சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை - விஏஓவுக்கு தர்ம அடி கொடுத்த மக்கள்

பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களைத் தடுக்கும் பொருட்டு தமிழ்நாடு அரசு, சிங்கப்பெண் அதிரடி படையை அமைத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அம்மாப்பேட்டை காவல் நிலையம்
Published : May 23, 2026 at 3:48 PM IST

சேலம்: சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லைக் கொடுத்த விஏஓவை பொதுமக்கள் சுற்றி வளைத்துப் பிடித்து தர்ம அடி கொடுத்து காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சேலம் மாநகரம், குமரகிரி பைபாஸ் பகுதியைச் சேர்ந்த 17 வயது சிறுமி, தற்போது 12- ஆம் வகுப்பு முடித்துவிட்டு வீட்டில் உள்ளார். இந்த நிலையில், நேற்றிரவு 08.00 மணியளவில் தனது உடல்நலம் சரியில்லாத தாய்க்கு மாத்திரை வாங்குவதற்காக சேலம்- சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையையொட்டி உள்ள உடையாப்பட்டியில் உள்ள தனியார் மருந்துக் கடைக்கு செல்வதற்காக சிறுமி நெடுஞ்சாலையைக் கடந்து சென்றுள்ளார்.

அப்போது அவ்வழியே இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த சேலம் மாவட்டம், பெரிய கிருஷ்ணாபுரத்தைச் சேர்ந்த கிராம நிர்வாக அதிகாரி பாலகிருஷ்ணன் என்பவர் சிறுமியைப் பார்த்து இப்படியா சாலையை கடந்து செல்வது என்று மாணவியிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதுடன் பாலியல் தொல்லையும் கொடுத்துள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த சிறுமி கூச்சலிட்டுள்ளார்.

இதையடுத்து சாலையில் இருந்தவர்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் சிறுமியிடம் விசாரித்துள்ளனர். அப்போது அந்த சிறுமி, பாலகிருஷ்ணன் தன்னை ஆபாச வார்த்தைகளால் திட்டி பாலியல் தொல்லைக் கொடுத்துள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து, ஆக்ரோஷம் அடைந்த பொதுமக்கள், பாலகிருஷ்ணனைச் சுற்றி வளைத்துப் பிடித்து சரமாரியாகத் தாக்கி தர்ம அடி கொடுத்துள்ளனர்.

விஏஓ மருத்துவமனையில் அனுமதி

அத்துடன், அம்மாப்பேட்டை காவல்நிலையத்தில் பாலகிருஷ்ணனை ஒப்படைத்தனர். இதையடுத்து பாலகிருஷ்ணனை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். பொதுமக்களின் தாக்குதலால் காயமடைந்த அவரை சேலம் அரசு மோகன் குமாரமங்கலம் மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். இது குறித்து அம்மாப்பேட்டை அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர் போக்சோ பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சிகிச்சை முடிந்த பிறகு பாலகிருஷ்ணன் சட்டப்படி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தி சிறையில் அடைக்கப்படுவார் என்று மகளிர் காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். அரசு அதிகாரி ஒருவரே சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த சம்பவம், சேலம் மாநகர மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கைது செய்யப்பட்ட விஏஓ மீது துறை ரீதியிலான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களைத் தடுக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், சிங்கப்பெண் படையை அமைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

