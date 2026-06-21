அமோனியா வாயு கசிவு: சிகிச்சையை மேற்பார்வையிட 2 அமைச்சர்கள் ராஜ்மோகன், ஆதவ் நியமனம்
மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சைகளை கண்காணிக்க நானும், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனாவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோம் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறினார்.
Published : June 21, 2026 at 6:20 PM IST
சென்னை: திருவள்ளூர் இறால் தொழிற்சாலையில் அமோனியா வாயு கசிந்து பெரும் விபத்து ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், மருத்துவமனைகளில் அளிக்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சைகளை மேற்பார்வையிட அமைச்சர்கள் ராஜ்மோகன், ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரியபாளையம் அருகே இயங்கி வந்த தனியார் இறால் ஏற்றுமதி தொழிற்சாலையில் இன்று மதியம் திடீரென அமோனியா வாயு கசிந்தது.
இதன் காரணமாக, அந்த தொழிற்சாலையில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் அடுத்தடுத்து மயங்கி விழுந்தனர்.
இதையடுத்து, அவர்கள் அங்குள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு, கவலைக்கிடமாக நிலைமையில் இருந்த சிலர் மட்டும் சென்னை ராஜீவ்காந்தி மற்றும் ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைகளுக்கும் மாற்றப்பட்டனர்.
இந்த சூழலில், மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த 2 பெண் தொழிலாளர்கள் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர். மேலும், 10-க்கும் மேற்பட்டோர் கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த விபத்து தொடர்பாக தொழிற்சாலையின் உரிமையாளர் மற்றும் மேலாளரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், சென்னை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, சிகிச்சை பெற்று வந்த தொழிலாளர்களை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்.
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மேலும், அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சைகள் குறித்தும் மருத்துவர்களிடம் அவர் கேட்டறிந்தார்.
தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "இறால் ஏற்றுமதி செய்யும் கிடங்கில் அமோனியா கசிவு ஏற்பட்டு 70க்கும் மேற்பட்டோர் பாதிப்பு உள்ளாகி இருக்கிறார்கள்.
சென்னை ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனையில் இதுவரை 9 பேர் அனுமதிக்கப்பட்டு இருக்கின்றனர். தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிலர் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதுவரை இரண்டு பெண் தொழிலாளர்கள் மரணமடைந்து இருக்கிறார்கள்.
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஒடிசா மற்றும் வடகிழக்கு பகுதிகளை சேர்ந்தவர்கள் ஆவர்.அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் இங்கு வருவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவமனையில் உள்ளவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சைகளை கண்காணிக்க நானும், ஆதவ் அர்ஜூனாவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோம். இதுதொடர்பான தகவல்களை உடனுக்குடன் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு தெரியப்படுத்தி வருகிறோம்" என்றார்.
முன்னதாக, சுகாதாரம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், அமைச்சர் குமார் ஆகியோர் சென்னை ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனைக்கு வருகை தந்து சிகிச்சை பெறுவபர்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறினர்.