அரசு பள்ளி குடிநீர் தொட்டியில் மலம் கலக்கப்பட்ட விவகாரம்; தலைமை ஆசிரியரை சஸ்பெண்ட் செய்ய கோரி பெற்றோர்கள் ஆவேசம்
திங்கட்கிழமை நிகழ்ந்த இவ்வளவு பெரிய விவகாரத்தை, இரண்டு நாட்களாக யாருக்கும் சொல்லாமல் தலைமை ஆசிரியர் மறைத்தது ஏன்? என்றும் பெற்றோர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.
Published : October 8, 2026 at 8:31 PM IST
திண்டுக்கல்: மானூர் அரசு பள்ளி குடிநீர் தொட்டியில் மர்ம நபர்கள் மலம் கலந்த விவகாரம் தொடர்பாக தலைமை ஆசிரியரை சஸ்பெண்ட் செய்யக் கோரி பெற்றோர்கள் அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனியில் உள்ள கீரனூர் காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட மானூரில் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளி ஒன்று இயங்கி வருகிறது. இந்த பள்ளியில் 120-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர். மேலும், காலாண்டு தேர்வை முன்னிட்டு பள்ளிக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், கடந்த திங்கள்கிழமை (அக்டோபர் 5) அன்று மீண்டும் பள்ளி திறக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், மாணவர்களுக்கு குடிநீர் வழங்கும் விதமாக பள்ளியில் வைக்கப்பட்டிருந்த குடிநீர் தொட்டியில் அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர்கள் சிலர் மலத்தை கலந்து அசுத்தப்படுத்தியிருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
மர்ம நபர்களின் இந்த இழிவான செயல் குறித்து உயர் அதிகாரிகளுக்கோ, பெற்றோர்களுக்கோ பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் ஜெயக்குமார் தகவல் தெரிவிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. மேலும், அசுத்தமடைந்த குடிநீர் தொட்டியை பிளீச்சிங் பவுடர் போட்டுக் கழுவிவிட்டு இரண்டு நாட்களுக்கு இந்த விவகாரத்தை அவர் மூடி மறைத்திருக்கிறார் என்ற குற்றச்சாட்டும் எழுந்தது.
இந்த சூழலில் நேற்று முன்தினம் (அக்டோபர் 6) பள்ளியில் நடைபெற்ற பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள் கூட்டத்தில் இந்த அதிர்ச்சியான தகவல் கசிந்தது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த மாணவர்களின் பெற்றோர், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு விஷயத்தில் தலைமை ஆசிரியர் விளையாடியதாகக் கூறி பள்ளியை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மேலும், இந்த விவகாரம் பூதாகரமானதைத் தொடர்ந்து, திண்டுக்கல் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் நேற்றிரவு மானூர் அரசு பள்ளிக்கு நேரில் வருகை தந்தார். அசுத்தம் செய்யப்பட்ட குடிநீர் தொட்டி அமைந்திருந்த இடம், பள்ளி வளாகத்தின் பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் மற்றும் சுற்றுச்சுவர் பகுதிகளை நேரில் பார்வையிட்டு அவர் ஆய்வு செய்தார்.
பின்னர், இச்செயலில் ஈடுபட்டவர்களை உடனடியாகக் கைது செய்து நடவடிக்கை எடுக்கும்படி கீரனூர் காவல் நிலைய போலீசாருக்கு அவர் உத்தரவிட்டார். இதனை அடுத்து, தலைமை ஆசிரியர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், பொதுமக்களின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்துதல் (பிரிவு 279), குடிநீரை அசுத்தப்படுத்துதல்/நச்சுத்தன்மையாக்குதல் (பிரிவு 272) மற்றும் விஷம்/நச்சுப் பொருட்கள் மூலம் ஆபத்து விளைவிக்க முயற்சித்தல் (பிரிவு 123) உள்ளிட்ட கடுமையான சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
அத்துடன், இந்த கேவலமான செயலை செய்த மர்ம நபர்களை தேடும் பணியிலும் அவர்கள் தற்போது களமிறங்கியிருக்கின்றனர். இதன் தொடர்ச்சியாக, இன்று காலை பழனி கல்வி மாவட்ட அலுவலர் சண்முகநாதன், ஒட்டன்சத்திரம் கல்வி அலுவலர், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் (BDO's) மற்றும் காவல் ஆய்வாளர்கள் மானூர் பள்ளிக்கு நேரில் வருகை தந்து, பெற்றோர்கள் மற்றும் பள்ளி மேலாண்மைக் குழுவினருடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தினர்.
அப்போது, பெற்றோர்கள் அதிகாரிகளைச் சூழ்ந்துகொண்டு, "திங்கட்கிழமை நடைபெற்ற இவ்வளவு பெரிய விவகாரத்தை, இரண்டு நாட்களாக யாருக்கும் சொல்லாமல் தலைமை ஆசிரியர் மறைத்தது ஏன்?" என்பது போன்ற அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பி கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். மேலும், "மாணவர்களின் நலனில் அலட்சியம் காட்டிய தலைமை ஆசிரியர் ஜெயக்குமாரை உடனடியாகப் பணி இடைநீக்கம் செய்ய வேண்டும்" எனவும் அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.
பெற்றோர்களின் இந்த வாக்குவாதத்தைத் தொடர்ந்து பள்ளி கல்வித்துறை அதிகாரிகளும், காவல்துறையினரும், உரிய நடவடிக்கையை விரைந்து எடுப்பதாக தெரிவித்தனர். அத்துடன், சிசிடிவி கேமரா பொருத்துவது, காவலாளியை நியமிப்பது உள்ளிட்ட உத்தரவாதத்தையும் அதிகாரிகள் வழங்கினர்.