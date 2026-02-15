ETV Bharat / state

வள்ளலார் மாநாடு: 8 முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்ட முதலமைச்சர்

திமுக ஆட்சியில் ரூ.8,423 கோடி மதிப்பிலான கோயில் சொத்து நிலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (@TNDIPR21 YT)
சென்னை: திருவொற்றியூர் நெடுஞ்சாலைக்கு 'வள்ளலார்' பெயரை சூட்டிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், 8 முக்கிய அறிவிப்புக்களை வெளியிட்டுள்ளார்.

சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் வள்ளலாரின் வாழ்க்கை வரலாற்று புகைப்படக் கண்காட்சியை திறந்து வைத்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், அதனைப் பார்வையிட்டார். தொடர்ந்து, இந்து சமய அறநிலையத் துறை சார்பில் நடைபெற்ற ‘அனைத்துலக வள்ளலார் மாநாடு 2026’- யை தொடங்கி வைத்த ஸ்டாலின் பேசியதாவது, “தமிழ்நாட்டு வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவுக்கு 20 - 100 ஆண்டுகள் வரை குடமுழுக்கு நடைபெறாத 4,192 கோயில்களில், திருப்பணிகள் மேற்கொண்டு குடமுழுக்கு நடத்தப்பட்டிருக்கிறது.

ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான திருக்கோயில்களை புனரமைத்துப் பாதுகாத்திடும் வகையில், ரூ.560 கோடி மதிப்பீட்டில், 352 திருக்கோயில்களை திருப்பணிக்கு எடுத்துக் கொண்டு, இதுவரை 87 திருக்கோயில்களில் குடமுழுக்கு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமல்ல, 12,931 திருக்கோயில்களில், ரூ.8,100 கோடி மதிப்பீட்டில் 29,479 திருப்பணிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

இதில், ரூ.4,346 கோடி மதிப்பீட்டிலான 16,756 பணிகள் நிறைவு பெற்றிருக்கிறது. மேலும், உபயதாரர் நிதி மூலமாக ரூ.2 ஆயிரம் கோடி மதிப்பீட்டிலான 12,220 பணிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. கோயில் சொத்துகளை மீட்க வேண்டும் என்று பெருமுயற்சி எடுத்து, அதிலும் சாதனை படைத்திருக்கிறோம். ரூ.8,423 கோடி மதிப்பிலான 8 ஆயிரத்து 106 ஏக்கர் நிலங்களை திமுக அரசு மீட்டுள்ளது” என்றார்.

அனைத்துலக வள்ளலார் மாநாட்டில் பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
அனைத்துலக வள்ளலார் மாநாட்டில் பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் பேசிய அவர், “வள்ளலாரை ஏன் நாம் உயர்த்திப் பிடிக்கிறோம் என்றால், “வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன்” என்று சொல்லி, உலகுக்கே ‘தனிப்பெரும் கருணை’ என்ற அன்பு வழியை போதித்தவர். எனவே, வள்ளலார் வழியில்தான், நமது திராவிட மாடல் அரசும், ஏழை எளிய மக்களுக்கான பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. ஏழை மக்களின் பசியை ‘பிணி’ என்று சொன்னார் வள்ளலார். அந்த பிணியை ஒழிக்கும் மருந்துதான் நமது திராவிட மாடலின் திட்டங்கள்.

வள்ளலார் நெடுஞ்சாலையை திறந்து வைத்த மு.க.ஸ்டாலின்
வள்ளலார் நெடுஞ்சாலையை திறந்து வைத்த மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
அதனால்தான், பள்ளிகளில் காலை உணவுத் திட்டம் முதல் முதியோர்களுக்கான தாயுமானவர் திட்டம் வரை, அனைத்து வயதினரையும், கருணையோடு அரவணைக்கின்ற பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். வள்ளலார் தமிழ்ச்சமூகத்தில் உதித்த புரட்சியாளர்; மாண்பாளர் அவரைப் போற்ற வேண்டியது, தமிழ்நாட்டின் கடமை. அந்த வகையில், இன்று திருவொற்றியூர் நெடுஞ்சாலைக்கு “வள்ளலார் நெடுஞ்சாலை” என்று பெயர் சூட்டித் திறந்து வைத்திருக்கிறோம். தொடர்ந்து, 8 புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிட விரும்புகிறேன்.

  1. அனைத்துலக வள்ளலார் மாநாடு நடைபெற்றதை குறிக்கின்ற விதமாக, இந்த பள்ளி வளாகத்தில் ‘நினைவுத் தூண்’ அமைக்கப்படும்.
  2. வடலூரில் சன்மார்க்க பயிற்சிப் பள்ளி ஏற்படுத்தப்படும். அந்தப் பள்ளியில் திருவருட்பா இசைப்பயிற்சியும் அளிக்கப்படும்.
  3. வடலூரில், வள்ளலார் பெயரில் மூலிகைத் தோட்டம் அமைக்கப்படும்.
  4. 'ஸ்பிரிச்சுவல் அல்-கெமி' என்ற வள்ளலார் புத்தகம் அறநிலையத்துறை பதிப்பகத்தின் மூலமாக வெளியிடப்படும்.
  5. வள்ளலார் பிறந்தநாளையொட்டி ஆண்டுதோறும் 3 நாட்கள் விழா நடத்தப்படும்.
  6. மேட்டுக்குப்பம், மருதூர், கருங்குழி ஆகிய இடங்களில் ‘வள்ளலார் அன்னதான கூடங்கள்’ திறக்கப்படும்.
  7. கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு அருகில் அமைந்து வரும் பூங்காவுக்கு ‘வள்ளலார் பூங்கா’ என பெயர் சூட்டப்படும்.
  8. தலைநகர் சென்னையில், ‘வள்ளலார் ஆய்வு மையம்’ இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் வளாகத்தில் அமைக்கப்படும்” என்றார்.

