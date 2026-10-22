அமைச்சர்களுக்கான வாகன கொள்முதலுக்கு ரூ.26 லட்சம் உச்சவரம்பாக நிர்ணயம் - தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியீடு
சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ரூ.15 லட்சத்தை வாகனக் கொள்முதலுக்கான உச்சவரம்பாக நிர்ணயம் செய்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
Published : October 22, 2026 at 8:42 AM IST
சென்னை: அமைச்சர்கள், சட்டப்பேரவைத் தலைவர் மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஆகியோருக்கு வாகனக் கொள்முதலுக்கான உச்சவரம்பாக ரூ.26 லட்சத்தை நிர்ணயம் செய்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து பொதுப்பணித்துறை வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில், “அமைச்சர்கள், சட்டப்பேரவைத் தலைவர், துணைத் தலைவர், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மற்றும் அரசு தலைமைக் கொறடா ஆகியோருக்கு வாகனம் வாங்குவதற்கான உச்சவரம்பு ரூபாய் 26 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, மற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வாகன கொள்முதலுக்கான உச்சவரம்பு ரூபாய் 15 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொகையில் வாகனத்தின் ஷோரும் விலை, வரிகள், பதிவுக் கட்டணம் மற்றும் மோட்டார் வாகனக் காப்பீட்டுக் கட்டணம் ஆகியவை அடங்கும். மேலும், வாகனக் கொள்முதலுக்கான உச்சவரம்பு ஆண்டுதோறும் 5 சதவீதம் உயர்த்தப்படும்.
அமைச்சர்களுக்கான வாகனம் அரசு பெயரில் கொள்முதல்
மேலும், அமைச்சர்களுக்கான வாகனங்களை தமிழ்நாடு அரசு தனது பெயரில் கொள்முதல் செய்யும். சட்டப்பேரவைத் தலைவர், துணைத் தலைவர், எதிர்க்கட்சித் தலைவர், அரசு தலைமைக் கொறடா மற்றும் மற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான வாகனங்களை தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை செயலகம், அதன் செயலரின் பெயரில் கொள்முதல் செய்யும்.
அனைத்து வாகனங்களும் பி.எஸ்.- 6 மாசுக் கட்டுபாட்டு விதிமுறைகளுக்கு இணங்கி இருக்க வேண்டும். மேலும், அரசின் ஜெம் இணையதளம் மூலமாகவே அனைத்து வாகனங்களும் கொள்முதல் செய்யப்பட வேண்டும். இதனைத் தொடர்ந்து, அமைச்சர்கள் மரணம், பதவிக்கால நிறைவு, பதவியிலிருந்து நீக்கம், ராஜினாமா அல்லது தகுதிநீக்கம் காரணமாகப் பதவியை இழந்தால் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வாகனத்தை அரசிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்.
சட்டப்பேரவைத் தலைவர், துணைத் தலைவர், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மற்றும் அரசு தலைமைக் கொறடா ஆகியோர் மேற்கண்ட காரணங்களால் பதவியை இழந்தால், அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வாகனங்களைத் தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவைச் செயலகச் செயலரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்.
அமைச்சர்களுக்கான வாகனத்தின் செலவுகளை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்கும்
மற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பதவியை இழக்கும் பட்சத்தில், அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வாகனங்களைச் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். இதுகுறித்து சட்டப்பேரவை செயலகச் செயலருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும். இதைத் தொடர்ந்து, அமைச்சர்களுக்கு வழங்கப்படும் வாகனங்களின் பராமரிப்பு, பழுதுபார்ப்பு, எரிபொருள் மற்றும் ஓட்டுநர்களுக்கான செலவுகளைப் பொதுப்பணித்துறை மூலம் தமிழ்நாடு அரசு ஏற்றுக்கொள்ளும்.
தொடர்ந்து, சட்டப்பேரவைத் தலைவர், துணைத் தலைவர், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மற்றும் அரசு தலைமைக் கொறடா ஆகியோருக்கு வழங்கப்படும் வாகனங்களுக்கான பராமரிப்பு, பழுதுபார்ப்பு, எரிபொருள் மற்றும் ஓட்டுநர் செலவுகளைச் சட்டப்பேரவைச் செயலகம் ஏற்றுக்கொள்ளும்.
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மற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும் வாகனங்களின் பராமரிப்பு, பழுதுபார்ப்பு, எரிபொருள் மற்றும் ஓட்டுநருக்கான செலவுகளை, தமிழ்நாடு ஊதியங்கள் சட்டத்தின் பிரிவு 12(4-E)-ன் கீழ் வழங்கப்படும் வாகனப் படியிலிருந்து, சம்பந்தப்பட்ட உறுப்பினர்களே ஏற்க வேண்டும்.
குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில், இந்த விதிகளைத் தளர்த்தவும், அதற்கான நிபந்தனைகள் அல்லது மாற்றங்களை நிர்ணயிக்கவும் தமிழ்நாடு அரசிற்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சம்பந்தப்பட்ட சூழ்நிலைகளுக்கு பொருந்தும் பயணப் படி மற்றும் தினசரிப் படி விகிதங்களையும் தமிழ்நாடு அரசு நிர்ணயிக்கலாம்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.