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தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவன நிதியில் பல கோடி ரூபாய் முறைகேடு - ஆர்டிஐ மூலம் அம்பலமான அதிர்ச்சி தகவல்!

ஆண்டு தோறும் பட்டயக் கணக்கர்களால் தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில், இவ்வளவு பெரிய அளவிலான முறைகேடுகள் முன்கூட்டியே கண்டறியப்படாதது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (tncdw.org)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2026 at 9:00 AM IST

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By- இரா.சிவக்குமார்

தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் திட்ட செயல்பாடுகளில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளதாக அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதுவரை 150 வட்டாரங்களில் நடைபெற்ற தணிக்கையில் ரூ.125 கோடிக்கு மேல் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

பெண்களின் முன்னேற்றம்

பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காக கடந்த 1983-ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனம், தமிழ்நாடு அரசின் ஊரக வளர்ச்சி துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்நிறுவனத்திற்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் மூலம் ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ.1,600 கோடி அளவில் நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது. இந்த நிதி, மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு பயிற்சி, கடனுதவி, சுழல் நிதி, விவசாய உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இந்த நிதி, 38 மாவட்டங்களுக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டு, சுமார் 400 பகுதி அளவிலான வட்டாரங்கள் மற்றும் 12,500 கிராம ஊராட்சிகளுக்கு திட்டங்கள் சென்றடைகின்றன. திட்டங்கள் முறையாக செயல்படுத்தப்படுகிறதா? என்பதை கண்காணிக்க ஊரக வளர்ச்சித் துறையைச் சேர்ந்த இணை இயக்குநர் நிலையில் உள்ள அதிகாரிகள் திட்ட இயக்குநர்களாக நியமிக்கப்படுகின்றனர். இவர்களின் கீழ் பலர் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

சிறப்பு தணிக்கை

சில மாவட்டங்களில் திட்ட நிதி பயன்படுத்துவதில் முறைகேடுகள் தொடர்பாக புகார்கள் எழுந்த நிலையில், கடந்த மார்ச் மாதம் 400 வட்டாரங்களிலும் சிறப்பு தணிக்கை மேற்கொள்ள முடிவு செய்யப்பட்டது. கருவூல கணக்குத் துறை இணை இயக்குநர் தலைமையில் ஓய்வு பெற்ற அரசு அலுவலர்களை உள்ளடக்கிய குழு அமைக்கப்பட்டு, கடந்த 5 மாதங்களாக தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை சுமார் 150 வட்டாரங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தணிக்கையில், 2023–26 காலகட்டத்தில் மட்டும் ரூ.125 கோடிக்கு மேல் முறைகேடுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

மயிலாடுதுறையில் ரூ.10 கோடிக்கு மேல் முறைகேடு

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் ரூ.10 கோடிக்கும் அதிகமான தொகை, அங்கு பணிபுரிந்த ஒப்பந்த ஊழியர்களின் உறவினர்கள் பெயர்களில் சென்றுள்ளதாக தணிக்கையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து 8 வட்டார மேலாளர்கள் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டதுடன், அவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேபோல் திருவாரூர் மாவட்டத்திலும், அங்கு பணியாற்றிய ஊழியர்களின் உறவினர்களின் பெயர்களில் பல கோடி ரூபாய் மாற்றப்பட்டுள்ளது தணிக்கையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

திருவண்ணாமலையில் ரூ.80 கோடி முறைகேடு புகார்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் சுமார் ரூ.80 கோடி அளவிற்கு முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளதாக அப்போதைய திட்ட இயக்குநராக இருந்த தனபதி என்பவர் புகார் அளித்துள்ளார்.

ஆனால், முறைகேடு செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல், புகார் அளித்த திட்ட இயக்குநர் தனபதி, திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இருந்து திருவாரூர் மாவட்டத்திற்கு மாற்றப்பட்டதாகவும் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகிறது. இந்தக் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வ விசாரணை நடத்தி உண்மை நிலையை வெளிக்கொணர வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது.

வங்கிக் கடனிலும் முறைகேடு

தேனி, திருவண்ணாமலை, கடலூர், விழுப்புரம், தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் போலியான சுய உதவிக் குழுக்களின் பெயரில் வங்கிக் கடன்கள் பெறப்பட்டு வழங்கப்பட்டதாகவும், இதனால் அரசுடைமையாக்கப்பட்ட வங்கிகளுக்கு பல கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் புகார்கள் தெரிவிக்கின்றன.

