வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லையா? மீண்டும் சேர்ப்பது எப்படி?
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிகளுக்காக நவம்பர் 21, 22, 29 ஆகிய தேதிகளில், அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட உள்ளன.
Published : November 12, 2026 at 8:27 PM IST
- By எஸ். உசேன்
சென்னை: தமிழகத்தில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்ட நிலையில், இந்தப் பட்டியலில் பெயர் இல்லாதவர்கள், மீண்டும் வாக்காளர்களாக பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் புகைப்படத்துடன் கூடிய வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, மாநிலம் முழுவதும் மொத்தம் 5 கோடியே 77 லட்சத்து 46 ஆயிரத்து 618 வாக்காளர்கள் உள்ளதாக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்துள்ளார். இந்தப் பட்டியலை www.elections.tn.gov.in என்ற இணையதளத்திலும் பொதுமக்கள் பார்வையிடலாம்.
ஆண், பெண் வாக்காளர்கள் விவரம்
தமிழ்நாட்டில் தற்போது உள்ள 5,77,46,618 வாக்காளர்களில் 2,82,03,992 பேர் ஆண்கள், 2,95,34,734 பேர் பெண்கள், 7,892 பேர் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் ஆவர். இதில் ஆண் வாக்காளரை விட பெண் வாக்காளர்கள் 13,30,742 பேர் அதிகமாக உள்ளனர்.
இந்த நிலையில், மாவட்டவாரியாக வாக்காளர் பட்டியல் விவரம் வருமாறு:
|மாவட்டத்தின் பெயர்
ஆண்
வாக்காளர்கள்
பெண்
வாக்காளர்கள்
மூன்றாம்
பாலினத்தவர்கள்
|மொத்தம்
|1
|திருவள்ளூர்
|1582070
|1656610
|621
|3239301
|2
|சென்னை
|1404968
|1509040
|900
|2914908
|3
|காஞ்சிபுரம்
|591216
|629756
|208
|1221180
|4
|வேலூர்
|561407
|597901
|173
|1159481
|5
|கிருஷ்ணகிரி
|789115
|792773
|265
|1582153
|6
|தருமபுரி
|633136
|626223
|151
|1259510
|7
|திருவண்ணாமலை
|956160
|990840
|156
|1947156
|8
|விழுப்புரம்
|793042
|815736
|217
|1608995
|9
|சேலம்
|1388234
|1406753
|328
|2795315
|10
|நாமக்கல்
|643510
|685651
|215
|1329376
|11
|ஈரோடு
|851720
|917852
|198
|1769770
|12
|நீலகிரி
|264741
|290073
|26
|554840
|13
|கோயம்புத்தூர்
|1333590
|1434688
|542
|2768820
|14
|திண்டுக்கல்
|826163
|875548
|183
|1701894
|15
|கரூர்
|410866
|445244
|88
|856198
|16
|திருச்சிராப்பள்ளி
|1047048
|1113872
|318
|2161238
|17
|பெரம்பலூர்
|274749
|287353
|32
|562134
|18
|கடலூர்
|1005972
|1043524
|315
|2049811
|19
|நாகப்பட்டினம்
|262700
|272717
|31
|535448
|20
|திருவாரூர்
|487021
|508209
|49
|995279
|21
|தஞ்சாவூர்
|959976
|1020199
|159
|1980334
|22
|புதுக்கோட்டை
|649840
|669038
|70
|1318948
|23
|சிவகங்கை
|551131
|575323
|46
|1126500
|24
|மதுரை
|1229742
|1283703
|266
|2513711
|25
|தேனி
|508278
|538518
|176
|1046972
|26
|விருதுநகர்
|738705
|780644
|252
|1519601
|27
|ராமநாதபுரம்
|561335
|572143
|57
|1133535
|28
|தூத்துக்குடி
|680261
|715028
|206
|1395495
|29
|திருநெல்வேலி
|621170
|653646
|150
|1274966
|30
|கன்னியாகுமரி
|757813
|768930
|128
|1526871
|31
|அரியலூர்
|261933
|267566
|29
|529528
|32
|திருப்பூர்
|965087
|1036097
|252
|2001436
|33
|கள்ளக்குறிச்சி
|561404
|568921
|205
|1130530
|34
|தென்காசி
|625220
|655079
|176
|1280475
|35
|செங்கல்பட்டு
|1134941
|1191498
|383
|2326822
|36
|திருப்பத்தூர்
|457345
|471351
|157
|928853
|37
|ராணிப்பேட்டை
|467194
|490964
|113
|958271
|38
|மயிலாடுதுறை
|365189
|375723
|51
|740963
|மொத்தம்
|28203992
|29534734
|7892
|57746618
