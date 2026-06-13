இரண்டு தலைகளுடன் பிறந்த அதிசய கன்றுக்குட்டி; ஆர்வமுடம் பார்த்து செல்லும் பொதுமக்கள்
இரண்டு தலைகளுடன் பிறந்த அதிசய கன்றுக்குட்டியை மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து பார்த்து செல்கின்றனர்.
Published : June 13, 2026 at 4:15 PM IST
திண்டுக்கல்: வேடசந்தூர் அருகே இரண்டு தலைகள் ஒட்டிய நிலையில் பிறந்த அதிசய கன்றுக்குட்டியை பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் பார்த்து வருகின்றனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் தாலுகா, வடமதுரை அருகே உள்ள மோளப்பாடியூரை சேர்ந்தவர் வேல்முருகன். விவசாயியான இவர், வீட்டில் பசு மாடுகளை வளர்த்து வருகிறார். இந்த நிலையில் வேல்முருகன் வளர்த்த பசு ஒன்று சினையாக இருந்தது. நேற்று (ஜூன் 12) அந்த பசு கன்று ஈன்றக் கூடிய சூழலில், நீண்ட நேரம் ஆகியும் பிரசவிக்க முடியாமல் தவித்துள்ளது.
அதனால், வேல்முருகன் நடமாடும் கால்நடை மருத்துவ சேவை ஊர்தி எண் 1962-க்கு தகவல் தெரிவித்தார். தகவலறிந்த கால்நடை பராமரிப்புத் துறை உதவி இயக்குநர் மருத்துவர் முனியாண்டி, கால்நடை மருத்துவர் பாலமுருகன் உள்ளிட்ட மருத்துவ குழுவினர் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர்.
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பின்னர், கன்று ஈன்ற முடியாமல் போராடிய அந்த பசுவுக்கு கால்நடை மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்து, பிரசவம் பார்த்தனர். அப்போது இரண்டு தலைகள் ஒட்டிய நிலையில், அதிசய கிடாய் (ஆண்) கன்று பிறந்தது. இந்த தகவல் அருகில் உள்ள கிராமங்களுக்கு காட்டுத்தீ போல் பரவியதால், பொதுமக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து அதிசய கன்றுக்குட்டியை பார்த்துச் சென்றனர்.
இரண்டு தலைகளுடன் பிறந்த கன்றுக் குட்டியால் தன்னிச்சையாக பால் குடிக்க முடியாததால், வேல்முருகன் குடும்பத்தினர் பாலை கலந்து பாட்டிலில் கொடுத்து வருகின்றனர்.