் இந்த பதிவை மேற்கோள்காட்டி, முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில், "தொடர்ந்து வெளிப்படும் தமிழர் தொன்மையின் தடங்களை பாதுகாப்போம். தடங்கல் எதுவரினும், வரலாற்று உண்மையை நிறுவுவோம்.

திராவிட அரசு தொடங்கிய அகழாய்வுப் பணிகளைப் புதிய அரசும் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு, தமிழர் வரலாற்றுத் தடங்களை உலகறியச் செய்ய வேண்டும்.

தமிழரின் வரலாற்றையும் நமது பண்பாட்டையும் குறைத்துக் கூறியும், சிதைத்து எழுதியும் வருவதோடு, வரலாற்றைத் திரிபுவாதங்களால் திசைதிருப்பும் சூழ்ச்சிகளும் அரங்கேறும் காலத்தில், தமிழ்த்தொன்மை உண்மைச் சான்றுகளோடு வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அதுதான் கீழடி, பொருநை, இரும்பின் தொன்மை!

'இந்திய வரலாற்றை தெற்கிலிருந்து எழுதுவோம்'

மண்ணுக்குள்ளும் ஆழ்கடலுக்குள்ளும் மறைந்திருக்கும் இன்னும் பல கீழடிகளை மேலே கொண்டு வருவோம். இந்தியத் துணைக்கண்டத்தின் வரலாற்றினைத் தெற்கிலிருந்து தொடங்கி எழுதுவோம்!

வரலாற்றில் பெருமிதம் கொள்வதோடு, புதிய வரலாற்றைப் படைத்திடவும் பலம் பெறுவோம்" என தனது பதிவில் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

TAGGED:

மலையடிப்பட்டி
கிணறு
அகழ்வாராய்ச்சி
TENKASI
MK STALIN MALAYADIPATTI

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