பிரச்சாரங்களில் தனிநபர் விமர்சனங்களை தவிர்க்கவும்: முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

கடந்த தேர்தல்களில் வாக்குகள் குறைவாக பெற்ற வாக்குச்சாவடிகளில், வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த தொகுதிகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (@mkstalin X page)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 16, 2026 at 3:59 PM IST

சென்னை: தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது தனிநபர் விமர்சனத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என திமுகவினரை அக் கட்சியின் தலைவரும் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ள சூழலில், அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் பிரச்சாரத்திற்கான பணிகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளன. அந்த வகையில், ஆளும் கட்சியான திமுக பிரச்சாரம், கூட்டணி கட்சிகளுக்கு தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில், பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் முன்னிலையில் அக் கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு, முதன்மை செயலாளர் கே.என்.நேரு, துணை பொதுச்செயலாளர்கள் கனிமொழி, பொன்முடி, ஆ.ராசா, ஐ.பெரியசாமி, திருச்சி சிவா, அந்தியூர் செல்வராஜ், அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்து 77 மாவட்டச் செயலாளர்கள் பங்கேற்றனர். இந்த கூட்டம் 10.30 மணிக்கு தொடங்கி 12.45 வரை நிறைவடைந்தது.

2026 பேரவைத் தேர்தலுக்கான அறிவிப்பு வெளியான நிலையில், தேர்தல் வியூகங்கள் குறித்து இக்கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது. மாவட்டரீதியான புள்ளி விவரங்களுடன் தகவல்களை தெரிவித்த மு.க.ஸ்டாலின், பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களையும் மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கு வழங்கினார்.

கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் ஒத்துழைத்து பணியாற்றுவதோடு, 2021 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் குறைவான வாக்குகள் பெற்ற இடங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டது.

மேலும், தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது தனிநபர் விமர்சனத்தை தவிர்க்க வேண்டும். திமுகவின் ஐந்து ஆண்டு சாதனைகளை பொதுமக்களிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும். கடந்த தேர்தல்களில் வாக்குகள் குறைவாக பெற்ற வாக்குச்சாவடிகளில், வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த தொகுதிகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று மு.க.ஸ்டாலின் மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கு உத்தரவிட்டார்.

இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திமுக தலைமை செய்தி தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன், “கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் குறைவான வாக்குகள் பெற்ற இடங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி பணியாற்ற முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். மேலும், SIR பணிகளில் விடுபட்டவர்களை மீண்டும் சேர்ப்பதற்கான பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் ஒத்துழைத்து பணியாற்ற வேண்டும். மாவட்டரீதியாக தற்போதைய நிலை குறித்த கருத்துகளையும் முதலமைச்சர் கேட்டறிந்தார்” என்று கூறினார்.

மேலும், “தவெக பாஜக உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவில்லை என தவெக'தான் மறுக்கிறது. ஆனால், பாஜக மறுத்துள்ளதா? பாஜக தான் தவெகவுடன் பேசி வருகிறார்கள். அதை பாஜக தரப்பில் மறுப்பார்களா?” என்று கேள்வியெழுப்பினார்.

உடல்நல குறைபாடு காரணமாக ஓய்விலிருந்த திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் கூட்டத்தில் பங்கேற்க வந்த போது, உடல்நலம் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்ட போது, “வந்துட்டேன்யா வந்துட்டேன்” என்று பதிலளித்தார். கூட்டம் முடிந்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் துரைமுருகன், ”உடல்நிலை சரியில்லாத காரணமாக ஓய்வில் இருந்தேன். இப்போது கட்சிப் பணியைத் தொடங்கிவிட்டேன். திமுகவிற்கு வெற்றி வாய்ப்பு Bright ஆக உள்ளது” என்றார்.

