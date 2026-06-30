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மூன்று சிறுமிகளை சீரழித்தவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட தூக்குத் தண்டனையை உறுதிசெய்தது உயர்நீதிமன்றம்

இதுபோன்ற குற்றத்திற்கு இரக்கம் காட்டுவது தவறான முன்னுதாரணம் ஆகிவிடும். குழந்தைகளின் உணர்வுகளை மலிவாகக் கருதி, குற்றவாளி சிறையில் மீதி காலத்தை கழிப்பதை இந்த நீதிமன்றம் விரும்பவில்லை.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 11:05 PM IST

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மதுரை: நெல்லை மேலப்பாளையத்தில் 3 சிறுமிகளை மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்த ஆனந்த சேகருக்கு விதிக்கப்பட்ட தூக்கு தண்டனை உறுதி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

நெல்லை மேலப்பாளையத்தில் 3 சிறுமிகளை ஒரே நேரத்தில் மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக, பாளையங்கோட்டை காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து ஆனந்தசேகர் என்பவரை கைது செய்திருந்தனர்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நெல்லை மாவட்ட போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம், ஆனந்த சேகருக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்து உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவை உறுதி செய்யக்கோரி தமிழக அரசு தரப்பில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதிகள் ஆனந்த் வெங்கடேஷ், கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு, வழக்கை தீர்ப்புக்காக ஒத்தி வைத்திருந்த நிலையில் இன்று உத்தரவை வெளியிட்டனர்.

அதில், "சமூகத்தின் அளவீடு, பாதிக்கப்படக்கூடிய நிலையில் இருப்பவர்களை பாதுகாப்பதில் தான் உள்ளது. இந்த வழக்கை பொறுத்தவரை குற்றவாளி உடலுக்கு எதிராக மட்டுமல்ல, மூன்று ஆன்மாக்களுக்கு எதிராக திட்டமிட்டு வன்முறையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.

கொலை செய்துவிடுவதாக மிரட்டி, இந்த கொடூரத்தை செய்துள்ளார். இதுபோன்ற குற்றத்திற்கு இரக்கம் காட்டுவது தவறான முன்னுதாரணம் ஆகிவிடும். குழந்தைகளின் உணர்வுகளை மலிவாகக் கருதி, குற்றவாளி சிறையில் மீதி காலத்தை கழிப்பதை இந்த நீதிமன்றம் விரும்பவில்லை.

குழந்தைகளை பாதுகாப்பதில் சட்டம் முதுகெலும்பாகவே செயல்படும். இந்த உத்தரவு ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.இது நீதி வழங்கும் மற்றும் சமூகத்தின் ஒழுக்கத்தை மீட்டெடுக்கும் முயற்சி. ஆகவே இந்த வழக்கில் குற்றவாளிக்கு விதிக்கப்பட்ட தூக்கு தண்டனை உறுதி செய்யப்படுகிறது" என்று உத்தரவிட்டு நீதிபதிகள், நீதிமன்ற பதிவாளர் உத்தரவு உள்ளிட்ட அனைத்து ஆவணங்களிலிருந்தும் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் அடையாளத்தை எடுக்க அறிவுறுத்த உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.

TAGGED:

MHC MADURAI BENCH
தூக்குத் தண்டனை
சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை
SEXUAL HARASSMENT CASE

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