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'நிதி கொடுக்க முடியாதா? மாணவர் பாரதிதாசனை நாங்கள் படிக்க வைப்போம்': அதிரடியாக சொன்ன மு.க. ஸ்டாலின்

"ரோகித் வெமுலாவுக்கு நடந்தது போல எனக்கும் நடக்கிறது என்கிறார். எங்களுக்கு எதிர்க்கட்சியாகவே இருந்தாலும் அப்படி ஒரு அவப்பெயரைத் த.வெ.க. அரசு சுமக்க வேண்டாம் என்பதே என் வேண்டுகோள்"

மு.க. ஸ்டாலின்
மு.க. ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 8:53 PM IST

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சென்னை: "நிதி வழங்க முடியவில்லை என்றால் சொல்லிவிடுங்கள்; மாணவர் பாரதிதாசனை நாங்கள் படிக்க வைப்போம்" என திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

அண்ணல் அம்பேத்கர் உயர்கல்வித் திட்டத்தின் கீழ் மலேசியாவில் உள்ள தேசிய பல்கலைக்கழகத்தில் ஆராய்ச்சி படிப்பு பயின்று வந்த மாணவர் பாரதிதாசன். இவர் தனக்கு தமிழக அரசு வழங்க வேண்டிய இரண்டாம் ஆண்டுக்கான உதவித்தொகை கிடைக்கவில்லை என கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு வேதனையுடன் வீடியோ வெளியிட்டிருந்தார்.

இந்த விவகாரம் பெரும் பேசுபொருளாகி, சட்டமன்றம் வரை எதிரொலித்தது. ஆனால், மாணவரின் குற்றச்சாட்டை மறுத்து, சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு விளக்கம் அளித்தது அப்போதே சர்ச்சையானது. இந்த சூழலில், மாணவர் பாரதிதாசன் புதிய வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டார். அதில் கண்ணீர் விட்டு அழுதபடியே பேசிய அவர், உதவித்தொகை தனக்கு இன்னும் கிடைக்காததால் கல்லூரியில் இருந்து தன்னை நீக்கப் போகிறார்கள் என அவர் பேசியிருந்தார்.

இந்த வீடியோ தற்போது மிகப்பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இதுகுறித்து திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், “எதைப் பற்றியும் கவலைப்படாமல் படியுங்கள். உங்களுக்கு என்ன தேவையென்றாலும் நமது அரசு நிறைவேற்றித் தரும்” என்ற நம்பிக்கையை முதலமைச்சராக ஒவ்வொரு மேடையிலும் விதைத்தவன் என்ற வகையில், இந்தத் தம்பியின் கண்ணீர் நெஞ்சைக் கனக்கச் செய்கிறது.

அவர் கேட்பது உதவியில்ல, அரசு சார்பில் அவருக்கு உறுதியளிக்கப்பட்ட உரிமையைத்தான் கோருகிறார். ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட காரணத்தாலேயே ஒரு மாணவரின் பல ஆண்டு உயர்கல்விக் கனவு பாழாகக் கூடாது.

ரோகித் வெமுலாவுக்கு நடந்தது போல எனக்கும் நடக்கிறது என்கிறார். எங்களுக்கு எதிர்க்கட்சியாகவே இருந்தாலும் அப்படி ஒரு அவப்பெயரைத் த.வெ.க. அரசு சுமக்க வேண்டாம் என்பதே என் வேண்டுகோள்.

மாணவர் பாரதிதாசனுக்குத் தேவைப்படும் நிதியை வழங்கமுடியாது என்றால் அதனை முதலமைச்சர் வெளிப்படையாக அறிவித்துவிடவும். தி.மு.க.வும் தமிழ்நாட்டு மக்களும் அந்த மாணவருக்கான கல்விக் கட்டணத்தைக் கட்டிப் படிக்க வைப்போம்" என மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

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உதயநிதி கடும் கண்டனம்

முன்னதாக, இந்த விவகாரம் குறித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தவெக அரசை கடுமையாக விமர்சித்து ஒரு பதிவை வெளியிட்டார். அதில், "அம்பேத்கர் அயலக கல்வி உதவித்தொகைத் திட்டத்தின் கீழ் மலேசியாவில் ஆராய்ச்சி படிப்பு படித்து வரும் தமிழ்நாட்டு மாணவர் பாரதிதாசன், இந்த அரசு தனக்கான கல்வி உதவித்தொகையை வழங்காமல் இழுத்தடித்ததை சுட்டிக்காட்டி இருந்த நிலையில், தற்போது இந்த ஆட்சியாளர்கள் அவருடைய கல்வியையே கேள்விக்குறியாக்குவதாக கண்ணீர் மல்க வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.

சமூகநீதி நாளில் இப்படி ஒரு சமூக அநீதியை அரங்கேற்றி இருக்கும் சோஃபா மாடல் அரசை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன். தன்னுடைய தவறை மறைக்க அடுத்தவர் மீது பழிபோடும் இந்த ஆட்சியாளர்கள், அம்பேத்கர் அயலக கல்வி உதவித்தொகைத் திட்டத்தின் கீழ் கல்வி உதவித்தொகை வரவில்லை என்று சொன்ன மாணவரை குறிவைத்து நெருக்கடி தருவதும், கல்வியில் இருந்து வெளியேற்ற துடிப்பதும் கேவலத்தின் உச்சம்.

மாணவர் பாரதிதாசனை பழிவாங்க, அவருடைய கல்வியை பாழாக்கும் வேலையில் இந்த அரசு இறங்கி இருப்பது ஏற்க முடியாது. ரோஹித் வெமுலாவுக்கு நடந்த அதே கொடுமையை இந்த அரசு தனக்கு செய்கிறது என்று மனம் நொந்து பேசியிருக்கும் பாரதிதாசனின் கல்விக்கு எந்த இடையூறும் இந்த அரசு செய்யக்கூடாது. அவருக்கு சேர வேண்டிய கல்வி உதவித்தொகை கிடைக்கவும் - அவரது ஆராய்ச்சி படிப்பு தொடரவும் இந்த 'ரீல்ஸ்' அரசு துணை நிற்க வேண்டும்" என உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

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முக ஸ்டாலின்
மாணவர் பாரதிதாசன்
ஆராய்ச்சி மாணவர்
ROHITH VEMULA
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