இனி காலநிலையை ஈஸியா கணிக்கலாம்! டெல்லியை அடுத்து சென்னையிலும் 'மிஷன் மௌசம்'
டெல்லியை தொடர்ந்து சென்னை சத்யபாமா பல்கலைக்கழகத்தில் 'மிஷன் மௌசம்' திட்டத்தின் இரண்டாவது மையத்தை மத்திய அரசு தொடங்கியுள்ளது.
Published : October 14, 2025 at 7:55 PM IST
சென்னை: மேகவெடிப்பு போன்று திடீரென ஏற்படும் காலநிலை மாற்றங்களை கண்டறியும் விதமாக, 'மிஷன் மௌசம்' திட்டத்தை புவி அறிவியல் அமைச்சகத்தின் செயலாளர் எம்.ரவிச்சந்திரன் தொடங்கி வைத்தார்.
இந்தியாவில் அடிக்கடி மாறி வரும் காலநிலை நிலவரங்களை உணர்ந்து, அதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக மத்திய புவியியல் அமைச்சகத்தின் கீழ் 'மிஷன் மௌசம்' (Mission Mausam) என்ற திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. கடந்த 2024 செப்டம்பர் மாதம் இந்த திட்டத்திற்காக ரூ.2,000 கோடி நிதியை மத்திய அரசு ஒதுக்கீடு செய்தது.
இந்த நிலையில், சென்னை ஓஎம்ஆர் சாலை செம்மஞ்சேரியில் உள்ள சத்யபாமா நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகத்தில் 'மிஷன் மௌசம்' நகர பரிசோதனை மையம் இன்று திறக்கப்பட்டது. புவியியல் அறிவியல் அமைச்சகம் (MoES) மற்றும் புனேவின் இந்திய வெப்பமண்டல வானிலை ஆய்வு நிறுவனம் (IITM) ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன் நிறுவப்பட்டுள்ள இந்த மையம், நாட்டின் காலநிலை வளர்ச்சியிலும், வானிலை மற்றும் காலநிலை மாற்றங்களை இலக்கை நோக்கிய முன்னேற்றத்திலும் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாகும்.
இந்தியாவில் டெல்லிக்கு அடுத்தது சென்னையில் செயல்படும் இரண்டாவது 'மிஷன் மௌசம்' நகர பரிசோதனை மையத்தை மத்திய புவியியல் மற்றும் அறிவியல் அமைச்சகத்தின் செயலாளர் டாக்டர் எம்.ரவிச்சந்திரன் மற்றும் சத்யபாமா நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தர் மரிய ஜீனா ஜான்சன் ஆகியோர் ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தனர்.
இங்கு, சென்னையின் நகர வானிலை மற்றும் சூழலியல் மாறுபாடுகளை ஆராய்வதற்காக, Ceilometer, SODAR, Micro Rain Radar போன்ற உயர் தொழில்நுட்பக் கருவிகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. இவை மூவிணை காற்றோட்டம், மாசுகள், மேகங்கள் மற்றும் மழை மாறுபாடுகள் குறித்த உயர்தரத் தகவல்களை தொடர்ச்சியாக சேகரிக்கும்.
மேலும், நிகழ்ச்சியில் பழங்கால காலநிலையியல் ஆய்வகம் மற்றும் தகவல் காட்சியகங்களான ஜியோக்ரோனோஸ் (Geochronos), ஓஷீனா (Oceana) மற்றும் இனோவரியா (Inovaria) ஆகியவையும் திறக்கப்பட்டன. இம்மையம் நகர காலநிலை மாற்றங்களுக்கான அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளை ஒருங்கிணைத்து புதிய திறன் வளர்ப்பு, மாணவர் பயிற்சி மற்றும் இடைத்துறை ஆராய்ச்சி வாய்ப்புகளை உருவாக்க வழி வகுக்கும்.
நாட்டின் வானிலை கணிப்புத்திறனை மேம்படுத்தவும், காலநிலை மாற்றத்துக்கு எதிரான நாட்டின் நிலைத்தன்மையை வலுப்படுத்தவும் உதவும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, இந்நிகழ்ச்சியில், சத்தியபாமா கல்வி நிறுவனத்துடன் புனே IITM-யின் பல்வேறு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களும் கையெழுத்தாகின.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய புவியியல் மற்றும் அறிவியல் அமைச்சகத்தின் செயலாளர் எம்.ரவிச்சந்திரன், “சத்யபாமா பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து வானிலை மாற்றம் ஆய்வுக்கான அதிநவீன தொழில்நுட்ப மையத்தை மத்திய அரசு திறந்துள்ளது. இந்த அதிநவீன மையம் மேகங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், மேகங்கள் எவ்வளவு உயரத்தில் உள்ளன போன்றவற்றை ஆய்வு செய்யும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம், திடீரென ஏற்படும் மழை மற்றும் மேக வெடிப்புகளை கண்காணிக்கலாம். கடல் பகுதி அருகாமையில் இருப்பதால், ஆங்காங்கே மழை பெய்தும் சில இடங்களில் மழை பெய்யாமலும் இருப்பதற்கு காரணமான காலநிலை மாற்றங்கள் எதனால் நிகழ்கின்றன? என்பதையும் கண்காணிக்க முடியும்” என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், “கட்டடம் மற்றும் வாகனப் புகைகளால் ஏற்படும் காற்று மாசுபாடுகளால் ஒரு கிலோ மீட்டருக்கு மழை பெய்து, அடுத்த ஒரு கிலோ மீட்டருக்கு மழை பெய்யாமல் இருக்கும் சூழல் நிலவுகிறது. இதனைக் கண்காணிக்க வானிலை மையம் சார்பில் இதுவரை 20 கிலோ மீட்டர் தூரம் வரை கண்காணிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது பிரதமர் மோடியின் திட்டத்தின் கீழ் 'மிஷன் மௌசம்' (Mission MOES) என்ற அமைப்பு முதலாவதாக டெல்லியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து சென்னை சத்யபாமா பல்கலைக்கழகத்தில் இரண்டாவது மையத்தை தொடங்கியுள்ளனர்” என்றும் டாக்டர் எம்.ரவிச்சந்திரன் தெரிவித்தார்.