உண்மையில் சுய உதவிக் குழுக்கள் செயல்பட்டனவா, கடன் தொகை யாருக்கு சென்றது? கடன் விண்ணப்பங்கள் மற்றும் வங்கி ஆவணங்கள் முறையாக சரிபார்க்கப்பட்டனவா? என்பதும் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டியுள்ளது.

விவசாய உபகரணங்கள் வாங்கியதிலும் சந்தேகம்

சுய உதவிக் குழுக்களின் வாழ்வாதார மேம்பாட்டிற்காக பல கோடி ரூபாய் மதிப்பில் விவசாய உபகரணங்கள் வாங்கப்பட்டதாகவும், சில உபகரணங்கள் வாங்கப்பட்ட சில நாட்களிலேயே பழுதடைந்து விட்டதாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது. தரமற்ற உபகரணங்களை வாங்க அனுமதி வழங்கிய அதிகாரிகள் மீதும் பொறுப்பு நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

பயிற்சி அளித்ததாக போலி பட்டியல்கள்

மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு பயிற்சி வழங்கியதாக போலியான பயனாளிகள் பட்டியல் மற்றும் செலவின ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு, பயிற்சி நடத்தாமலேயே பல கோடி ரூபாய் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தணிக்கையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

சில செலவினப் பட்டியல்களில் ஜிஎஸ்டி, டிடிஎஸ் பிடித்தம் செய்ய வேண்டிய தொகைகள், பிடித்தம் செய்யப்படாமல் போலியான பட்டியல்கள் மூலம் பணம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

போலியான சம்பள பட்டியல்கள்?

சில இடங்களில் பணியில் இல்லாத நபர்களின் பெயர்களில் சம்பள பட்டியல்கள் தயாரிக்கப்பட்டு, அந்தத் தொகை பிளாக் மேலாளர்கள் அல்லது அவர்களது உறவினர்களின் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் தணிக்கையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

தேனி ராமகிருஷ்ணன்
தேனி ராமகிருஷ்ணன் (ETV Bharat Tamilnadu)

தணிக்கையில் வசூலிக்கப்பட்ட தொகைகள்

கடந்த 5 மாதங்களில் முறைகேடுகளுடன் தொடர்புடையவர்களிடம் இருந்து, 1 கோடியே 43 லட்சத்து 52 ஆயிரத்து 335 ரூபாய் பிடித்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், செயல்படாத வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்து 3 கோடியே 60 லட்சத்து 61 ஆயிரத்து 180 ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் வங்கி சேமிப்புக் கணக்குகளில் கிடைக்கும் வட்டித்தொகை, அரசுக் கணக்கில் செலுத்தப்பட வேண்டிய நிலையில், 2025–26-ஆம் ஆண்டிற்கான வட்டித் தொகையாக 3 கோடியே 58 லட்சத்து 60 ஆயிரத்து 639 ரூபாய், தணிக்கையின் மூலம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

அலுவலகங்களில் இருந்த செலவின வவுச்சர்கள் மற்றும் பட்டியல்களை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொள்ளாமல், தணிக்கைக் குழுவினர் அவற்றை சம்பந்தப்பட்ட வங்கிகளுக்கு எடுத்துச் சென்று வங்கி கணக்குகளுடன் நேரடியாக ஒப்பிட்டு ஆய்வு செய்தனர்.

இதன் மூலமாக, ஆவணங்களில் காணப்பட்ட பயனாளிகளுக்கும் உண்மையில் பணம் சென்ற வங்கி கணக்குகளுக்கும் இடையே முரண்பாடுகள் இருந்தது கண்டறியப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுள்ளது.

உயர் அதிகாரிகளின் பங்கு குறித்து விசாரணை தேவை

இவ்வளவு பெரிய அளவில் நிதி முறைகேடுகள் நடைபெற்றிருந்தால், வட்டார அளவில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் மட்டுமே இதற்கு பொறுப்பாளர்களா? அல்லது அவர்களுக்கு மேல்நிலையில் உள்ள அதிகாரிகளின் கண்காணிப்பு குறைபாடு அல்லது உடந்தை இருந்ததா? என்பதும் விசாரிக்கப்பட வேண்டிய முக்கிய அம்சமாகும்.

ஆண்டு தோறும் பட்டயக் கணக்கர்களால் தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில், இவ்வளவு பெரிய அளவிலான முறைகேடுகள் முன்கூட்டியே கண்டறியப்படாதது குறித்தும் கேள்விகள் எழுகின்றன.

