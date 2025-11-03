ETV Bharat / state

பீகாரில் பேசியதை தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து பேச தைரியம் உள்ளதா? மோடிக்கு ஸ்டாலின் பகிரங்க கேள்வி!

பாஜக எப்படிப்பட்ட சதிச் செயலை செய்தாலும், அவர்களால் தமிழ்நாட்டில் எதுவும் செய்ய முடியாது என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 3, 2025 at 3:35 PM IST

தருமபுரி: பீகாரில் பேசிய அதே கருத்தை தமிழ்நாட்டு மக்கள் முன்னிலையில் பேச பிரதமர் மோடிக்கு துணிச்சல் உள்ளதா? என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

தருமபுரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.மணியின் மகன் திருமண விழாவில் பங்கேற்ற திமுக தலைவரும் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் மணமக்களை வாழ்த்தினார்.

தொடர்ந்து விழாவில் பேசிய அவர், "SIR நடவடிக்கைக்கு எதிராக அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளோம். அடுத்த ஆண்டு நடக்கவுள்ள தமிழ்நாட்டு தேர்தலை அடிப்படையாக வைத்து, SIR என்ற பெயரில் சதிச்செயலை செய்ய தேர்தல் ஆணையம் திட்டமிட்டுள்ளது.

அதனை முறியடிக்கும் வகையில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் அனைவரும் கைகோர்த்துள்ளோம். அப்போது பேசிய அனைவரும் உரிய காலஅவகாசம் கொடுக்க வேண்டும். உண்மையான, நேர்மையான தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். ஏனென்றால், பீகாரில் உண்மையான வாக்காளர்களை நீக்க SIR வழி வகுத்தது.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உரை (ETV Bharat Tamil Nadu)

பாஜகவை கண்டு நடுங்கும் எடப்பாடி

உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் உரிய பதிலை அளிக்கவில்லை. பீகாரைப் போலவே தற்போது தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் வாக்காளர்களை நீக்குவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அதனை தடுத்து நிறுத்தவே அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்டி தீர்மானம் நிறைவேற்றினோம். ஆனால், அதில் எதிர்க்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய அதிமுக பங்கேற்கவில்லை. அதேபோல ஒரு சில கட்சிகளும் புறக்கணித்தனர்.

இருந்தாலும், தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக தொண்டர்களுக்கு அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமி. இதில்கூட அவர் ரெட்டை வேடத்தை காட்டியுள்ளார். பாஜகவுக்கு பயந்தே தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கையை எதிர்க்க பழனிசாமி அஞ்சுகிறார். அவரால் வெளிப்படையாக எதிர்க்க முடியவில்லை" என ஸ்டாலின் விமர்சித்தார்.

மேலும் பேசிய அவர், "பாஜக எப்படிப்பட்ட சதிச்செயலை செய்தாலும், அவர்களால் தமிழ்நாட்டில் எதுவும் செய்ய முடியாது. அவர்களது திட்டங்கள் எதுவும் எடுபடவில்லை என்ற ஆத்திரத்தில் தான் நம் மீது வன்மைத்தை கொட்டுகின்றனர். குறிப்பாக, பிரதமர் மோடி தமிழ்நாட்டை சுட்டிக்காட்டி பீகாரில் வெறுப்புப் பேச்சை பேசியுள்ளார்.

மோடிக்கு தைரியம் உள்ளதா?

வந்தாரை வாழ வைக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டை பற்றி பீகார் மக்கள் கூறியது பிரபல நாளிழல் ஒன்றில் வெளியாகியுள்ளது. அதில், தமிழ்நாடு எப்படியெல்லாம் எங்களுக்கு வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தருகிறது, தங்களுடைய வாழ்க்கைத் தரத்தை எப்படி எல்லாம் உயர்த்தி இருக்கிறது என்று தமிழ்நாட்டில் வாழும் பீகார் மக்கள் பேசியுள்ளார்கள். அதனை பார்க்கும்போது எனக்கு பெருமையாக இருக்கிறது.

ஆனால், பிரதமர் மோடியோ பீகாரில் வாக்கு அரசியலுக்காக ஒரு நாடகத்தை நடத்தியுள்ளார். பீகாரில் பேசிய அதே கருத்தை மோடியால் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து பேச முடியுமா? அப்படி பேச மோடிக்கு தைரியம் இருக்கிறதா? ஆகையால், யார் என்ன சதி செய்தாலும், எத்தனை அவதூறுகளை பரப்பினாலும் 2026 தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான ஆட்சிதான் நிச்சயம் அமையும். அதை நீங்கள் பார்க்கத்தான் போகிறீர்கள். 2021-ல் கொத்தடிமை அதிமுகவிடம் இருந்து தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றியது போல, 2026 தேர்தலில் பாஜகவிடம் இருந்து பாதுகாக்க வேண்டும்" என்று ஸ்டாலின் வலியுறுத்தினார்.

