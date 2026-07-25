வங்கி மேனேஜரின் கன்னத்தில் பளார்: மு.க அழகிரியின் மகள் கயல்விழி மீது போலீஸில் புகார்
தான் பேசிக்கொண்டிருந்த போது வங்கி மேலாளர் தனது இரு கைகளையும் கன்னத்தில் வைத்து அமர்ந்திருந்ததால் கயல்விழி ஆத்திரத்தில் அடித்ததாக கூறப்படுகிறது.
Published : July 25, 2026 at 7:35 PM IST
சென்னை: முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மு.க. அழகிரியின் மகள் கயல்விழி, சென்னை அடையாறில் உள்ள எஸ்பிஐ வங்கியின் மேலாளர் கன்னத்தில் அறைந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை அடையாறில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மு.க. அழகிரியின் மகள் கயல்விழிக்கு சொந்தமான கட்டடம் ஒன்று உள்ளது. இந்த கட்டடத்தில் காந்தி நகர் எஸ்பிஐ வங்கியின் என்ஆர்ஐ (SBI NRI) கிளை செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், இந்தக் கட்டடத்தில் இருந்த மின்தூக்கியில் (லிஃப்ட்) சில நாட்களுக்கு முன்பு பழுது ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை சரிசெய்வது தொடர்பாக கட்டட உரிமையாளரான கயல்விழியின் உதவியாளரை வங்கி மேலாளர் ஹர்ஷீன் சிங் பல முறை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ள முயன்றுள்ளார்.
ஆனால், உதவியாளர் பதிலளிக்கவில்லை எனத் தெரிகிறது. இதையடுத்து, ஹர்ஷீன் சிங், நேரடியாக கயல்விழியையே தொடர்பு கொண்டு லிஃப்ட் பிரச்சனை பற்றி கூறியுள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அடையாறு வங்கிக் கிளைக்கு நேரில் வந்த கயல்விழி, மேலாளர் ஹர்ஷீன் சிங்கிடம் இதுபற்றி கோபமாக பேசினார். அப்போது வங்கி மேனேஜர் தனது இரு கைகளையும் கன்னத்தில் வைத்துக் கொண்டு அவரை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த கயல்விழி, மேலாளரின் கன்னத்தில் அறைந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக எஸ்பிஐ வங்கி தலைமை மேலாளர் நமச்சிவாயம், அடையார் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில், போலீசார் 4 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இச்சம்பவம் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சி சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவி வருகிறது.