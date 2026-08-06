வேளாண் பட்ஜெட்டிற்கு மைனஸ் பூஜ்ஜியம் மதிப்பெண் - எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம்
தமிழ்நாடு அரசின் வேளாண் பட்ஜெட் ஏமாற்றமளிப்பதாக உள்ளது என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 6, 2026 at 3:56 PM IST
சென்னை: வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கைக்கு மைனஸ் பூஜ்ஜியம் மதிப்பெண் தான் தர முடியும் என்று அ.தி.மு.க. பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு அரசின் 2026-27ஆம் ஆண்டிற்கான வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையை அமைச்சர் ஆர்.வினோத் இன்று (ஆகஸ்ட் 06) சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார்.
வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கலுக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, "புதிய அரசு தாக்கல் செய்த வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையில் புதிய திட்டங்கள் எதுவும் இடம்பெறவில்லை. ஏற்கெனவே பல்வேறு துறைகளில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களையே மீண்டும் தொகுத்து அறிவித்துள்ளனர்.
கரும்பு ஒரு டன்னிற்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலையாக ரூ.4,500 வழங்கப்படும் என்ற தேர்தல் வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்படவில்லை. உழவர் உரிமை அட்டையின் மூலம் ஆண்டிற்கு ரூ.10,000 வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பும் பட்ஜெட்டில் இடம்பெறவில்லை. அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் செயல்படுத்தப்பட்ட குடிமராமத்து பணிகளை பெயர் மாற்றி தற்போதைய அரசு அறிவித்துள்ளது.
அப்போது மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளால் நீர்நிலைகள் பயன்பெற்றுள்ளன. பொதுவாக, வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கைக்கு பிறகு நடைபெறும் மானியக் கோரிக்கை விவாதத்தில் அமைச்சர்கள் அறிவிக்கும் திட்டங்களையே, இந்த முறை வேளாண் பட்ஜெட்டுடன் இணைத்து அறிவித்துள்ளனர்.
மேலும், காவிரி - மேகதாது விவகாரம் குறித்து எந்த அறிவிப்பும் இல்லை. தேர்தல் வாக்குறுதிகளை தமிழ்நாடு அரசு நிறைவேற்றவில்லை. அதிமுக ஆட்சியில் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம், பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி, கொரோனா கால விவசாய நலத்திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
இந்த வேளாண் பட்ஜெட்டிற்கு மதிப்பெண் அளிக்க வேண்டும் என்றால், நேற்றைய தினம் பொது நிதிநிலை அறிக்கைக்கு பூஜ்ஜியம் மதிப்பெண் வழங்கினேன். இந்த வேளாண் பட்ஜெட்டிற்கு மைனஸ் பூஜ்ஜியம் தான் தரவேண்டும்," என்று இபிஎஸ் விமர்சித்துள்ளார்.
மேலும், "நெல் சேமிப்புக்கான நிரந்தர கிடங்குகள் அமைக்கப்படுவதற்கு பதிலாக தார்பாய்களை இந்த புதிய அரசு வழங்குகிறது. விவசாயிகளின் தேவைக்கேற்ப உரிய கட்டமைப்புகளை அரசு உருவாக்க வேண்டும். காவிரி விவகாரத்தில், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தலைமையிலும், நான் முதலமைச்சராக இருந்தபோதும் சட்டப் போராட்டம் நடத்தி தமிழ்நாட்டிற்கான உரிய தீர்ப்பை பெற்றோம்.
ஆனால், தற்போது உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய உரிய நீரை பெற தமிழ்நாடு அரசு போதிய முயற்சிகளை எடுக்கவில்லை. தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் செயல்பாடுகள் மக்களின் நலன் சார்ந்த விஷயமாகவே இருக்க வேண்டும்” என்று எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
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தொடர்ந்து பேசிய அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, “கடந்த திமுக ஆட்சியில் விஞ்ஞானரீதியாக வார்த்தை அலங்காரம் கொண்டு மக்களை எப்படி ஏமாற்றினார்களோ, அதேபோல், தற்போதைய தமிழக வெற்றிக் கழக அரசும் விவசாயிகளை ஏமாற்றி உள்ளது. தேர்தலுக்கு முன்பு விவசாயிகளுக்கான பயிர் கடன் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படும் எனக் கூறிவிட்டு தற்போது அதனை செய்ய இந்த அரசு மறுக்கிறது.
நடைபெறும் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரின் பதிலுரையின்போது, பயிர் கடன் தொடர்பாக உரிய விளக்கம் அளிக்கப்படவில்லை என்றால் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தமிழ்நாடு முழுவதும் போராட்டத்தை அறிவிப்பார்” என்று கூறினார்.