தமிழகத்தில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில், அதில் தங்களது பெயர் இடம்பெற்றுள்ளதா? என்பதை ஒவ்வொரு வாக்காளரும் சரி பார்த்துக் கொள்வது அவசியம். ஒருவேளை வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இடம்பெறவில்லை என்றால் புதிதாகப் பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
இதற்காக 6, 6A, 7 மற்றும் 8 ஆகிய படிவங்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
படிவம் 6: புதிதாக வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கவும்,
படிவம் 6A: வெளிநாடு வாழ் இந்தியக் குடிமக்கள் பெயர் சேர்க்கவும்,
படிவம் 7: வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து பெயரை நீக்கவும்,
படிவம் 8: முகவரி மாற்றம், விவரங்களில் திருத்தம், மாற்று வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெறுதல் உள்ளிட்ட தேவைகளுக்கும் பயன்படுத்த வேண்டும்.
தகுதியுடைய வாக்காளர் ஒருவரின் பெயர், வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெறவில்லை எனில், புதிதாகப் பெயர் சேர்ப்பதற்கான படிவம் 6-ஐ பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
படிவம் 6-ஐ பெறுவது எப்படி?
www.voterportal.eci.gov.in என்ற இணையதளம் அல்லது ECINET கைபேசி செயலி மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். நேரடியாக விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் தங்கள் பகுதி வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர் (BLO), வாக்காளர் பதிவு அலுவலர் அல்லது உதவி வாக்காளர் பதிவு அலுவலரிடம் படிவத்தைப் பெற்று சமர்ப்பிக்கலாம்.
பெயர் சேர்க்க தேவைப்படும் ஆவணங்கள்
விண்ணப்பத்துடன் வயது மற்றும் வசிப்பிட முகவரிக்கான சான்றுகளைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். வயதுச் சான்றாக பிறப்புச் சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, பான் அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், பிறந்த தேதி குறிப்பிடப்பட்ட 10-ஆம் வகுப்பு அல்லது 12-ஆம் வகுப்புச் சான்றிதழ், பாஸ்போர்ட் ஆகியவற்றில் ஒன்றைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
முகவரிச் சான்றாக ஆதார் அட்டை, இந்தியப் பாஸ்போர்ட், வங்கி அல்லது அஞ்சலகக் கணக்குப் புத்தகம், மின்சாரம் அல்லது குடிநீர் அல்லது எரிவாயு இணைப்புக்கான ரசீது, நில உரிமைப் பதிவுகள், பதிவு செய்யப்பட்ட வாடகை ஒப்பந்தம் அல்லது விற்பனைப் பத்திரம் ஆகியவற்றில் பொருத்தமான ஒன்றைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள்
வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்ட நவம்பர் 12 ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 11ஆம் தேதி வரை பெயர் சேர்த்தல், நீக்கம் மற்றும் திருத்தங்களுக்கான விண்ணப்பங்களை அளிக்கலாம். பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு டிசம்பர் 28 ஆம் தேதிக்குள் முடிவு எடுக்கப்படும். இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் 2027 ஜனவரி 4ஆம் தேதி வெளியிடப்படும்.
முகவரி மட்டும் மாறியிருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
ஒரு தொகுதியில் இருந்து மற்றொரு தொகுதிக்கு அல்லது அதே தொகுதிக்குள் வசிப்பிடத்தை மாற்றியிருந்தால், பெயர் அல்லது பிற விவரங்களில் திருத்தம் செய்ய வேண்டியிருந்தால், அல்லது மாற்று வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெற வேண்டியிருந்தால் படிவம் 8 மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெறும் நாட்கள்
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிகளுக்காக நவம்பர் 21, 22 மற்றும் 29 ஆகிய தேதிகளில், காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட உள்ளன. இந்த முகாம்களில் வாக்காளர்கள் தங்களது விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவத்துள்ளது.