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சிறுமி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: சென்னைக்கு மாற்றி நீதிமன்றம் உத்தரவு

தனது மகள் சென்னையில் படித்து வருவதால், வழக்கை சென்னைக்கு மாற்றம் செய்தால் படிப்புக்கு இடையூறு ஏற்படாது என்றும், சிரமம் இல்லாமல் நீதிமன்றத்தில் சாட்சி அளிக்க அவருக்கு வசதியாக இருக்கும் எனவும் அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 24, 2026 at 9:11 PM IST

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சென்னை: செங்கல்பட்டு சிறுமி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட வழக்கை, சென்னைக்கு மாற்றி உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தை சேர்ந்த தனியார் நிறுவன ஊழியரின் 13 வயது மகளை, கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு அண்டை வீட்டு சிறுவன் உள்ளிட்டோர் சேர்ந்து கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்தனர். இதுதொடர்பான புகாரின் பேரில், 6 சிறுவர்கள் உள்ளிட்ட 15 பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.

மற்றவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில், 6 சிறுவர்கள் சிறார் சீர்த்திருத்தப் பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்டனர்.

இந்த சிறுவர்கள் மீதான வழக்கு, செங்கல்பட்டில் உள்ள சிறார் நீதிமன்றத்திலும், மற்ற 9 பேர் மீதான வழக்கு செங்கல்பட்டு மாவட்ட போக்சோ வழக்குக்களுக்கான நீதிமன்றத்திலும் விசாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

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இதனிடையே, செங்கல்பட்டு சிறார் நீதிமன்றத்தில் நடைபெறும் வழக்கின் விசாரணையை சென்னைக்கு மாற்ற வேண்டும் என சிறுமியின் தந்தை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அண்மையில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.

தனது மகள் சென்னையில் படித்து வரும் நிலையில், வழக்கை சென்னைக்கு மாற்றம் செய்தால் அவரது படிப்புக்கு இடையூறு ஏற்படாது என்றும், சிரமம் இல்லாமல் நீதிமன்றத்தில் சாட்சி அளிக்க அவருக்கு வசதியாக இருக்கும் எனவும் அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த மனுவானது, நீதிபதி எம்.நிர்மல்குமார் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தந்தை முன்வைத்த கோரிக்கையை ஏற்று, 6 சிறார்களுக்கு எதிராக செங்கல்பட்டு சிறார் நீதிமன்றத்தில் உள்ள வழக்கையும், மற்ற ஒன்பது பேருக்கு எதிராக செங்கல்பட்டு போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் உள்ள வழக்கையும் சென்னைக்கு மாற்றம் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
MADRAS HIGHCOURT
செங்கல்பட்டு
MINOR GIRL SEXUAL ABUSE

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