கடையம் அருகே மாயமான 3 வயது சிறுமி ஆற்றில் சடலமாக மீட்பு
சிறுமி விளையாட சென்ற போது ஆற்றில் மூழ்கி உயிரிழந்தாரா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா? என போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : October 17, 2026 at 4:56 PM IST
தென்காசி: கடையம் அருகே வீட்டின் முன்பு விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுமி, ஆற்றில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தென்காசி மாவட்டம் கடையம் அருகே உள்ள ரவணசமுத்திரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ரசூல் மைதீன். இவரது மகள் அஹமது ஹாஜிரா (வயது 3). இந்நிலையில், நேற்று (அக். 16) மாலை வீட்டில் வெளியே விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுமி திடீரென மாயமாகியுள்ளார்.
அதனால், சிறுமியின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் பல்வேறு இடங்களில் தேடியுள்ளனர். எங்கு தேடியும் கிடைக்காததால், பதற்றமடைந்த பெற்றோர் உடனடியாக போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். தகவலறிந்து வந்த கடையம் காவல் துறையினர், சிறுமி காணாமல் போனது தொடர்பாக சிறுமியின் வீட்டிற்கு அருகில் இருந்தவர்களிடம் விசாரித்தனர்.
தொடர்ந்து சிறுமியின் வீட்டின் அருகேயுள்ள ராமநதி ஆற்றில் மூழ்கியிருக்கலாம் என சந்தேகம் அடைந்த போலீசார், ஆலங்குளம் தீயணைப்புத் துறையினருக்குத் தகவல் கொடுத்தனர். அதன் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்புத்துறை வீரர்கள் தென்காசி மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் அசோக்குமார் முன்னிலையில், ராமநதி ஆற்றில் தேடுதல் பணியில் இறங்கினர்.
நீண்ட நேர தேடுதலுக்குப் பிறகு, நள்ளிரவில் சிறுமியின் உடல் ஆற்றில் உயிரிழந்த நிலையில் மீட்கப்பட்டது. பின்னர், சிறுமியின் உடலை பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தென்காசி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், சிறுமி விளையாட சென்ற போது ஆற்றில் மூழ்கி உயிரிழந்தாரா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா? என தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.