இதுவரை சுமார் 150 வட்டாரங்களில் மட்டுமே தணிக்கை நடைபெற்றுள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், மீதமுள்ள வட்டாரங்களிலும் இதேபோன்ற முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளனவா? என்பதை கண்டறிய முழுமையான தணிக்கை நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

குறிப்பாக, உண்மையான சுய உதவிக் குழுக்கள் மற்றும் பயனாளிகளுக்கு சென்றடைய வேண்டிய அரசு நிதி, பணியாளர்கள் அல்லது அவர்களது உறவினர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதா? என்பதையும் வங்கி பரிவர்த்தனை அடிப்படையில் சரிபார்க்க வேண்டியுள்ளது.

ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் விசாரணை நடத்த கோரிக்கை

இந்த விவகாரத்தில் தணிக்கைக் குழுவின் அறிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டு மட்டும் நடவடிக்கை எடுப்பதை விட, முழுமையான மற்றும் சுயாதீன விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் விசாரணைக் குழு அமைத்து, மாவட்ட வாரியாக நிதி ஒதுக்கீடு, செலவினம், வங்கி பரிவர்த்தனைகள், பயனாளிகள் பட்டியல், கொள்முதல் ஆவணங்கள், பயிற்சி செலவுகள், சம்பளப் பட்டியல்கள் மற்றும் அதிகாரிகளின் ஒப்புதல்கள் ஆகிய அனைத்தையும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

முறைகேடு நிரூபிக்கப்பட்டால் சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் இருந்து பணத்தை முழுமையாக மீட்பதுடன், அரசு நிதியை மோசடி செய்ததாக உறுதி செய்யப்படும் நபர்களின் சொத்துகளையும் சட்டப்படி பறிமுதல் செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் முன்வைக்கப்படுகிறது.

லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை விசாரணை கோரிக்கை

பல மாவட்டங்களில் நடந்துள்ள இந்த நிதி முறைகேடு தொடர்பாக தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக, பல ஆண்டுகளாக தணிக்கை செய்யப்பட்டும் முறைகேடுகள் கண்டறியப்படாதது ஏன்? போலியான பயனாளிகள் பட்டியலுக்கு யார் ஒப்புதல் அளித்தனர்? வங்கிக் கடன்களை யார் பரிந்துரைத்தனர்? விவசாய உபகரணங்கள் கொள்முதலுக்கு யார் அனுமதி வழங்கினர்? பயிற்சி நடத்தப்படாமலேயே பணம் எவ்வாறு வழங்கப்பட்டது? போலியான சம்பளப் பட்டியல்களுக்கு யார் கையெழுத்திட்டது? என்பன உள்ளிட்ட அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விடை காணப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது

முறைகேட்டை வெளிக்கொணர்ந்த ஆர்டிஐ ஆர்வலர்

இந்த முறைகேடுகளை வெளிக்கொண்டு வந்த தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட ஆர்வலர் தேனி ராமகிருஷ்ணன் கூறுகையில், 'மயிலாடுதுறையில் வழக்குப் பதிவு செய்தது போல் அனைத்து மாவட்டத்திலும் முறைகேடு செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும்.

தமிழ்நாட்டில் 40 சதவீத தணிக்கை மட்டுமே முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதிலேயே இத்தனை கோடி ஊழல் எனில் மீதமுள்ள 60 சதவீத தணிக்கையில் எவ்வளவு கோடி ஊழல் என்று தெரியவில்லை.

மேலும், 3 ஆண்டுகளிலேயே இத்தனை கோடி ஊழல் எனில், 2000-ஆம் ஆண்டில் இருந்து தணிக்கை செய்தால் எத்தனை கோடி முறைகேடு வெளிச்சத்துக்கு வருமோ என்று கருதப்படுகிறது.

தற்போது செய்து வரும் தணிக்கை அலுவலர்களே அனைத்து மாவட்டத்திலும் தணிக்கை செய்யப்பட வேண்டும். அவர்களுக்கு தணிக்கையின்போது உரிய பாதுகாப்பும் வழங்க வேண்டும். முறைகேடு செய்த ஒப்பந்த பணியாளர்களை பணிநீக்கம் செய்துவிட்டு, தகுதியான பல இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என அரசுக்கு கோரிக்கை விடுக்கிறேன்.

மக்களின் பணத்தை எடுத்தவர்களை சும்மா விடக் கூடாது. மாற்றுத் திறனாளின் பணத்தை கூட மனசாட்சி இல்லாமல் முறைகேடு செய்த அலுவலர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.

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