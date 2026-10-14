காணாமல் போன மகன் 16 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பெற்றோரிடம் ஒப்படைப்பு - தருமபுரி காவல்துறைக்கு பாராட்டு
தருமபுரி நகர காவல் உதவி ஆய்வாளர் தலைமையிலான காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 14, 2026 at 3:39 PM IST
தருமபுரி: காணாமல் போன மகனை 16 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பெற்றோரிடம் பத்திரமாக ஒப்படைத்ததற்காக தருமபுரி காவல்துறையினருக்கு பலரும் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
தருமபுரி காந்திநகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன். இவருக்கு இரண்டு மகன்கள் மற்றும் ஒரு மகள் இருந்துள்ளனர். கூலி வேலை செய்து வரும் ராஜேந்திரனின், தீபக் ராஜா என்ற மகன், தனது 15 வயதில் காணாமல் போனதாகக் கூறப்படுகிறது. சிறுவன் காணாமல் போனதைத் தொடர்ந்து அவரது குடும்பத்தினர் பல இடங்களில் சிறுவனை தேடி வந்துள்ளனர். இருப்பினும் பல ஆண்டுகளாக அவரைப் பற்றிய தகவல் கிடைக்காததால் குடும்பத்தினர் மிகுந்த வேதனையில் இருந்து வந்ததாகத் தெரிகிறது.
இந்நிலையில், மனவேதனையில் இருந்த ராஜேந்திரன், கடந்த ஆண்டு உடல் நலக்குறைவால் உயிரிழந்துள்ளார். அதன் பிறகு, காணாமல் போன தீபக் ராஜா 16 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் பனியன் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருவது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து தருமபுரி நகர காவல் உதவி ஆய்வாளர் சுந்தரமூர்த்தி தலைமையிலான காவல்துறையினர் தீபக் ராஜாவை கண்டுபிடித்து உரிய விசாரணை மற்றும் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தியதற்கு பிறகு அவரை பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனர். 15 வயதில் காணாமல் போன மகன் 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் கிடைத்ததால் அவரது தாய் மற்றும் குடும்பத்தினர் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
நீண்ட காலமாகப் பிரிந்திருந்த குடும்பத்தை மீண்டும் இணைத்த இந்தச் சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காணாமல் போனவர்களைக் கண்டறிந்து அவர்களது குடும்பத்தினருடன் மீண்டும் இணைப்பதில் காவல்துறையினரின் பங்கு முக்கியமானது என்பதை இந்தச் சம்பவம் எடுத்துக்காட்டுகிறது. பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், காணாமல் போன நபரைக் கண்டுபிடித்து பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்த தருமபுரி நகர காவல்துறையினரின் பணியை பொதுமக்கள் மற்றும் பெற்றோர் கண்ணீர் மல்க பாராட்டி வருகின்றனர்.