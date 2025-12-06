ETV Bharat / state

மதுரையின் புதிய மேம்பாலத்திற்கு ‘வீரமங்கை வேலுநாச்சியார்’ பெயர் - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

போக்குவரத்து நெரிசலின்றி வாகனங்கள் செல்லும் வகையில், மதுரையில் இந்த வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் மேம்பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

நாளை திறந்து வைக்கவுள்ள மேம்பாலத்தில் பணி நடக்கும் காட்சி
நாளை திறந்து வைக்கவுள்ள மேம்பாலத்தில் பணி நடக்கும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 6, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நாளை திறந்து வைக்கவுள்ள புதிய மேம்பாலத்திற்கு 'வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் மேம்பாலம்' என பெயர் சூட்டப்படுவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ‘தென்மாவட்டங்களின் வளர்ச்சிக்கு மேலும் வித்திடும் வகையில், மதுரை மாவட்டம் கே.கே.நகர் - மேலமடை சந்திப்பில் ரூ.150.28 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய மேம்பாலத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நாளை (டிச.7) திறந்து வைக்கிறார். இந்த மேம்பாலத்திற்கு ‘வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் மேம்பாலம்’ என்று பெயர் சூட்டப்படும் எனவும் அறிவித்துள்ளார்.

இரு மாவட்டத்தை இணைக்கும் மேம்பாலம்

இந்த மேம்பாலம் தொண்டி சாலை, அண்ணா பேருந்து நிலைய சந்திப்பில் தொடங்கி ஆவின் சந்திப்பு, மேலமடை சந்திப்பு வழியாக மதுரை சுற்றுச்சாலையில் இணைந்து, அதன்தொடர்ச்சியாக சிவகங்கை மாவட்டம் பூவந்தியில் முடிவடைகிறது. இச்சாலை மதுரை மாவட்டத்தையும், சிவகங்கை மாவட்டத்தையும் இணைக்கும் முக்கிய மாநில நெடுஞ்சாலையாக உள்ளது..

மேம்பாலத்தில் வரையப்பட்டுள்ள படங்கள்
மேம்பாலத்தில் வரையப்பட்டுள்ள படங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இச்சாலையில் அதிகமான கல்வி நிறுவனங்கள் அமைந்துள்ளது. போக்குவரத்து செறிவு அதிகமாக உள்ள காரணத்தினால், இப்பகுதியில் உள்ள 3 சந்திப்புகளிலும் மிகுந்த போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு, வாகனங்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருக்கும் சூழ்நிலை நிலவி வந்தது. பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் சிரமத்தைத் தீர்க்கும் வகையிலும், நெரிசலின்றி வாகனங்கள் செல்லும் வகையிலும் இந்த மேம்பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

வேலுநாச்சியார் பெயர்

இதனால் மதுரை தொண்டி சாலை, கோரிப்பாளையம் முதல் ரிங்ரோடு வரை போக்குவரத்து நெரிசல் வெகுவாக குறையும். 950 மீட்டர் நீளமுள்ள இந்த மேம்பாலத்திற்கு சிவகங்கை மாவட்டத்தில் வெள்ளையரை எதிர்த்து வீரப்போர் புரிந்து, வெள்ளையரிடம் இருந்து சிவகங்கையை மீட்டு சிறப்பான ஆட்சி புரிந்த ‘வீரமங்கை வேலுநாச்சியாரின்’ பெயர் சூட்டப்படும்’ என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரையின் புதிய மேம்பாலத்தில் வரையப்பட்டுள்ள ஓவியங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: தமிழ்நாடு அயோத்தியாக மாறுவதில் என்ன தவறு? நயினார் நாகேந்திரன் காட்டம்

ஓவியத்தால் ஜொலிக்கும் பாலம்

தமிழக முதலமைச்சரால் நாளை திறந்து வைக்கப்படவுள்ள இந்த பாலத்தின் இறுதிக்கட்ட பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது. ஆவின் பால் பண்ணையில் இருந்து மேலே ஏறுகின்ற மற்றும் அண்ணாநகர், கோமதிபுரம் பகுதியில் இருந்து இறங்குகின்ற பாலத்தின் இரு பக்கங்களிலும் தமிழர்களின் பாரம்பரியத்தை பறைசாற்றும் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன.

குறிப்பாக, பாரம்பரிய கலைகளான பறையாட்டம், கரகாட்டம், ஒயிலாட்டம், கீழடி இரண்டாம் கட்ட அகழாய்வு நினைவுறுத்தும் செங்கல் கட்டுமானம், வைகை ஆற்றில் கள்ளழகர் எழுந்தருளும் காட்சி, ஜல்லிக்கட்டில் காளைகளை அடக்கும் வீரன், ஜல்லிக்கட்டு காளை, ஜல்லிக்கட்டு காளைக்கு மரியாதை செலுத்தும் பெண், கலைஞர் நூற்றாண்டு ஏறுதழுவுதல் அரங்கம் ஆகியவற்றோடு மதுரையின் மற்றொரு அடையாளமாக திகழும் பரோட்டா கடை, பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் இடம் நீதி கேட்ட கண்ணகி, அவள் அணிந்த சிலம்பு, ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் பரிசு வென்ற வீரன், காந்தி அருங்காட்சியகம், அம்மன் சன்னதி, தேரோட்டம், நாட்டுப்புற தெய்வமான கருப்பசாமி என பல்வேறு கண்கவர் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன. அந்த ஓவியங்கள் அனைத்தும் பொதுமக்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளது.

TAGGED:

வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் மேம்பாலம்
VEERAMANGAI VELU NACHIYAR FLYOVER
MADURAI NEW FLYOVER NAME
மதுரை புதிய மேம்பாலம்
MADURAI VELU NACHIYAR FLYOVER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.