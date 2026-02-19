புதிய கூட்டுக் குடிநீர் திட்ட தாமதத்திற்கு மத்திய அரசு தான் காரணம் - அமைச்சர் கே.என். நேரு குற்றச்சாட்டு
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 55 பேரூராட்சிகளில் பேருந்து நிலையங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் கே.என்.நேரு சட்டப் பேரவையில் தெரிவித்தார்.
Published : February 19, 2026 at 1:25 PM IST
சென்னை: புதிய கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் கால தாமதம் ஏற்பட்டதற்கு மத்திய அரசு தான் காரணம் என அமைச்சர் கே.என். நேரு குற்றம்சாட்டினார்.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் இன்றைய கேள்வி நேரத்தில் பேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜிவாஹிருல்லா, பாபநாசம் தொகுதி சுவாமிமலை பேரூராட்சியில் பேருந்து நிலையம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா? என்று கேள்வி எழுப்பினார். இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் கே.என். நேரு, ”பேருந்து நிலையம் அமைக்க சுவாமிமலை பேரூராட்சிக்கு சொந்தமாக இடம் இல்லை. நீதிமன்ற உத்தரவு காரணமாக கோயில் நிலத்தை கிரயம் பெறவும் இயலவில்லை.
எனவே தற்போது பேருந்து நிலையம் அமைக்க வழிவகை இல்லை. எதிர்காலத்தில் தக்க இடம் கிடைத்தால் கோரிக்கை பரிசீலிக்கப்படும். தனியாரிடம் கூட அங்கு பேருந்து நிலையம் அமைக்கும் அளவு இடம் இல்லை. இப்போது புதிதாக புறவழிச்சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே அதனையொட்டி தனியார் இடம் இருக்கிறதா? என பார்வையிட்டு, அங்கு பேருந்து நிலையம் அமைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கிறோம்.
அது இயலவில்லை என்றால், இந்து சமய அறநிலையத் துறை இடத்தை மாத வாடகை அடிப்படையில் குத்தகைக்கு வாங்கி, பேருந்து நிலையம் அமைக்க முடியுமா? என பார்க்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் உள்ள 479 பேரூராட்சிகளில், 198 பேரூராட்சிகளில் தான் பேருந்து நிலையங்கள் உள்ளன. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 55 பேரூராட்சிகளில் பேருந்து நிலையங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன” என்று பதிலளித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய ஜவாஹிருல்லா, அய்யம்பேட்டை பேரூராட்சியில் பேருந்து நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என கேள்வி எழுப்பினார். இதற்கு பதில் அளித்த அமைச்சர் நேரு, “அரசுக்கு சொந்தமான இடம் இருந்தால், ஆட்சியர் மூலம் பெற்று பேருந்து நிலையம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பேருந்து நிலையம் அமைக்க நிதி பிரச்சனை இல்லை, நிலம் தான் பிரச்சனையாக உள்ளது என்றார்.
மேலும், ஒகேனக்கல் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களுக்கு பெரியளவில் பயன் தரவில்லை என்றும், புதிய கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் எப்போது செயல்பாட்டுக்கு வரும்? என சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜி.கே. மணி கேள்வி எழுப்பினார். இதற்கு பதிலளித்த நகராட்சி நிர்வாக துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு, ”தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட மக்களுக்கு பயன்படும் வகையில் ஜப்பான் வங்கி நிதியுதவியுடன் 8900 கோடி ரூபாயில் புதிய கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் நிறைவேற்றப்பட உள்ளது. தற்போது பணி தாமதத்திற்கு மத்திய அரசு தான் காரணம்.
|இதையும் படிங்க: தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில் திடீர் 'ட்விஸ்ட்' - முதன்முறையாக திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக!
ஏனென்றால் ஜல் ஜீவன் திட்டத்தில் மத்திய அரசின் பங்குத்தொகை 18 திட்டங்களுக்கு விடுவிக்கப்படவில்லை. அதற்கான 5500 கோடி ரூபாய் நிதியை தமிழ்நாடு அரசே வழங்கியுள்ளது. ஆனால் அதை பயன்படுத்த முடியவில்லை. மேலும் மத்திய அரசு ஜல்ஜீவன் திட்டத்திற்கான நிதியை நிறுத்தி வைத்துள்ளது. இதன் காரணமாக மத்திய அரசு அனுமதி கிடைத்தவுடன் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் நிறைவேற்றப்படும். இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் தான் ஜல்ஜீவன் திட்டம் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது” என பதில் அளித்தார்.