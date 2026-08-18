ரூ. 38 லட்சம் கையாடல்: முன்னாள் நீதிமன்ற ஊழியருக்கு 37 ஆண்டுகள் சிறை
முறைகேடு சம்பவத்தில் தொடர்புடைய மேலும் இருவருக்கு 27 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
Published : August 18, 2026 at 11:59 AM IST
சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி சார்பு நீதிமன்றத்தில், நீதிமன்ற நிதி 38 லட்ச ரூபாய் கையாடல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் முன்னாள் நீதிமன்ற ஊழியருக்கு 37 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, கள்ளக்குறிச்சி முதன்மை சார்பு நீதிமன்ற நீதிபதி சுரேஷ்குமார், கடந்த 2012 முதல் 2014-ஆம் ஆண்டு வரை முடிக்கப்பட்ட வாகன விபத்து இழப்பீட்டு வழக்குகளின் பதிவேடுகளை ஆய்வு செய்தார். அப்போது சில சார்பு நீதிபதிகள் மற்றும் சிராஸ்தாரர்களின் கையெழுத்துகளில் சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும், அந்த பதிவேடுகளில் இருந்த வழக்கு எண்களுக்கும், இழப்பீட்டுத் தொகை பெற்ற நபர்களுக்கும் தொடர்பு இல்லாதது தெரியவந்தது. இதுதொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில், விழுப்புரம் சி.பி.சி.ஐ.டி. காவல்துறையினர் கடந்த 2021 டிசம்பர் 18-ஆம் தேதியன்று வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இந்த விசாரணையில், கள்ளக்குறிச்சி சார்பு நீதிமன்றத்தில் 2012 முதல் 2015-ஆம் ஆண்டு வரை சிராஸ்தாரரின் உதவியாளராக பணியாற்றிய அறிவுச்செல்வி என்பவர், முடிக்கப்பட்ட வாகன விபத்து இழப்பீட்டு வழக்குகளின் எண்களை முறைகேடாக பயன்படுத்தியது தெரியவந்தது.
அந்த வழக்குகளின் அடிப்படையில், நீதிமன்ற காசோலைகளில் சார்பு நீதிபதியின் கையெழுத்தை போலியாக பதிவு செய்ததும், நீதிமன்ற ஆவணங்களில் திருத்தம் செய்ததும், பின்னர் இழப்பீட்டுத் தொகையை தனது மகன் வரதராஜன் மற்றும் நண்பர் தமிழரசன் ஆகியோரின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றி நீதிமன்ற பணத்தை கையாடல் செய்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
முதலில் ரூ.28 லட்சம் கையாடல் செய்யப்பட்டதாக புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், சி.பி.சி.ஐ.டி. காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட விரிவான விசாரணையில் மேலும் ரூ.10 லட்சம் கையாடல் செய்யப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. இதனால், கையாடல் செய்யப்பட்ட மொத்த தொகை ரூ.38 லட்சம் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, முறைகேடு செய்யப்பட்ட நீதிமன்ற ஆவணங்கள் தடயவியல் ஆய்விற்கு உட்படுத்தப்பட்டன. அதன் மூலம், ஆவணங்களில் செய்யப்பட்ட திருத்தங்களும், போலி கையெழுத்துகளும் அறிவுச்செல்வியால் மேற்கொள்ளப்பட்டதுதான் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, இந்த வழக்கில் அறிவுச்செல்வி, வரதராஜன், தமிழரசன் மற்றும் செந்தில்குமார் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இதற்கான விசாரணையில் 61 சாட்சிகள் சேர்க்கப்பட்டதுடன், 133 ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. சி.பி.சி.ஐ.டி. காவல்துறையின் விசாரணை முடிந்து கடந்த 2024 ஜூலை 23 அன்று கள்ளக்குறிச்சி தலைமை குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. வழக்கு விசாரணையின் முடிவில், அறிவிச்செல்வி, வரதராஜன் மற்றும் தமிழரசன் ஆகியோர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டன.
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இதையடுத்து, அறிவுச்செல்விக்கு பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் தொடர்ச்சியான சிறைத் தண்டனையாக மொத்தம் 37 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், 30 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது. மேலும், வரதராஜன் மற்றும் தமிழரசன் ஆகியோருக்கு தலா 27 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், தலா 17 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட செந்தில்குமார் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்படாததால் அவர் விடுதலை செய்யப்பட்டார்.