மதுராந்தகம் சிறுமி கூட்டுப்பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: பொதுநல மனு தாக்கல் செய்ய நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல்

சிறுமிக்கு நேர்ந்த கொடுமை குறித்து கேட்டறிந்த மருத்துவர்கள், மேல்மருவத்துார் அனைத்து மகளிர் காவல்துறைக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.

கோப்புப் படம்
சென்னை: மதுராந்தகம் அருகே 14 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டது தொடர்பாக பொது நல வழக்கு தொடர சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகம் பகுதியைச் சேர்ந்த 17 வயது சிறுவன், தன் தோழிகளான தாம்பரம் பகுதியைச் சேர்ந்த 9ஆம் வகுப்பு படிக்கும் 14 வயது சிறுமி, அவரது தோழியான 16 வயது சிறுமி ஆகியோருடன், நேற்று முன்தினம் சென்னை மெரினா கடற்கரைக்கு சுற்றுலா வந்துள்ளார்.

பின்னர் இரவு, தோழியின் வீட்டில் தங்கி விடுவதாக 14 வயது சிறுமி அவரது பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு, அந்த சிறுவன் இரு சிறுமிகளையும் அழைத்துக் கொண்டு தனது சொந்த ஊரான மதுராந்தகம் அருகே உள்ள கீழக்காண்டை கிராமம் நோக்கி மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றுள்ளார். அப்போது, மதுராந்தகம் அடுத்த தேவத்துார் பகுதியில் இருந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் இருவர், அந்தச் சிறுவனின் இருசக்கர வாகனத்தை பின்தொடர்ந்து சென்றுள்ளனர்.

இதை அறிந்த அந்தசிறுவன், இருசக்கர வாகனத்தை வேகமாக ஓட்டிச் சென்றுள்ளார். அத்திவாக்கம் காட்டுப் பகுதி அருகே செல்லும்போது, சிறுவனின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த வாகனம் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்துள்ளது. அப்போது, பின் தொடர்ந்து வந்த நபர்கள் இருவரும், சிறுவன் மற்றும் 16 வயது சிறுமியை துரத்தி விட்டு, 14 வயது சிறுமியை அத்திவாக்கம் ஏரி பகுதிக்கு துாக்கி சென்று, கூட்டுப் பாலியல் வன்புணர்வு செய்துள்ளனர்.

பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளான சிறுமி, சிலரது உதவியால் பவுஞ்சூரில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு சென்றுள்ளார். அங்கிருந்து, மேல் சிகிச்சைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார். சிறுமிக்கு நேர்ந்த கொடுமை குறித்து கேட்டறிந்த மருத்துவர்கள், மேல்மருவத்துார் அனைத்து மகளிர் காவல்துறைக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.

தகவலின் அடிப்படையில், இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இச்சம்பவத்தில் ஒருவரை பிடித்துள்ள காவல்துறை, தனிப்படை அமைத்து மற்ற குற்றவாளிகளை தேடி வருகின்றது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி அருள் முருகன் அமர்வில் வழக்கறிஞர் சூரியபிரகாஷம் முறையீடு செய்தார். அதில், "தமிழ்நாட்டில் நாளுக்கு நாள் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. கிருஷ்ணகிரியில் 2 வயது குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனால் நீதிமன்றமே தாமாக முன்வந்து வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்து உத்தரவிட வேண்டும்" எனக் கோரியிருந்தார்.

அப்போது நீதிபதிகள், "ஏன் இந்த பொதுநல வழக்காக தாக்கல் செய்யவில்லை? பிறகு எப்படி நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து வழக்கை விசாரணைக்கு எடுக்க முடியும்?" என வினவினர். அப்போது, எப்.ஐ.ஆர் இல்லாததால் வழக்கு தொடரவில்லை என வழக்கறிஞர் சூரியபிரகாசம் தெரிவித்தார். இதையடுத்து, "என்ன ஆவணங்கள் உள்ளதோ? அதனடிப்படையில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்தால், நீதிமன்றம் அதை வழக்காக எடுத்து விசாரிக்கும்" என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

