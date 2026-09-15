கொலையில் முடிந்த விநாயகர் ஊர்வல தகராறு - சென்னையில் நள்ளிரவில் நேர்ந்த சோகம்
ஊர்வலம் தெரு முழுவதுமாக கொண்டு வரப்படாததால் தகராறு ஏற்பட்ட சூழலில் இந்த கொலைச் சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
Published : September 15, 2026 at 4:51 PM IST
சென்னை: ராமாபுரத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தின்போது ஏற்பட்ட கோஷ்டி மோதலில் அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநர் அடித்துக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை, ராமாபுரம் வெங்கடேஸ்வரா நகரில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ராஜ கணபதி ஆலயத்தின் சார்பில் நேற்றிரவு 11 மணியளவில் விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலம் நடைபெற்றது. இரவு 11.30 மணி அளவில் வெங்கடேஸ்வரா நகர் 13ஆவது தெருவில் பாதி தூரம் வரை சென்ற ஊர்வலக் குழுவினர், பின்னர் மாற்றுப் பாதைக்குத் தேரைத் திருப்பிச் செல்ல முயன்றுள்ளனர்.
அப்போது அதே தெருவைச் சேர்ந்த சிலர், தேரை தங்கள் தெருவின் இறுதி வரை முழுமையாகக் கொண்டு வருமாறு வலியுறுத்தியுள்ளனர். இதற்கு மற்றொரு தரப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவே, இருதரப்புக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. அப்போது, சம்பவ இடத்திலிருந்த போலீசார், உடனடியாக தலையிட்டு இருதரப்பையும் சமாதானப்படுத்தி அங்கிருந்து அனுப்பி வைத்தனர்.
இருப்பினும் ஆத்திரம் தணியாத புவனேஷ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் நள்ளிரவு நேரத்தில் 2 ஆவது பிரதான சாலையில் வசிக்கும் அனீஸ் என்பவரது வீட்டிற்குச் சென்று தகராறில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர். வீட்டிற்குள் இருந்தவர்களை வெளியே வருமாறு கூச்சலிட்ட அவர்கள், வெளியே வந்த அனீஸ் குடும்பத்தினர் மீது தாக்குதலிலும் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
அப்போது, புவனேஷ் உடன் வந்திருந்த ஆனந்த் என்பவர், சென்னை மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழக ஓட்டுநராக பணிபுரிந்து வந்த சீனிவாசன் (44) என்பவரின் மார்பின்மீது பலமாகத் தாக்கியுள்ளார். இந்த தாக்குதலில் சுயநினைவை இழந்த சீனிவாசன், அங்கேயே கீழே சரிந்து விழுந்திருக்கிறார்.
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சீனிவாசனின் நண்பர்களும், உறவினர்களும் அவரை உடனடியாக மீட்டு அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றுள்ளனர். பின்னர், அங்கிருந்து மேல்சிகிச்சைக்காக கே.கே.நகரில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு அவர் கொண்டு செல்லப்பட்டார்.
அங்கு சீனிவாசனை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக அதிர்ச்சியளிக்கும் தகவலை தெரிவித்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த ராமாபுரம் போலீசார் தற்போது தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்ட 5 பேரைக் கைது செய்து தொடர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.