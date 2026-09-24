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சிறுமி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் 2 பேருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை- போக்சோ நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

சிறுமியின் எதிர்கால நலன் கருதி அவருக்கு 7 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2026 at 11:41 PM IST

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தேனி: சிறுமியை கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில், இரண்டு பேருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனையும், 30 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனையும் விதித்து தேனி போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் ராஜபெருமாள் (வயது 35), அய்யாசாமி (வயது 53). இவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து 13 வயது சிறுமியை கூட்டு பாலியல் செய்ததாக சிறுமியின் பெற்றோர் காவல் நிலையத்தில் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு புகார் கொடுத்தனர். அந்த புகாரின் அடிப்படையில் இருவர் மீதும் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கு விசாரணை, தேனி மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் உள்ள போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. வழக்கு விசாரணை முடிவடைந்து, 2 பேரும் குற்றவாளிகள் என தீர்மானிக்கப்பட்டு, இருவருக்கும் தண்டனை அறிவிக்கப்பட்டது.

அதன்படி, குற்றவாளிகள் இருவருக்கும் இரட்டை ஆயுள் தண்டனையும், தலா 20,000 ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது. அபராத தொகையை செலுத்த தவறினால் 3 மாதம் சிறை தண்டனையும், சிறுமிகள் பாதுகாப்புச் சட்டம் 6-ன் கீழ் 20 தலா ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனையுடன் தலா 10,000 ரூபாய் அபராதமும், சிறுமிக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த குற்றத்திற்காக தலா 10 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனையுடன் தலா 5 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி திருமதி எழில் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளார்.

சிறுமியின் எதிர்கால நலன் கருதி அவருக்கு 7 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார். இதனை அடுத்து குற்றவாளிகளை சிறையில் அடைப்பதற்காக போலீசார் அவர்களை அழைத்துச் சென்றனர்.

TAGGED:

MINOR GIRL GANG RAPE CASE
DOUBLE LIFE IMPRISONMENT
POCSO COURT
சிறுமி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை
JUSTICE FOR MINOR GIRL

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