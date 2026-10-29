நம்பிக்கை இழக்காத செஞ்சி சிறுமியின் தாயார்: பூ போட்டு பார்த்ததில் மகள் உயிருடன் இருப்பதாக வந்ததாக உருக்கம்
சிறுமி மாயமாகி 18 நாட்களை கடந்த பிறகும், சிறுமி ஹேமாவதியின் தந்தையும், தாயும் நம்பிக்கையை இழக்காமல் உள்ளனர்.
Published : October 29, 2026 at 7:54 PM IST
விழுப்புரம்: செஞ்சி சிறுமி மாயமாகி பல நாட்கள் ஆன நிலையில், தனது மகள் நிச்சயம் வருவாள் என்ற நம்பிக்கையில் அவரது தாயார் இருக்கிறார்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அருகே உள்ள ஆலம்பூண்டி கிராமத்தை சேர்ந்த வடிவேலு - பவானி தம்பதியின் இளைய மகள் ஹேமலதா. இவர் கடந்த 11-ம் தேதி இரவு, தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடி முடித்து விட்டு வீட்டில் படுத்து உறங்கியுள்ளார். மறுநாள் காலை அவர் வீட்டில் இருந்து மாயமானார்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த சிறுமியின் பெற்றோரும், உறவினர்களும் பல இடங்களில் தேடியும் சிறுமி கிடைக்கவில்லை. இதையடுத்து, சிறுமியின் பெற்றோர் கொடுத்த புகாரின்பேரில், மாவட்டக் காவல் துறை சார்பில் 4 டி.எஸ்.பி.க்கள் தலைமையில் 200-க்கும் மேற்பட்ட போலீசாரை கொண்ட 8 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. டிரோன்கள், மோப்ப நாய்கள் மற்றும் உள்ளூர் மக்களின் உதவியுடன் தேடுதல் வேட்டை தீவிரப்படுத்தப்பட்டது.
மேலும், அப்பகுதியைச் சேர்ந்த சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகள், சாமியார்கள், சந்தேகத்திற்குரிய நபர்கள் ஆகியோரிடமும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது.
இதனிடையே, போலீஸ் விசாரணையில் எந்தவித முன்னேற்றமும் இல்லை எனக் கூறி கிராம மக்கள் போராட்டமும் நடந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக, இந்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது. தற்போது சிபிசிஐடி போலீசார் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சிறுமியின் பெற்றோர்கள், உறவினர்களிடமும் சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகிறார்கள். சிறுமி மாயமாகி 18 நாட்களை கடந்துள்ள நிலையில், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த சிபிசிஐடி அதிகாரிகளும் அதிரடி விசாரணையில் இறங்கியுள்ளனர்.
இந்நிலையில், இத்தனை நாட்களை கடந்த பிறகும், சிறுமி ஹேமாவதியின் தந்தையும், தாயும் நம்பிக்கையை மகள் வந்து விடுவார் என்று நம்பிக்கையுடன் உள்ளார்கள்.
இது குறித்து சிறுமியின் தாயார் பவானியிடம் கேட்ட போது, சிவன் கோயிலில் தான் பூ போட்டு பார்த்ததாகவும், அதில் தங்கள் மகள் ஹேமாவதி உயிருடன் இருப்பதாக வந்ததாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், அவள் நிச்சயம் எங்களிடம் திரும்பி வருவாள் எனவும் அவர் கூறினார்.