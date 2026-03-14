உணவகங்களுக்கு மின்கட்டணத்தில் யூனிட்டுக்கு ரூ. 2 மானியம் - முதலமைச்சர் அறிவிப்பு
பெட்ரோல், டீசல் கையிருப்பு ஒரு மாதம் வரை உள்ளது. அதன் பிறகும் ஏற்பாடு செய்யப்படும். யாரும் பயப்பட வேண்டாம் என எண்ணெய் நிறுவன ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணாதுரை தெரிவித்தார்.
Published : March 14, 2026 at 2:58 PM IST
சென்னை: உணவகங்கள், தேநீர் கடைகளில் சிலிண்டருக்கு பதிலாக மின்அடுப்புகளை பயன்படுத்தும் போது ஏற்படும் கூடுதல் மின்சார நுகர்விற்கு, யூனிட் ஒன்றுக்கு ரூ.2 மானியம் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.
வளைகுடா நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள போர்சூழல் காரணமாக, தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் தொழில், உணவகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறையினர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த நிலையில், சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டை சமாளிப்பது தொடர்பாக எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று (மார்ச் 14) நடைபெற்றது.
கூட்டத்திற்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகத்தின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன், “கடந்த பிப்ரவரி 28 அன்று அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் கூட்டுப்படைகள் ஈரான் மீது போர் தொடுத்தன. இதனை தொடர்ந்து ஈரான் அரசு ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மூடியுள்ளது. அதனால் வளைகுடா பகுதியிலிருந்து இந்தியாவிற்கு வரும் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு தடைபட்டது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு தொடர்பாக, கடந்த 10-ம் தேதி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. அதில், எரிபொருள் கட்டுப்பாட்டினை சரி செய்ய தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க தொடர்புடைய துறைகளுக்கு அறிவுரை வழங்கினார்.
அதன்படி, உணவு மற்றும் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் தலைமையில் கடந்த 11-ம் தேதி தொழில் மற்றும் வர்த்தக கூட்டமைப்பு சங்கங்கள், ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்கள் சங்க பிரதிநிதிகளுடன் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. இந்த இடர்பாடு தொடர்பாக முதலமைச்சரின் ஆணையின்படி தலைமைச் செயலாளர், கடந்த 9, 12 மற்றும் 13 ஆகிய தேதிகளில் தொடர்புடைய துறைகளின் செயலாளர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
உணவு மற்றும் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், தொழில் மற்றும் வர்த்தக கூட்டமைப்பு சங்கங்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் சங்கங்கள் ஆகியன பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன் வைத்தன.
இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தலைமையில் சம்பந்தப்பட்ட அரசு துறையின் உயர் அலுவலர்களுடன் ஆய்வுக் கூட்டம் இன்று நடத்தப்பட்டது.
இந்த கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து முடிவு செய்யப்பட்டு, உணவகங்கள், டீக்கடைகள், கிளவுட் கிச்சன் உள்ளிட்ட உணவு உற்பத்தி தொழிற்கூடங்கள் சிலிண்டருக்கு பதிலாக மின்அடுப்புகளை பயன்படுத்தும் போது ஏற்படும் கூடுதல் மின்சார நுகர்விற்கு, யூனிட் ஒன்றுக்கு ரூ.2 மானியம் வழங்கப்படும் எனவும், மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர்களுக்கான கட்டுப்பாடுகள் அமலில் இருக்கும் காலம் வரை இந்த மானியம் வழங்கப்படும் எனவும் முதலமைச்சர் அறிவித்தார்.
சிலிண்டர்கள் பயன்படுத்தும் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் நெருக்கடியை சமாளிக்கும் வகையில் மின் அடுப்புகள் மின் சூடேற்றிகள் உள்ளிட்ட மின் உபகரணங்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கு இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தின் (UYEGP) கீழ், 25% அதிகபட்சமாக ரூ.3.75 லட்சம் மானியத்துடன் கடன் வழங்கவும், தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ், 25% ரூ.2 லட்சம் மானியத்துடன் ரூ.10 லட்சம் வரை கடன் வழங்கவும், அண்ணல் அம்பேத்கர் தொழில் முன்னோடிகள் திட்டத்தின் கீழ், 35% அதிகபட்சமாக ரூ.1 கோடி வரை மானியத்துடனும் கடன் வழங்கவும் முதலமைச்சர் ஆணையிட்டுள்ளார்.
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய ஒப்புதல் தேவையில்லை
தமிழ்நாட்டில் 60,698 தொழிற்சாலைகள் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் இசைவாணையினை பெற்று, LPG, CNG, டீசல், பர்னஸ் ஆயில், விறகு போன்றவற்றை எரிபொருளாக பயன்படுத்தி இயங்கி வருகின்றன. இந்நிறுவனங்கள் LPG, CNG போன்ற எரிபொருட்களுக்கு மாற்றாக மண்ணெண்ணெய், RDF, HSD, பயோமாஸ் போன்றவற்றை எரிபொருளாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் எனவும், இதற்கு தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் இசைவாணை (CTE/CTO) பெற தேவையில்லை. தகவல் தெரிவித்தால் மட்டும் போதுமானது எனவும், ஒன்றிய அரசு அறிவித்துள்ள LPG, CNG பயன்பாட்டுக் கட்டுப்பாடுகள் கால அவகாசம் வரை இந்த விலக்கு அமலில் இருக்கும் என்றும் ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
தடையின்றி பால் கொள்முதல்
தமிழ்நாடு முழுவதும் 9,300 தொடக்க பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கங்கள் வாயிலாக நாள் ஒன்றுக்கு 55 லட்சம் லிட்டர் பால் கொள்முதல் செய்து கையாளும் திறன் உள்ளது. இந்த இடர்பாட்டினால் மீதமாகும் தேவைக்கு அதிகமான பாலினை பால் உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து ஆவின் பால் கூட்டுறவு சங்கங்களில் கட்டுப்பாடுகள் ஏதுமின்றி பெற்றுக் கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்க ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.
காய்கறிகள் விற்பனை பாதிப்பை தடுக்க நடவடிக்கை
சிலிண்டர் பற்றாக்குறையால் உணவகங்கள் மூடப்படும் வேளையில் விவசாயிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் காய்கறி விற்பனை பாதிக்கப்படலாம். விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தினை கருத்தில் கொண்டு விவசாயிகளை தாங்கள் விளைவித்த காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை இடர்பாடின்றியும், 194 உழவர் சந்தைகளில் எவ்வித கட்டுப்பாடுகளும் இல்லாமல் விற்பனை செய்ய அனுமதி வழங்கி ஆணையிடப்பட்டுள்ளது” என தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க: இந்தியாவை டிரம்ப் தான் ஆட்சி செய்கிறார் - செல்வப்பெருந்தகை
தொடர்ந்து பேசிய மாநில அரசு எண்ணெய் நிறுவன ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணாதுரை, “பெட்ரோல், டீசல் கையிருப்பு ஒரு மாதம் வரை உள்ளது. அதன் பிறகும் ஏற்பாடு செய்யப்படும். யாரும் பயப்பட வேண்டாம். வதந்திகள் காரணமாக, இரண்டு மடங்கு அதிகமாக பெட்ரோல், டீசல் விற்பனையாகியுள்ளது. 25 நாட்களுக்கு ஒருமுறை நகர்ப்புறங்களில் கியாஸ் தரப்படும். மருத்துவமனை, பள்ளி, கல்லூரி, விடுதிகளுக்கு எரிவாயு முன்னுரிமை அடிப்படையில் வழங்கப்படும்” என்றார்.